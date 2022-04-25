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İnsan, sabır taşı olsa bile çatlar!

Neyi kurtaracağımızı şaşırdık!

Canımızı mı?

Vatanı mı?

Cumhuriyeti mi?

Demokrasiyi mi?

Kesilen ağaçları mı?

Yakılan ormanları mı?

Öldürülen kadınları, tecavüze uğrayan çocukları mı?

İşgal edilen adalarımızı mı?

Değeri düşen paramızı mı?

Özgürlükleri mi? Milli Eğitimi mi?

Her yanımız yaralı!

Cumhuriyet tarihinin en hazin günlerini yaşıyoruz!

Yalanın, dolanın, iftira ve hakaretin tavan yaptığı bir dönemden geçmekteyiz. Kalbimiz kanıyor, ruhumuz kararıyor!

Türk ulusu olarak ne günah işledik ki, hep bu dertler, sıkıntılar bizim başımıza geldi?

Bu kadar korkunç pahalılığın yaşandığı, gazetecilerin saldırıya uğradığı, küfürlerin, hakaretlerin havalarda uçuştuğu kirli siyaseti hak ediyor muyuz?

★★★

Ekonomi uçurumun kenarında, fakat… Enflasyon, işsizlik ve ardı arkası kesilmeyen zamlar geçiciymiş!

Sabırlı olmamız lâzımmış!

Fiyatlardaki balon sönecekmiş!

Aralık ayından itibaren ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber görecekmişiz!

İktidar öyle söylüyor!

İnanalım mı?

Bugüne kadar yaşadığımız acı deneyimler inanmamızı güçleştiriyor!

Bu iktidarın vaatleri arasında Ay'a, uzaya gitmek bile vardı! Ne oldu?

Salla sallayabildiğin kadar! Hepsi hayal!

★★★

İktidar, size-bize, tüm milletimize “Sabırlı olun!” mesajı veriyor!

Sabır iyi de… Nereye kadar?

Birileri yiyor, birileri bakıyor!

İktidarın muhteşem iftar sofralarının medyaya yansıyan haberlerini yoksul insanlarımız yutkunarak izliyor.

Ay sonunu getiremeyen milyonlarca insanın sıkıntılı olduğu ülkemizde bu gösteriş, bu görkem neden?

Sabır, sabır!

Yetti artık yaa…

Nedir çekilen bu çile?

İnsan sabır taşı olsa çatlar?

Türk ulusu olarak dört gözle seçimi bekliyoruz!

Neredesin ey seçim, çabuk gel!

TV'de gıda reklamları!

Televizyonlarda en tutulduğum şeylerden biri, sigara görüntülerini sisli bir hale getirerek maskelemek…

Yani öyle yapılmasa sigaranın reklamı mı olacak? Onu görenler hemen sigaraya içmeye mi koşacaklar?

Avrupa ve Amerika'da birçok ülke dolaştım, televizyon filmlerinde ya da dizilerinde sigara görüntülerini buzlayıp kapatan hiçbir televizyona rastlamadım.

Demek ki, dünyanın en akıllısı biziz, insanlarımızı sigara gibi kötü alışkanlıktan böyle koruyoruz! Ya da koruduğumuzu zannediyoruz!

Ülkemizde, yoksulluk içindeki milyonlarca çocuk için asıl ruhi tahribat yapan sigara görüntüleri değil, göz kamaştıran görkemli ziyafetler, mükellef iftar sofraları ve abartılı gıda reklamlarıdır.

Yoksulluk nedeniyle tüketicilerin alım gücü düşerken, televizyon ekranlarında ağızları sulandıracak yemek görüntüleri ve ballandıra ballandıra yapılan gıda reklamları, çocuklarının karşısında mahcup ve çaresiz kalan anne ve babaları da kahrediyor.

İnanın ki, geleceğin mutsuz ve tepkili kuşakları böyle yetişiyor!

TEBESSÜM

İlginç bir soygun!

Parasız kalan üç arkadaş bir gece değerli elektronik aletlerin satıldığı bir mağazayı soyar.

Tam işlerini bitirip giderlerken görevli bekçi onları görür. Bunun üzerine çaldıkları tüm eşyaları bırakıp kaçmaya başlarlar.

Bu arada bekçi arkalarından;

“Dur hayvan oğlu hayvan, nereye kaçıyorsun?” diye bağırır.

İçlerinden biri zınk diye durur ve arkadaşlarına:

“Bekçi beni tanıdı, siz kaçın!” der.

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçek anlamda akıllı kişi, bir söylendiğinde üç anlayana denir!