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Kılıçdaroğlu artık dönülmez bir yolda!

İktidarın “Bay Kemal” diye aklı sıra hafife aldığı Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum.

Süreç olgunlaştı ve CHP lideri artık dönülmez bir yola girdi. Aday olmak zorunda…

“6'lı Masa”dan böyle bir karar çıkar mı? Bunu bilmiyoruz ama ben liderlere mutlaka sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun “Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının reddedilmesi açıkça masanın dağılması anlamına gelir.” şeklindeki sözleri çok kişiyi kızdırdı ama bu görüş bence çok gerçekçidir.

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Türkiye'nin kaderi 5 parti liderinin, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın elinde… Son ve kesin kararı ülkenin geleceğini düşünerek verecekler.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak “Adaylık konusunda genel başkanlar dışında hiç kimsenin açıklama yetkisi yok!” diye çıkış yaptı ama Bülent Kuşoğlu'nun sözleri zaten sadece kendi düşüncesini ve kanaatini ifade ediyordu. Bunu fikir özgürlüğü olarak kabul etmek gerekiyor.

Her şeye rağmen, yaşadığımız şu kritik günlerde 6'lı Masa'yı tedirgin edecek söylemlerden kaçınmak gerektiğini de belirtelim.

6'lı Masa doğal olarak AKP'lileri çok rahatsız ediyor. Bu yüzden araya nifak sokup masayı devirme gayretleri var!..

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Bir “var olma” ya da “yok olma” seçimine doğru gidiyoruz.

Türkiye'nin problemleri artık kangrenleşti, çözülemez hale geldi!

Mevcut iktidarın devasa sorunların altından kalkması neredeyse imkansız!

Halkımız aklını kullanıp doğru seçim yapmazsa, dipsiz bir kuyuya düşecek, belki 20 yıl daha o karanlık kuyudan çıkmaya çalışacağız.

Ülke yönetimine artık taze kan gerekiyor…

Aranan bu taze kan bence Kılıçdaroğlu'dur. Neden?

Ben partili değilim. Sade bir vatandaş olarak Kılıçdaroğlu'nu izliyor, kendime göre değerlendirmeler yapıyorum. Buna göre:

– Kılıçdaroğlu gerçek bir demokrat… Hoşgörülü, özgürlükçü ve sevecen bir kişiliğe sahip…

– Her zaman hak ve adaletten yana tavır alıyor, yasaları çiğneyenlerden yargı önünde mutlaka hesap sorulacağını vaat ediyor.

– Uzun yılların devlet ve bürokrasi tecrübesiyle donanmış…

– Barışçı ve uzlaşmacı…

– Rakipleri gibi kin ve nefret dili kullanmıyor, halkın her kesimine sevgiyle yaklaşıyor.

– Anketlerde, muhafazakâr seçmenlerin önemli bir bölümü ile Güneydoğu'daki Kürt seçmenlerin de ona sempatiyle baktığı ortaya çıkıyor.

– Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde, Türkiye'yi içine gömüldüğü bataklıktan çekip çıkaracağına ve milletin yüzünü güldüreceğine inanıyorum.



Beşli çetenin kabusu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Beşli çete” dediği “Bal tutanlar grubu” hakkında söylediği sözler halk tarafından da destekleniyor.

Uzlaşmak için kendisine haber yollandığını belirten Kılıçdaroğlu “Beşli çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur. Bu böyle biline…” diyor ve ekliyor:

“Beşli çetenin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Mahkemeyi ister Londra'ya, ister Papua Yeni Gine'ye, ister Japonya'ya götür ben o paraları söke söke alacağım.

Benimle olacaklara net söyledim Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar bunu bilerek gelsinler.

Bırakın herhangi bir kurmayımı, bu çetelerle pazarlık yapan evladım olsa bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola…”

Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki müteahhitler grubu korku içinde… Bu nedenle “6'lı Masa”yı nifak sokup dağıtarak, içinde bulundukları kabustan kurtulmaya çalışıyorlar.

GÜNÜN SÖZÜ

Para ile alınan sadakat, daha fazla para ile satılır!