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Mavi Vatan meyvesi!

Bir yıl daha rüzgar gibi geçti. 4 gün sonra yeni yıla “Mavi Vatan Meyvesi” ile giriyoruz. Bu meyveyi Cumhurbaşkanı kendi vizyonu, eski maliye bakanı damadının kararlığının sonucu olarak açıklıyor ama aslında Mavi Vatan meyvesi, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in diktiği fidanın ürünü sayılır.

Gençler Ecevit'i bilmiyor.

Onun Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin “kendi ihtiyacı olan petrolünü kendi topraklarında ve denizlerinde çıkartması” için ciddi adımlar atıldı. Ecevit'in diktiği fidan; Karadeniz'de şu anda doğal gaz bulunan bölge için Türkiye'nin haklarını savunması ve uluslararası ölçekte kabul ettirmesiydi.

Ecevit'in hakkı!

Ecevit'e…

★★★

Karadeniz'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının adı kısaca “Mavi Vatan” diye konuldu. Bu açıdan bakılınca ilk Mavi Vatan savunucusu Ecevit oldu.

Mavi Vatan.

8 ayaklıydı.

BİR:

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama, bulma, çıkarma hakkından vaz geçmez.

İKİ:

Türkiye Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arama, bulma, çıkarma hakkını yedirmez.

ÜÇ:

Türkiye Suriye ve Irak sınırında petrol ve doğal gaz arama hakkını kullanır.

DÖRT:

Türkiye, gerekli şartlar doğduğunda Suriye sınırından 40 kilometre derinlikte bir Mavi Kuşak (Güvenli Bölge) düzenlemesi yapma hakkını gözetir.

BEŞ:

Türkiye komşusu Suriye ve Irak ile anlaşarak suyu ve havzaları kontrol etmeyi hukuk devleti olmanın hakkı sayar.

ALTI:

Türkiye GAP Bölgesinin hiçbir şeklide koparılıp ayrılmasına izin vermez. Türkiye GAP bölgesinde barajlar kurarak kendisi ve komşuları için suyu bölgenin ve bölge insanlarının hizmetine sunar.

YEDİ:

Türkiye komşu ülkeler ile (Suriye-Irak-İran ve hatta olabilirse İsrail) dostlukları çoğaltıp birlikte karşılıklı kazanma esasına dayalı ortaklıklar kurarak karada ve denizde petrol ile doğalgazı yetişmiş insan gücü ile buluşturur.

SEKİZ:

Karadeniz'in ve Kıbrıs'ın suları: Mavi Vatan. Irak-Suriye sınırı: Mavi Kuşak. İkisi bir elmanın yarısı. Birbirinden koparılamaz.

★★★

Evet 2017 yılından sonra Akdeniz'de ve Karadeniz'de sondaj, arama, kuyu açma çalışmaları hızlandırıldı. 4 sondaj gemisi satın alındı. Yurt dışına gitmiş başarılı Türk petrol mühendisler ile yabancı mühendislerin gelişi teşvik edildi. Önceki gün Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığı açıklandı. Dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından DeMAC, Sakarya ve Amasra gaz sahalarında Türkiye'nin açıkladığı rezervleri doğruladı.

Hatlar döşendi.

Karadeniz'de bulunun doğal gaz Mart ayında ana sistemle buluşacak. Doğal gaz faturalarına belki pek katkısı olmayacak ama Türkiye'nin enerji ithalat yükünü azaltacak. Emeği geçenlere de teşekkür edelim, onların da haklarını teslim edelim.

Mavi Vatan fidanı!

40 yıl önce dikildi.

İlk meyvesini verdi.

Arkası gelecektir.

★★★

Karadeniz'de TPAO'nun 2 trilyon metreküp daha rezerv bulabileceği dile getiriliyor. Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı içinde Kıbrıs adası çevresinde, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında doğal gaz bulunabileceği haberleri konuşuluyor. 2030 yılından sonra Türkiye'nin dünyada petrol ve doğal gaz ihraç eden ülkeler arasına gireceği ve hatta TPAO'nun “7 kız kardeşe 8'inci kız kardeş olabileceğini” bile dile getirenler var.

Yazmazsak eksik kalır.

Son bir söz:

Mavi Vatan'ı savunanları hapse atıp, meyvesini biz bulduk diye alkış ve oy bekliyorlar.

Bencil çelişki!