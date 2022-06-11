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Mezhep tuzağı!

Seçimlere 1 yıl kala, ortalıkta tehlikeli söylemler dolaşmaya başladı.

AKP, “6'lı Masa”yı dağıtmak için tüm imkânlarını kullanıyor:

İktidar “Kaçacak yerin yok Bay Kemal… Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa, adaylığını açıkla” diye meydan okuyor.

Bu arada, bilerek ya da bilmeyerek iktidara yardım eden, onun değirmenine su taşıyan muhalefet milletvekilleri de var…

İşte bunlardan biri İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral… Düşmanın bile söylemeyeceği öyle ayrımcı, sakıncalı ve tehlikeli ifadeler kullandı ki, tam da AKP'nin istediği gibi bir hava yarattı!

Halil İbrahim Oral, bir You Tube kanalında konuşma yaparak:

“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanamaz. Çünkü Alevi olduğu için Sünniler ona oy vermez!” gibisinden laflar etti. Halt etti tabii… “6'lı Masa”ya fitne sokmaya çalışmak gibi bir davranış oldu bu!

Böyle bölücü, ayrıştırıcı, tarikatçı, mezhepçi politikaların, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdiğini her devirde gördük. “Artık biraz olsun akıllanmışızdır” diye düşünürken İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral bir çuval inciri berbat etti.

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Aday olması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek yurttaşlar onun:

■ Yurtseverliğine…

■ Vatan ve bayrak sevgisine…

■ Dürüstlüğüne…

■ Topluma saygı ve sevgisi üst düzeyde, özgürlükçü, laik, demokrat kimliğine…

■ Ülkeyi, içinde bulunduğu ekonomik felaketten ve ortaçağ karanlığından kurtarıp aydınlığa çıkartacak olmasına değil de Alevi kimliğine mi bakacak?

İnsanlarımız bu kadar salak olabilir mi? “Olamaz!” diye düşünüyorum.

Her toplumda akıllılar aptallardan fazladır çünkü!

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral'a, herkesten önce Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray tepki göstererek:

“Maksadını aşan bu sözler asla laik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir.” dedi.

Genel Başkan Meral Akşener de:

“Alevilik üzerinden yapılan tarifi, kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum… Ve başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum, onların üzülmesine çok üzüldüğümü ifade ediyorum.” diye açıklama yaptı.

Meral Akşener'in bu açıklaması çok doğru ve önemlidir.

“6'lı Masa”nın diğer liderleri de “Aday belirlemede liyakatin değil de, ırkın veya mezhebin aranmasının, Türkiye'nin geleceğine yapılabilecek büyük kötülük olduğu” görüşünde birleşti.

“6'lı Masa”yı dağıtmaya yönelik çabalar ileride daha da yoğunlaşacaktır. O tuzağa düşmemek gerekiyor!

Haline şükret ey halkım!

İnsanlarımızın, enflasyona, hayat pahalılığa ve çekilen bunca sıkıntıya şükretmesi gerekiyormuş…

Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan söylüyor ve:

“Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki, önce elimizdekilerle şükredeceğiz. Bunu en iyi, siz işçi kardeşlerimiz bilir.” diyor.

Şükredelim tabii… Şükretmek güzel bir şeydir. İyi de… Neye şükredeceğiz, onu bilelim:

■ Bunaltıcı hale gelen, insanları canından bezdiren hayat pahalılığına mı?

■ Yanlış kararlar nedeniyle şaha kalkan enflasyonun canavarlaşmasına mı?

■ Çarşı-pazardaki her malın fiyatının ikiye-üçe hatta dörde katlanmasına mı?

■ Geçen yıl 7 lira olan bir litre benzinin fiyatının 28 lirayı aşmasına mı?

■ Elektriğe, doğalgaza ve mazota yapılan fahiş zamlara mı?

■ Özgürlüklerin kısıtlanmasına mı?

■ Nüfusumuzun yarısından çoğunun yoksulluk sınırında yaşamasına mı?

Bunların hangi birine şükredelim?

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Bugün ülkede şükretmesi gerekenler, iktidardan nemalananlardır.

Saray'a yakın olup dört-beş yerden maaş alarak keyif yapanlar, yani bal tutup parmak yalayanlar tabii ki, şükretmelidir!

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