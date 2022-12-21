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Arjantin’i bırak Türkiye’ye bak!

Katar'da Arjantin'in şampiyon olduğu “Dünya Kupası” maçlarını televizyonda buruk bir şekilde izledik, oynanan futbola bakıp kebapçı kedisi gibi yalanıp durduk.

Katar'da dünyanın 32 ülkesi vardı ama Türkiye yoktu!

Dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin temsil edildiği şampiyonada Türk Milli Takımı'nın olmamasının hüznü, bir yumruk gibi yüreğimize çöktü!

En son 20 yıl önce Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmiş ve 3'üncü olarak önemli bir başarı elde etmiştik.

Ya sonra?

Sonrası hüsran… O günden bu yana 4 Dünya Kupası daha oynandı, hiç birinde biz yoktuk!

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Son 20 yıl AKP'nin iktidarda olduğu yıllardır ve bu süre içinde hemen her alanda olduğu gibi futbolda da geriledik, hatta çöküp yok olduk!

85 milyonluk Türkiye'ye yakışıyor mu bu? Koca ülkeden Dünya Kupası'na katılacak kalitede bir takım neden çıkartamıyoruz?

Fas, İran, Tunus, Senegal, Suudi Arabistan dahil birçok ülke şampiyonaya katılırken Türkiye'nin katılamaması neden?

Türk futbolu bilgisiz ellerde de ondan!

Nerede Türkiye Futbol Federasyonu? Nerede Spor Bakanı? Nerede Genel Müdür ve diğer spor allameleri?

Bunlar hiç olmasalar da, futbolda daha kötü durumda olamayız!

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Bırakın futbol takımını, Dünya Kupası'nda bir hakemimiz bile yoktu!

Bu kadar mı yeteneksiziz?

Bunun utancını duyuyorlar mı acaba?

Dünya 4'üncüsü olan Fas'ın başardığını Türkiye neden başaramıyor?

Bunun bence tek cevabı var:

Türkiye'yi futbolcu çöplüğüne döndürdüler de ondan…

Futbolcu çöplüğü gibi!



Evet, Türkiye Ligi, maalesef futbolcu çöplüğü gibi oldu!

Ülkemizdeki Afrikalı-Avrupalı-Asyalı yabancı futbolcuların çoğu artık futbol hayatlarının sonuna gelmiş… Yaşları 35-36 ve daha yukarısı…

Avrupa liglerinde böyle futbolculara pek yer verilmez. Genellikle 31-32 yaşında emekli edilirler… Neden?

Sebebi, bedenlerinin artık futbolun gerektirdiği koşu mesafesini ve süratini kaldıramaz olması…

İyi bir futbolcu 90 dakika boyunca ortalama 12 kilometre koşmalı, hızı da ortalama saatte 30 ile 35 kilometre olmalı…

Yabancı futbolcuların kaçında bu enerji var? Yarısından fazlasında yok…

Paralar hep yaşı geçmiş, çoğu 2'nci sınıf futbolculara gidiyor, kulüpler borç batağına gömülüyor.

Futbol Federasyonu'nun 31-32 yaşın üstünde yabancı futbolcunun transferine izin vermemesi gerek diye düşünüyorum.

Türkiye Ligi futbolcu çöplüğünden ancak böyle kurtulur.

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Halen bir takımda 8 yabancı, 3 Türk futbolcu oynuyor.

Çağdaş futboldan habersiz, çağdaş antrenman yöntemlerinden yoksun bazı teknik direktörler bir takımda 3 Türk futbolcuyu bile çok görüyor.

Kim düzeltecek kötüye gidişi?

Federasyon mu dediniz? Bizim Federasyon maalesef uykuda!

Yaşlı yabancılarla dolu, futbolcu çöplüğü olmaya devam edeceğiz maalesef!

Ülkemizin umutları enkaza dönüşecek…

Doğru-dürüst bir milli takım çıkarıp Dünya Kupaları'na katılmak da hayal olmaya devam edecek!

TEBESSÜM

“Ya zorunlu olursa?”

İngiltere'de eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı gün, adamın biri koşa koşa pasaport bürosuna gitmiş…

“Acilen pasaport istiyorum. Bu ülkeyi hemen terk etmem lazım!”

Görevli “Aceleniz nedir?” diye sormuş. Adam:

“Görmüyor musunuz?” demiş “Memlekette eşcinsellik serbest bırakıldı yahu!”

“Ee, size ne bundan?”

“Size ne olur mu? Bugün serbest bırakılır, yarın da mecburi hale getirilirse ben ne yaparım?”

GÜNÜN SÖZÜ

Hiçbir başarı tesadüf değildir, akıl, çaba ve çalışmak ister!