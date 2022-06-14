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Tele-1’e tuzak!

Ulus olarak çıkmaz sokağa girmiş gibiyiz!

Gidilen yol çok yanlış!

Fakat siyasal iktidar hâlâ gaflet içinde görünüyor!

AKP yönetimi ona buna gözdağı vererek, haksız cezalarla muhaliflerini korkutarak koltuğunu koruyabileceğini sanıyor!

İşte iktidarın, büyük tepki yaratan son davranışı; TELE-1 Kanalı'nı susturma çabası!

Hak, hukuk, adalet tanımadan yanlış yolda gitmeye devam ediyorlar.

HHH

İktidar, etkili bir muhalefet yaptığı görülen TELE-1 kanalına el koymak için haksız cezaları devreye sokup, 1 milyon 800 bin liralık haciz ve satış işlemi başlattı!

Eğer 22 Haziran'a kadar cezalar ödenmezse, TELE-1, 23 Haziran günü İstanbul Esenyurt'taki bir müzayede salonunda açık arttırma ile satılacak.

Oysa, bahse konu cezaların yargı safhası hâlâ devam ediyor, kesin bir karar yok! Buna rağmen iktidarın denetimindeki Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) verilen para cezalarını işleterek vergi dairesine devretti.

Yapılan işlemleri kumpas olarak yorumlayan ve RTÜK'ün, iktidarın baskı ve sansür sopası haline geldiğini belirten TELE-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:

“TELE-1'i susturamayacaklar. Dostlarımızın ve izleyicilerimizin desteği ile bu el koyma operasyonunu bozacağız. TELE-1'i kurda kuşa yedirmeyiz” diyor.

HHH

TELE-1'e sosyal medyadan ve izleyicilerinden büyük destek var.

Haciz işleminin ilk bölümü ödendi. Hafta sonunda ikinci ve son bölümün de ödenmesi bekleniyor.

Bugüne kadar sansür hamleleri, davalar, siyasi baskılar sonuç vermeyince susturama girişimini RTÜK ve Maliye eliyle gerçekleştirmeye çalışan iktidarın yine başarılı olamayacağı anlaşılıyor!

HHH

Kumpasa direnen TELE-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şöyle diyor:

“Meselenin özü belli… Bu siyasi bir operasyon! Bunu yapan doğrudan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'dır. RTÜK, alacaklarını bakanlığa devretmiş ve bu kez onları devreye sokmuşlar. Bizlere hiç bir itiraz hakkı tanımadılar. Kanalı doğrudan satışa çıkarttılar. Medya tarihinde görmediğimiz bir uygulama ile karşı karşıyayız. Dostlarımızın ve izleyicilerimizin çok içten desteği ile bu engeli de aşacağız. TELE-1 yoluna devam edecek!”

İşte bizdeki politika (!)

Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, AKP'li Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a kızarak zehir zemberek bir açıklama yapıp AKP'ye fena halde çatmış…

Sosyal medyadaki açıklamayı okuyunca şaşırdım. BBP'li Remzi Kaya (özetle):

“Her türlü hırsızlığa… Liyakatsizliğe… Adam kayırmacılığa… Yandaş ve candaş ihalelerine… Belediyelerde dönen dolaplara… Kötü ekonomi yönetimine… Ve her şeye rağmen, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı'nda samimiyetle yer alıyoruz. Yoksa sizin yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın! Aklınızı başınıza alın!” diyor.

Ben, BBP'li Kaya'nın bu açıklamasından bir şey anlamadım. Hem AKP'lileri yerden yere vuruyor, hem de AKP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'nda “samimiyetle yer aldıklarını” söylüyor. Nasıl bir çelişkidir bu? Şaşırmamak mümkün mü?

TEBESSÜM

Özür ve kabahat!

Formda kalmak için her sabah koşu yapan Temel yolda yine kendisi gibi koşan bir tanıdığına rastlayınca soluk almak için durur.

Onunla konuşacak ortak bir şeyi olmadığı için sadece hal hatır sorar:

“Nasılsın, eyi misin? Karın nasıldur?”

Karşındakinin şaşırdığını görünce birden aklına gelir. Adamın karısı yıllar önce ölmüştür.

Hemen düzeltir:

“Yani hâlâ aynı mezarlukta midur, demek isteyrum…”

GÜNÜN SÖZÜ

En büyük düşman, dost sanılan düşmandır, ondan korkmalısınız!