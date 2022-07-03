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Her düzenleme milletvekiline yarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye sunulan 1 trilyon 80 milyarlık ek bütçe, halen TBMM'de görev yapan ve aynı zamanda emekli aylığı alan milletvekilleri ile daha önce milletvekilliği görevinde bulunmuş ve emekli maaşı bağlanmış olanları, vefat edenlerden ölüm aylığı alanların eş ve çocuklarını memnun etti.

TBMM'de halen 582 milletvekili var. Bunlardan 185'i milletvekili maaşının yanı sıra aynı zamanda emekli aylığı da alıyor. Önceki dönemlerde görev yapmış 2 bin 364 eski milletvekilinden 95'i emekli olamamış. Halen emekli milletvekili sayısı da kayıtlara göre 2 bin 269 kişi.

KATSAYIYA BAĞLANINCA

Emekli maaşı alan milletvekillerinin, emekli aylıkları Cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 45'ini alabiliyordu. Ek bütçe kanunu ile Cumhurbaşkanı aylığı yüzde 40 artırılınca, emekli milletvekilinin emekli aylığı 18 bin 125 liradan, 25 bin 450 lira olacaktı.

Ancak, Cumhurbaşkanının maaşının 141 bin liraya yükselmesi kamuoyunda tartışılınca, öneri ek bütçeden çıkarıldı. Bu durumda emekli vekillerin aylıkları için yeni bir formül bulundu. Onların aylıklarındaki artış da memur maaş katsayısına bağlandı.

Buna göre emekli başbakan ve TBMM başkanı için 126 bin, emekli milletvekilleri için 115 bin 225 gösterge rakamının, memur maaş katsayısı ile çarpımında bulunan tutar emekli aylığı olarak ödenecek. Buna göre, kimin ne kadar maaş alacağını hesaplayalım:

KİM NE ALACAK?

n Eski başbakan ve eski TBMM başkanlarının emekli maaşları, kanunun yürürlüğe girmesiyle 32 bin 220 lirayken yeni düzenlemeyle 29 bin 660 TL'ye düşürüldü. Yön getirilen sisteme göre emekli TBMM Başkanı ile emekli başbakanların maaşı düşmüş oluyor. Ancak, bu ay içinde memura yüzde en az yüzde 40 zam yapılırsa, bunların emekli aylıkları 41 bin 524 liraya yükselecek.

■ Emekli milletvekilleri halen 18 bin 125 lira emekli aylığı alırken, şu an 27 bin 123 liraya, Temmuz memur zammı ile birlikte 37 bin 973 liraya yükseltiliyor. Yani, emekli vekillere yüzde 105 oranında zam yapılmış oluyor.

Gelelim TBMM'de halen görev yapan milletvekillerinin durumuna. Halen en yüksek Devlet memuru kadar aylık, bunun yüzde 50'si de yolluk olarak ödeniyor. Temmuz 2022'de aylık 43 bin 500 lira olan maaş ve yollukları 60 bin 900 liraya çıkıyor. Emekliliğini hak etmiş ve halen TBMM'de milletvekili olarak görev yapan 185 vekilin eline ise ayda net 98 bin 800 lira alacak.

Peki emekli aylığı alan milletvekillerinin aylığını kim yükseltti? Halen milletvekili olanlar. Yani, yeni düzenlemeyi tam kedilerine göre yontmuşlar. Bunun izahı yapılabilir mi bilmiyorum. Karar sizlerin.

Şunu da biliyoruz, milletvekillerinin ziyaretçisi, çok olur. Gelene TBMM lokantasında yemek ikram etmek artık sıradan bir durum. Yok şu yemeğin, bşu çorbanın fiyatı da şu kadar diye de yazmayacağım. Çünkü, bu tartışmalar hiç bitmez…

Bakan yardımcılarına yeni ayrıcalık

Bürokrasinin yükünü müsteşar, müsteşar yardımcıları çekiyordu. Bunların önemli bir bölümü Devletin alt kademelerinde çalışıp yükselmiş kişilerden oluşuyordu. Aşnı bakanlıkta uzun yıllar görev yaptıkları için aynı zamanda bakanlığın “hafızası” sayılıyorlardı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde, müsteşar ve yardımcılıkları kaldırıldı. Yerlerine çoğu siyasetçi olan kişiler “Bakan Yardımcısı” olarak atandı. Bunlar arasında siyasetçi olup da görevini hakkıyla yerine getiren, Devlet olanaklarını siyasi yatırım için kullanmayanlar da var.

TBMM'den geçen Ek Gösterge Kanunu'na konulan maddeler arasında; bakan yardımcılarının, görevden alınmaları halinde “Üst düzey Devlet Memuru” yapma formülü geliştirildi. Buna göre açıktan atama yoluyla yani herhangi bir sınava girmeden bakan yardımcısı olarak atanan kişi, 2-3 gün sonra görevden alınsa bile direk üst düzey devlet memuru olabilecek.

SINAVSIZ ÜST DÜZEY MEMURLUĞA

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Gariban vatandaşımın çocuğu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girsin, kazansın, sonrasında mülakata girsin. Torpiller arasında atanabiliyorsa atansın! Beyefendilerin çocukları, yakınları Bakan Yardımcısı olarak PSS'siz, mülakatsız atansın. Bu adalet mi?” diyor ve dikkatlerden kaçan şu düzenlemeyi SÖZCÜ'ye şöyle açıklıyor:

“Yapılan düzenlemeyle ‘Açıktan atanan bakan yardımcılarından, görevden alınan veya görevleri sona erenler de bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak' deniliyor. Yani, kanuna konulan madde ile üst düzey memur olarak hayatına devam edebilecek.”

DİYANET'TE EK GÖSTERGE

Diyanet İşleri Başkanının ek göstergesi 8000 idi. Yeni düzenlemeyle gösterge 9000'e yükseltildi. Böylece, Diyanet İşleri Başkanının ek göstergesi Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı ile aynı düzeye yükseltildi

Seçim dönemi yaklaştığı için siyasete girecek bakan yardımcılarının yerine açıktan yani sınavsız atamalar yapılacak. Hatta bazıları erken görevden alınıp daha fazla kişinin üst düzey Devlet memuru olması sağlanacak. İşte bu yüzden bakan yardımcısı olabilmek için kulisler hayli hareketli.