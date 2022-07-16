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Derin yoksulluk kaderimiz mi?

Olumsuz haberler vermekten bıktık ama ne yazık ki, başka bir şey söyleyemiyoruz.

“Aman ne iyiyiz… İşler ne harika gidiyor! Avrupa ve Amerika bizden kötü… 85 milyon nüfus huzur içinde yaşıyoruz… İnsanlarımız çocuklar gibi şen… Gözlerimizden mutluluk fışkırıyor” gibi lâflar söylesek ne olur?

Sanırım gülünç oluruz! Fakat böyle komik olanlar da var! Mesela yandaş televizyon kanalları! Akılları sıra milleti kandırıyorlar!

Lâfla karın doymuyor! Lâfla huzur olmuyor, lâfla pilav pişmiyor!

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Peki, neden bu hale geldik?

Bunun sebebini artık herkes biliyor.

Ülkemiz iyi yönetilmiyor da ondan… Liyakate bakılmıyor, ehil olmayan bilgisiz insanlar torpille iş başına getiriliyor.

Yaşadığımız dönemde önemli bir görev almanın en büyük ölçütü iktidar yandaşı olmak, saçma sapan da olsa her söyleneni itirazsız yapmak… Yani suya sabuna dokunmadan lâf dinlemek, efendilerine hizmet etmek! Lâf dinlemeyeni kapıya koyuyorlar!

Böyle olunca, üç-beş yerden ballı maaşlar alıp keyiflerine bakanlar çoğalıyor. Peki, bu nereye kadar devam eder? Sonsuza kadar devam etmez tabii ki…

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Dünyadaki geçerli ekonomi anlayışıyla bizim iktidarın ekonomi dili arasında çok fark var. Arada hiçbir benzerlik, hiçbir uyuşma yok! Gelişmiş dünya ülkeleri ekonomiyi bilmiyor olabilirler mi?

Türkiye ekonomisi, iktidarın peş peşe yaptığı hatalar yüzünden fırtınaya tutuldu.

Ekonomiden anlayan, sorunların temel nedenini bilen çok sayıda değerli ekonomi uzmanımız var ama bunlara “Çare nedir?” diye soran yok!

Hem bilmiyorlar, hem de bildiklerini sanıp, bilenlere sormuyorlar… En büyük yanlış “bilmediğini bilmemektir!”

Ekonomide kötü gidişin düzeleceğine dair bir umut ışığı var mı? Yok, maalesef!

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Buruk bir bayram geçirdik yine… Bayramlar artık bayram olmaktan çıktı… Eski yıllarda özel olarak giyilen “bayramlık elbiseler” bile tarihe karıştı.

Ülkede yüzde 20 mutlu azınlık hariç, nüfusumuzun yüzde 80'i sıkıntılı geçirdi bayramı…

Fiyatlar azgın bir it gibi koşup, insanların bütçelerini parçalamaya devam ediyor.

Bayram öncesi asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan yetersiz zamlar, daha ele geçmeden değerini kaybetti bile…

Asgari ücretle yaşamaya çalışan milyonlarca insan, ay sonunu getiremeyen 12 milyon emekli, bir kır kahvesinde oturup çay içmeye bile para bulamayan yüzbinlerce insan var bu ülkede…

Bir de “Halkımızı enflasyona ezdirmedik!” demezler mi?

İnsanların aklıyla alay ediyorlar sanki!

Cehaletin egemen olduğu toplumlar kaderlerini kendileri bu hale getirir!

Birkaç güne kadar 55 milyar dolar geliyormuş!

“Hep kara haber veriyorsunuz” diye bizi eleştirenlere iyi bir haber verelim… İnşallah doğru çıkar tabii…

Bodrum'da yaşayan gazeteci dostumuz, (8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın baş danışmanı) Can Pulak, internetteki sütununda:

“Bunca olumsuz haber arasında, piyasaları geçici olarak rahatlatacak bir haber vereyim sizlere…” dedi ve ekledi:

“Sabah yürüyüşü yaptığım çok önemli ve değerli bir dostum, birkaç güne kadar 55 milyar doların Hazine'ye gireceğini fısıldadı kulağıma…

Kim olduğunu sormayın, çok yetkili ve de önemli bir dostum…

Bu paranın 20 milyar doları Suudi'lerden, 15 milyar doları Katar'dan, 10 milyar doları Birleşik Arap Emirlikleri'nden (Dubai'den), 10 milyar da Rusya'dan geliyormuş. Haydi, hayırlısı…

Karşılığında ne vereceğiz? Yine neyimizi satacağız bilemiyorum. Ama para geliyor işte.”

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkede keskin akıllı çok ama doğru işlemeyen akıl keskin olmuş neye yarar?