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AKP’nin kalesine ne oldu?

Medyada pek az yer bulan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu il il Anadolu'yu dolaşıyor, vatandaşlara ekonomi ve siyasetin nasıl düzeleceğini, Türkiye'nin nasıl kurtulacağını anlatıyor. İyi mücadele ediyor doğrusu…

Rifat Serdaroğlu birkaç gün önce Gaziantep'teydi…

2 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin 8'inci büyük kenti olan Gaziantep, AKP'nin kalesi olarak bilinir. Son genel seçimde yüzde 53.97 oranında oy almıştır.

Yerel seçimlerde de AKP'li Fatma Şahin yüzde 53.97 oranında oyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Peki, bugünkü durum nedir?

Sonuç AKP'liler için hiç iç açıcı değil!

Rifat Serdaroğlu'ndan dinleyelim:

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“İki gündür, Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehirlerinden Gaziantep'teyiz.

Gazeteciler Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Kanal 5 Televizyonu, Gaziantep Barosu yetkilileriyle çok yararlı görüşmeler yaptık.

Doğru Parti İl Kongresi nedeniyle yüzlerce siyaset arkadaşımızla kucaklaştık, dertleştik.

Gaziantep, aldığından fazlasını ülkesine veren şehirlerimizdendir. Sanayide 400 bin civarında insanımıza iş verir.

Gaziantepliler AKP'ye çuvalla oy vermelerine rağmen, AKP, Gaziantep'i ekonomik sıkıntıya sokmuş, bununla da yetinmeyip, yaklaşık 1 milyon Suriyeliyi de Gazianteplilerin sırtına yüklemiş.

Gazianteplilerin ağzından ateş çıkıyor:

“Biz üretiyoruz, ihracat yapıyoruz, döviz getiriyoruz, ekonomiden anlamayan yöneticiler har vurup harman savuruyor. Biz bunlardan usandık.” diyorlar.

Kenti dolaştım, dükkânlara girdim, insanlarla konuştum.

Gaziantepli, AKP'yi defterden silmiş! “Daha da oy vermeyeceğiz” diye yüksek sesle söylüyorlar.

Bir küçük esnaf şunu söyledi:

“Bak kardeşim, biz AKP'ye namuslu adamlardır diye oy verdik… Oysa soydular bizi… Sağmal inek gibi sağdılar. Biri de çıkmış, bizi tehdit ediyor. Siz kimsiniz ki, kendi milletinizi tehdit ediyorsunuz?”

Şehir turunu bitirip otele yaklaştığım an bir türkü mırıldandığımı fark ettim:

‘Gitti gidiyor, döner mi bilmem, dolar acısı diner mi bilmem?”

AKP, önemli bir kalesini daha kaybetmiş görünüyor!

Yeni Başkan Şükrü Koçoğlu

Geçen hafta toprağa verdiğimiz Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Başkanı Kemal Baytaş, ölmeden kısa bir süre önce İşadamı Şükrü Koçoğlu'nu vekil tayin etmiş:

“Benim için kutsal olan bu önemli görevi en iyi biçimde Şükrü Koçoğlu devam ettirir.” demişti.

Dün Ankara'daki merkez binasında toplanan TÜTAV Yönetim Kurulu, Şükrü Koçoğlu'nu oy birliği ile başkanlığa seçti.

TÜTAV'ın yeni başkanı Şükrü Koçoğlu “Kemal ağabeyimizin değerli emanetini ona lâyık bir şekilde taşıyacağız. TÜTAV, Türk kültürüne hizmet etmeye aynı hızla, aynı sevdayla devam edecek.” dedi.

TEBESSÜM

“Su nerede? İnek içti!”

Günümüzde yaşadığımız acayip olaylar bana, yıllar önce torunum Eda'dan dinlediğim “çocukluk tekerlemesini” hatırlattı:

“Komşu komşu”

“Huuu, huu!”

“Oğlun geldi mi?”

“Geldi.”

“Ne getirdi?”

“İncik boncuk.”

“Kime kime?”

“Sana bana.”

“Daha kime?”

“Kara kediye.”

“Kara kedi nerede?”

“Ağaca çıktı.”

“Ağaç nerede?”

“Balta kesti.”

“Balta nerede?”

“Suya düştü.”

“Su nerede?”

“İnek içti.”

“İnek nerede?”

“Dağa kaçtı.”

“Dağ nerede?”

“Yandı, bitti, kül oldu!”



GÜNÜN SÖZÜ

Tasarruf öğütleri veren bir siyasetçi önce kendinden başlamalıdır!