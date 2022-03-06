Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Eurobondların vergilendirilmesi

Eurobond; devletlerin ya da şirketlerin kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı para birimi üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracı olarak kabul edilmektedir. Vergi uygulaması bakımından Eurobondlar ise; devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmektedirler.

EUROBOND FAİZ GELİRİ NASIL VERGİLENDİRİLECEKTİR?

■ Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinin (a) alt bendi kapsamında %0 oranında stopaja tabidir.

■ Anapara üzerinden hesaplanan kur farkları vergilendirilmez.

■ İndirim oranı ya da maliyet bedeli endekslemesi uygulanmaz.

■ Elde edilen Eurobond faiz gelirleri, beyana ve tevkifata tabi olan diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte, 2021 takvim yılına ait 53.000 TL'lik beyan sınırı aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Eurobondlar; döviz cinsinden ihraç edilmeleri nedeniyle, itfaları sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz ve elde edilen gelirlere indirim oranı uygulaması da söz konusu değildir.

EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

Hazine Müsteşarlığı'nın, bankaların ya da özel şirketlerin yurt dışı borçlanma aracı olarak genellikle Euro ya da Amerikan Doları cinsinden yurt dışı piyasalarda ihraç ettikleri uzun vadeli, döviz cinsinden tahvil olarak tanımlanabilecek Eurobondların; itfa tarihinden önce elden çıkarılmasından, bir başka deyişle alım-satım işleminden doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin özellik arz eden hususları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

■ Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesine göre, Eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazanç; değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir.

Eurobondların alım- satım işlemlerinden elde edilen değer artış kazançlarının vergilendirmesinde esas alınacak kazanç; aynı Kanun'un mükerrer 81. maddesine göre; elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan kıymetin maliyet bedeli ile elden çıkarılma dolayısıyla yapılan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacaktır.

■ Eurobondların alım-satım işlemlerinden doğan kazançların hesabında; öncelikle alım sırasında döviz cinsinden ödenen bedel ile satış tarihinde tahsil edilen bedelin alış ve satış tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığının bulunması gerekir.

■ İkinci aşamada ise; Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81 inci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun şekilde, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançların vergilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla maliyet bedellerinin endekslenmesi yapılabilecektir.

Buna göre; elden çıkarılan Eurobond'un maliyet bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilebilecektir. Endeksleme işleminin yapılabilmesi için, (01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere) hesaplanacak artış oranının %10 veya üzerinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

■ Üçüncü aşamada; Eurobond satış bedelinin TL karşılığından, endekslenmiş maliyet bedeli ve varsa Eurobond'a ilişkin alım, satım, saklama giderleri düşülmek suretiyle vergilendirmeye esas alınacak değer artış kazancı hesaplanmış olacaktır.

■ Aynı yıl içerisinde mükellefin sahip olduğu Eurobondların ya da benzer menkul kıymetlerin bir kısmının satışından kazanç bir kısmının satışından zarar doğması halinde; aynı yıl içerisinde yapılmış olması koşuluyla bu işlemlerden doğan kâr ve zararın birbirinden mahsubu mümkündür.

Maliye Bakanlığı'nca verilen bir özelgede; yabancı şirket hisse senetlerinin elden çıkarılmasında oluşacak zarar ile Eurobondların elden çıkarılmasından doğacak kâr tutarları birlikte değerlendirilecek olup; işlemin aynı yıl içinde yapılması koşuluyla, söz konusu zararın, bahse konu kârdan mahsubu mümkün bulunmaktadır.

■ Eurobondların itfası ve alım-satımı neticesinde elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi kapsamına girmediğinden, yukarıdaki şekilde hesaplanan kazancın tamamı herhangi bir istisna ile beyan sınırı uygulanmaksızın beyan edilecektir.

UYGULAMA ÖRNEĞİ

İsviçre'de banka mevduat hesabı üzerinden T.C. Vatandaşı Bay (X) bu hesabından 09.04.2013 ihraç, 16.04.2043 itfa tarihli US900123CB40 kodlu Eurobondlardan 16.10.2017 tarihinde 200.000 Amerikan Doları tutarında satın almış, mükellef bahse konu Eurobondları 08.12.2021 tarihinde 208.000 USD bedelle satmıştır. (TCMB Döviz Alış Kurları; 16.10.2017 tarihinde 1 USD= 3.64 TL, 08.12.2021 tarihinde 1USD= 13.62 TL)

Mükellef adına oluşacak değer artışı kazancı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Eurobond alım-satımından doğan kazançların hesabında öncelikle alım sırasında döviz cinsinden ödenen bedel ile satış tarihinde tahsil edilen bedelin alış ve satış tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığının bulunması gerekir.

Buna göre Alış Bedeli; 200.000 USD * 3.64= 728.000 TL,

Satış Bedeli İse; 208.000 USD * 13.62= 2.832.960 TL olarak hesaplanacaktır.

İkinci aşamada ise elden çıkarılan Eurobondun maliyet bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak (artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla) tespit edilecektir.

Eurobond'un alış tarihinden önceki ay olan Eylül 2017 döneminde Yİ-ÜFE 300,90; elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Kasım 2021 döneminde Yİ-ÜFE 858,43 olarak gerçekleştiğinden hareketle endeksleme oranının %10'un üzerinde; [(858,43 – 300,90) /300,90] = %185,29 artmış olduğu görülmektedir.

Bu durumda Eurobond'un endekslenmiş maliyet bedeli; 728.000 TL + (728.000 *%185,29) = 2.076.911,20 TL olarak dikkate alınacaktır. Buna göre mükellef, satmış olduğu Eurobond dolayısıyla (2.832.960 – 2.076.911,20=) 756.048,80 TL tutarında vergiye tabi değer artışı kazancı elde etmiş olacaktır.

Bu tutara vergi tarifesi uygulandığında; hesaplanan gelir vergisi 254.609,52 TL, 2022 yılının Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip, aynı yıl mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenecektir.

YARIN: Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir?