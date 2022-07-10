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Asker, böyle bir skandal görmedi

Deniz Kuvvetleri Komu­tanlığı Kurmay Başkanlığı döneminde, Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın geliştirdiği yönteme “FE­TÖMETRE” denildi. Bir ki­şinin örgütle yapısının olup olmadığını belirlemek için 78 temel ve 273 alt kriterden oluşan değerlendirme sistemi kullanıldı. Bu örgüte mensu­biyeti/iltisakı/irtibatı bulunan personelin tespitinin yanı sıra, diğer personelin zarar görmesi­nin engellenmesi, “At izinin it izine karışmaması”, kurunun yanında yaşın yanmaması ve kul hakkına girilmemesi de amaç­landı.

Oobjektif kriterlerle değer­lendirme yapılması esas alındı. Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından FETÖ­METRE tespitleri ağırlıklı olmak üzere; 3 bin 934 personel kamu görevinden çıkarıldı, 251 emekli personelin rütbeleri geri alın­dı. 449 personel geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. 427 personel ise açığa alındı. 992 personel tespit edildiğini anla­yarak FETÖ/PDY mensubiyet­lerini kabul etti ve itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği ifadeler ile 700'ün üzerinde sivil mahrem imam saptandı.

ONLARDAN BİRİ

Ankesör soruşturmaları kap­samında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2 bin 780 kişi hakkında adli işlem yapıldı. An­kesör kapsamında hakkında iş­lem yapılanların yüzde 94'ünün (2 bin 620 kişi) FETÖMETRE sistemi ile FETÖ/PDY mensubi­yeti/irtibatı/iltisakı tespit edildi, haklarında idari işlem yapıl­dı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği kapsamında delil olarak belirlendi.

Emekli Tümamiral Cihat Yay­cı, belgelerle çok ilginç ve daha önce duyulmamış bir skandalı anlattı. O zaman söz Yaycı'nın:

“Hiç sınava katılmadan askeri liseye giren, kurmay binbaşılığa kadar yükselti­len, 15 Temmuz'da darbeye katılan, sonrası tespit edi­lince firar eden, Bylokçu, aile boyu FETÖ'cü L. Dün­dar'ın akıllara durgunluk verecek sahtekarlık hikaye­sini anlatacağım.

Kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiğim ‘FETÖ­METRE' uygulamasına takılan L. Dündar'ın, askeri lise girişiyle ilgili yazılı ve sözlü sınavların yanı sıra spor ve sağlık testine girmeden kurmay binbaşılığa kadar yükseltildiği tespit edildi.

YABANCI DİL SINAVI

1.Dündar'ın, yabancı dil sınavı sorularını da önceden temin ettiği ve yurtdışı göreve gönderildiği yine FETÖMET­RE ile belirlendi! FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan ve FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandı­ğı da tespit edilen L. Dündar adliyeye sevk edildi, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı tarihten sonra da izini kaybettirdi.

15 Temmuz'dan sonra tüm personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını FETÖMETRE ile in­celedik. 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı L.Dündar'ın listede olmadığını belirledik.

GİRİŞ BELGESİNDE BAŞKA İSİM

Sınavlara girdiğine ilişkin en ufak bir ize rastlanmadı! Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye de ulaşamadı. Bu­nun yanı sıra mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını saptandı..

Dündar'ın, kendisine ait oldu­ğunu iddia ettiği ve sınav değer­lendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait çıktı. Burada da ilginç bir durum var: Sınav giriş belgesinde ismi olan Murat T. sınavda zaten elenmiş.

Ankara Cumhuriyet Başsav­cılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu ne­denle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi.

‘NASIL GİRDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Soruşturmayı yapan yetkilile­rin görüştüğü L. Dündar, yazılı sınava nerede, ne zaman ve nasıl girdiğine dair dönem arka­daşlarının aksine net cevaplar veremedi ve soruları ‘Hatırlamı­yorum' diyerek geçiştirdi.

İdari ve adli soruşturma sonu­cu Dündar'ın başarılı gösterildiği 1993'teki sınav değerlendirme komisyonunda bilgi işlem perso­neli olan komutanın, 15 Tem­muz'dan hemen sonra tutukla­nan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık eski tuğamiral N.A. Demirhan'dı.

1.Dündar'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, yabancı dil sınavı sorularını önceden elde ettiği, FETÖ'den ihraç edilen 1'inci ve 2'nci sicil amirleri tarafından yüksek not verilerek yükselmesi sağlandı. Dündar'ın eşi 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada sanık olarak yer aldı. Sahil Güvenlik Komutan­lığı'nda üsteğmen rütbesindeki kardeşi hakkında ise ‘Ankesör­lü telefon' soruşturmasında işlem yapıldı ve kamu görevin­den ihraç edildi.

LİSE GÜNLÜĞÜNDEKİ “TESADÜF

Deniz Lisesindeki dönem ar­kadaşlarının mezuniyet yıllığına düştüğü notlar da Dündar'ın De­niz Lisesi sınavına girmediğine işaret ediyor! Dündar'a, ‘köfte' lakabını takan arkadaşlarından C.K'nin, mezuniyet günlüğüne, ‘L. Dündar'ın okula girmesi tam bir tesadüf sonucudur. Sınav sonuç listesinde adı olmamasına rağmen bir isim benzerliği sonucu bu okula girmiştir' notunu düş­müş. Bir başka dönem arkadaşı O.T'. de ‘Köfte, isim ben­zerliğinden doğan tesadüf sonucu okulumuza girmiş­tir' yazmış…

“Köfte” açıkçası herkesi uyutmuş. “Adli kontrolle” ser­best bırakıldıktan sonra uçmuş gitmiş. Kim bilir nerede?