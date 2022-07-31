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İktidar-sendika işbirliğiyle öğretmenleri oyuna getirdiler

“Öğretmenlik Meslek Kanunu”nun çıkarılması 40 yıldır konuşuluyor. Çıkarıldı. Ancak çıkarılması istenen kanun böyle değildi. Bu kanunla yandaşçılık, kayırmacılık da getirildi. İktidara yakınlığı ile bilinen öğretmen sendikası Eğitim Bir-Sen, daha önce bazı üniversitelerle anlaşıp üyelerine tezsiz yüksek lisans yaptırdı. Görüldü ki tezsiz yüksek lisans yapan ve meslekte 10 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabilecek.

Böylece, iktidara yakın sendikanın üyelerine kanunla ayrıcalık tanındı. Ekonomik ve özlük haklarında meslektaşlarının önüne geçmiş oldu, onlara özel kanun çıkarıldı. Diğer sendikalara ise olup biteni izlemek kaldı.

SINAV ZAMANI

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre mesleki gelişime yönelik 180 ile 240 saatten az olmamak kaydıyla düzenlenen Öğretmenlik Eğitim Programı'na katılma hakkı olan ve sınavdan 70 ve üzeri not alanlara Uzman Öğretmen/Başöğretmen unvanları verilecek.

Sınava girebilmek için gerekli koşulları karşılayan öğretmenler başvurularını yaptı. Açıklanan takvime göre uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül arasında. Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim arasında alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı da 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

İLGİSİZ KONULAR, AĞIR DİL

Yüz binlerce öğretmen, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolar izleyerek sınava hazırlanıyor. Sınavlara girebilmek için 180/240 saatten az olmayan eğitim videolarını izlemek gerekiyor. Bu videolar ağır akademik bir dil ile hazırlanmış. Öğretmenlerin kendi branşları ile ilgisi olmayan çok sayıda kavram ve bilgi içeriyor.

Unvan ve özlük haklarında iyileştirme gibi ödül olan bir sınava girmek için ÖBA üzerinden yayınlanan eğitim videolarını öğretmenlere izleme zorunluluğunun getirilmesini anlamak zor. Ödüle ulaşmak isteyen öğretmen izler, çalışır ve kazanır. İzlemeyen, çalışmayan öğretmen de kazanamaz. Video izleme ısrarına gerek var mı? Nitekim, öğretmenler “İzliyormuş” gibi sisteme giriyor ama ekran karşısında olmuyor…

ÖĞRETMEN ODALARI

Amaç öğretmenlere mesleki eğitim vermek ise sınava girmeyen öğretmenlerin durumu ne olacak? Sınavların sonucuna göre kayıt alanlarının belirlenmesi, sınıfların oluşturulması, yıllık planların yapılması, derse girecek öğretmenler ve zümre başkanlarının seçiminde öğretmen odalarında tartışmalar hiç eksik olmayacak gibi…Unvanlı öğretmenler dersine gireceği şubeleri seçme hakkı isteyebilir.

Aynı branşta zümre olarak görev yapan öğretmenlerin yardımlaşma, dayanışma ve birlikte sorun çözme çaba ve gayretlerini olumsuz etkileyen sonuçlar doğurur. Veli çocuğunun uzman öğretmen/başöğretmenden eğitim almasını ister ve bu talepler karşılanamazsa sorunlar yaşanabilir. Öğretmenlik mesleği kariyer basamakları anayasal hak olan eşitlik ilkesini de örseler.

SINAVI KAZANAMAMIŞ!

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile tezsiz yüksek lisansını çevrimiçi olarak tamamlayan, 10 yıllık hizmeti olan öğretmenler uzman öğretmen olacak. Bu durum hakkaniyetli mi? Aynı müfredattan sorumlu, aynı şubede aynı öğrencilere ders anlatan öğretmenleri kariyer basamaklarına ayırmak doğru mu?

Veli ve öğrencinin gözünde öğretmeni “Sınav kazanamadı” diye yaftalamak eğitim kalitemize nasıl bir artı değer katar? Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamanın yolu ve yöntemi sınav mı? Sınav sonrasında eğitim kurumlarında oluşacak duygusal ve psikolojik iklim düşünüldü mü?

ÖĞRETMENLER İSTEMİYOR

Bugünün öğretmenleri, ÖSYM'nin yaptığı en nitelikli sınavlar olan YGS ve LYS sınavlarını kazandı. Alanları ile ilgili lisans eğitimlerini tamamladı. KPSS gibi zor bir sınavı geçti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolarında yıllardır görev yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzman öğretmenlik/başöğretmenlik uygulaması tartışılıyor. Öğretmenler sosyal medya üzerinden bu onur kırıcı davranışa tepkilerini dile getiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara bu sınavların yapılmaması için çağrı yaptı.

Bakalım Bakan Mahmut Özer, öğretmenin

sesine kulak verece mi, yoksa yandaş sendika üyelerini yapılan kıyağı onaylayacak mı?

Kemer Belediyesi eğitimde fark attı

Kemer'in CHP'li Belediye Başkanı emekli öğretmen Necati Topaloğlu eğitime önem veriyor. Bu kapsamda açılan Ahmet Erkal Destek Eğitim ve Kurs Merkezi'nde öğrenciler sınava hazırlandı. Öğrencilerin başarısı Topaloğlu'nu mutlu etti. Kemerlilere şu mesajı yayımladı: “Evlatlarımızdan 3,5 Milyon Öğrenci arasından Dilara Yurdanur sözelde 2.652'nci, Alper Ayberk dil sınavında 4.639'uncu oldu. İlk 20 binde 11 yer aldı. Yetişmesinde emeği olanları kutluyorum.”

Topaloğlu yeni öğretim yılı müjdelerini de verdi. Anaokulundan 8. Sınıf öğrencileri dahil 6.500 öğrencinin kırtasiyelerini hazırladı. 1.860 liseliyi okullarına ücretsiz taşımak için ihale hazırlığı yapıldı. Yaklaşık 350 öğrenciye parasız eğitim desteği verilecek. Kemer'de ikamet edip üniversitede eğitim gören yaklaşık 650 öğrenciye aylık 600 TL karşılıksız burs verilecek.

Eğitime destek de böyle olur. Sağol Necati Başkan, sağol Necati öğretmen..