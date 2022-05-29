PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Giden dolarlar!

Bu kez giden dolarlar var. Giden dolar, gelen dolar! Çabuk unutuluyor. Unutulmasın. MAN Adası üzerinden hısım ve akrabaya gelen dolarlar; yurt dışında nasıl kazanıldı?

Ne alındı?

Ne satıldı?

Kaça alındı?

Kaça satıldı?

MAN Adası'nda vergiden kaçınmak için kurulmuş “tabela şirketi” üzerinden

15 milyon dolar Türkiye'ye gelmişti.

Nasıl kazanıldı?

Cevap çıkmadı.

“Mal takası yapılarak bu dolarlar kazanıldı” diyerek

kapalı bir cevap verildi ama net olarak ve

hiçbir şüpheye prim vermeyerek bilmeliydik; hangi mal, hangi malla takas edildi de bu

15 milyon dolarlık kazanç ortaya çıktı?

Aynı noktadayız.

1 milyon dolar.

5 milyon dolar.

10 milyon dolar.

20 milyon dolar.

50 milyon dolar.

60 milyon dolar.

67 milyon dolar.

Türkiye'de hısım ve akrabaların yönetiminde bulunduğu iki vakıf; TÜRGEV ile ENSAR eliyle ABD'de yine hısım ve akrabaların yönetiminde etkin olduğu TÜRKEN Vakfı'na gönderildi. ABD'ye vakıf kılıfı içine yerleştirilip gönderilen 67 milyon dolarla Türk öğrencilere burs verilecekti.

Nerede öğrenciler?

Kimler?

Ne okuyorlar?

Hangi okulda?

★★★

Türkiye'deki hısım ve akrabanın aktif yönetiminde olduğu

2 vakıf; ABD'deki hısım ve akrabanın yönetiminde aktif olduğu 1 vakfa 67 milyon dolar gönderdiler.

Ne için?

Öğrencilere yurt yapılsın, başarılı fakat ailesinin durumu yurt dışında öğrenci okutacak durumda olmayanlara geçinebilecekleri kadar aylık burs versin.

Çok güzel.

Şekil şartına uygun.

Nerede bu öğrenciler?

Ayrıca TÜRGEV ile ENSAR, söz gelimi Türkiye'nin ormanını, ağacını, toprağını, havasını, suyunu korumak için kurulmuş TEMA Vakfı'na ya da başarılı yoksul öğrencilere burs veren diğer dernek ya da kurumlara hiç para aktardı mı?

Aktardıysa…

Açıklayın…

Diyelim ki, niyetleri temiz. Sadece hısım ve akrabanın yönetimde olduğu ABD'ye 67 milyon dolar göndermiyorlar

işte bak iktidarla

bağlantısı olmayan şu vakıflara da 2020 sonu itibarıyla 167 milyon göndermişler (!)

Hani nerede?

★★★

ENSAR ile TÜGEV, bir çeşit postalamaya (virmanlamaya)

benzeyen 67 milyon dolarları kimlerden

bağış olarak aldı?

Kaç kişi?

Kaç firma?

Kaç kurum?

Alın şu Türk Liralarını dolara çevirin ABD'ye gönderin dediler. Giden dolarla da New York'ta gökdelen dikilmesine ve eski ünlü bir boksörün çiftliğinin satın alınmasına sessiz kaldılar. Kim bu kişiler, kim bu firmalar, kim bu kurumlar?

Bu çiftlik niçin?

Kuşku doğdu.

TÜRGEV ile ENSAR'a ABD'ye dolar göndersin diye bağış yapan kişi, firma ve kurumların son 20 yılda devlet ihalelerinden yüksek paylar alanlar olduğu şüphesi belirdi.

Kulaklar sağır.

Gözler kör değil.

Gerçek, en yalın çıplaklığıyla ortada. 20 yıl içinde kumu ihale kanunu 191 kez değiştirildi ve iktidar partisine yakın işadamlarına kamu ihaleleri verildi, ihale ile büyüyen yeni zenginler yaratıldı. Sayıştay'ın denetim raporlarına göre sadece 1 yılda (2021 yılında) 62 milyar liralık devlet ihalesi kapalı kapılar ardında verildi. 20 yıl boyunca iktidar, ihalelerde özel durumlarda başvurulması gereken pazarlık yolunu (usulünü) bolca kullanmaya devam etti. İsmail Şahin'in yazdığı habere göre de son 3 yılda devlet

201 milyar lira değerinde

ihale yaptı. Bunun

143 milyar liralık bölümü davet usulüyle yani kapalı kapılar ardında yapıldı. Dün okuduklarım arasında “Ayasofya'nın milyonlarca liralık restorasyon ihalesi de tandık isimlere verildi” haberi de vardı.

★★★

Şüphe torba değil.

Büzüp kapatasın!

ENSAR ve TÜGEV'e ABD'deki TÜRKEN'e

67 milyon dolar postalasın diye bağış yapanların hemen tamamı devlet ihalelerini kapalı kapılar ardındaki usulle alanlar mıdır? Tarihte darbecilere gönderme yapıp,

“27 Mayıs 1960 günü Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tebliğinde göreceksiniz: Bayar (Cumhurbaşkanı) ile Menderes'in (Başbakan) berberinde uçak dolusu altın ve parayı uçakla kaçırırken yakalandılar” diyerek ve bunlar “iftiracı” savunmasına geçmek şüpheyi dağıtmaya yetmiyor. Adı üstünde onlar darbeciydi ve belge göstermek gibi bir niyetleri yoktu. Belgesiz suçladılar ve tarih onlardan hesap sordu. Şimdi TÜRGEV ile ENSAR'ın ABD'ye 67 milyon dolar gönderdiğinin belgesi ABD kayıtlarında var.

Giden dolarlar.

Bilgi dahilinde.

ABD'nin bilgisi var!

Kimler bağışladı?

67 milyon doları bağışlayanlar, “kapalı kapılar ardında devlet ihalesi alanlar” mıydı?

Açıklayın.

“Kaçacaklar…”

yakıştırmasının uyup uymadığına halk karar versin.