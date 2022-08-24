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“Kanımın son damlasına kadar çalışacağım”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, halka dokunuşlarıyla, hizmetleriyle seviliyor ve her yüce makama layık görülüyor. Kendisinin dışında, adı sıkça Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme getiriliyor. Aslında bu durumdan da rahatsız oluyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylarının Mansur Yavaş olduğunu söylüyor. Yakın bir döneme kadar Ümit Özdağ ile davalı olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da, 6'lı masa toplantısı öncesinde sahada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en çok Mansur Yavaş'ın adının geçtiğini söyledi.

“NEZAKETSİZLİK”

Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti'nin, İstanbul İl Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklaması hem kendi partisinde, hem de CHP'de rahatsızlık yarattı. CHP İstanbul eski İl Başkanı, Milletvekili Gürsel Tekin, Kavuncu'nun açıklaması için şunları söyledi:

“Bir siyasi partinin il başkanı, bir başka siyasi partiden kimin aday olacağını tarif ediyorsa bu çok büyük nezaketsizliktir. Ben, ‘Meral Hanıma başbakanlık yakışmaz, aslında Koray Aydın'a yakışır' diyebilir miyim? Çıkar, Cumhurbaşkanı adayı olarak liderini tarif edebilir. Buna bir şey diyemem. Ama CHP kimliğini taşıyan birisini tarif etmeye hakkı yok. Onu ancak CHP Genel Başkanı tarif edebilir.”

BUNLAR SORULUYOR

Buğra Kavuncu da, İstanbul'da çok dolaşan, halkla iç içe olan bir siyasetçi. Dolaştığı yerlerde en çok “Meral Hanım niçin Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti?”, “Cumhur ittifakından geçişler ne durumda?” sorularıyla karşılaşıyor. O sorulara, genel başkanın parlamenter sisteme dönüşte başbakan olmak istediği yönünde görüş açıkladığını, Cumhur ittifakından ise önemli ölçüde kopuşlar olduğunu anlatıyor. Buğra Kavuncu'ya göre, özellikle Cumhur ittifakından kopanlar aday olarak Mansur Yavaş'ı dillendiriyor.

6'lı masa toplantısı öncesi Mansur Yavaş'ın adının gündeme getirilmesini “Kurgu” olarak niteleyenler var. Kavuncu, “6'lı masanın toplanacağı aklımda bile değildi. Konuşmamın kurgu olduğunu söyleyenler ayıp ediyor” diyor. Kavuncu, sohbetimizde şunları söylüyor:

BUNA ŞAŞIRIYORUM

“Bazı insanlar Mansur Bey'in adının geçtiğini ilk defa duyuyormuş gibi yapıyor. Ben de buna şaşırıyorum. Sahadaki durumu bütün samimiyetimle söyledim. ‘Mansur Bey aday olsun, olmasın, şu adaylık için uygundur' demedim. Bana sorarsanız en uygun aday bizim genel başkanımız. Bir kadının, partimizin genel başkanının cumhurbaşkanı olmasını isteriz. 6'lı masanın göstereceği her aday uygundur. Aday belirlenirken ‘En uygun aday kim, kim kazanır' soruları kıymetlidir. İkisini bir araya getirdiğimizde sıkıntı kalmıyor.”

Millet ittifakının bu seçimde başarısız olma lüksünün olamayacağını anlatan Kavuncu, “Ne yapıp edip 2023'de başarılı olmalıyız. Bunun için genel merkezlerimize sahada gördüğümüzü doğru biçimde yansıtmalıyız ki, genel merkezde, sahadan gelen bilgileri doğru değerlendirsin. Ben sahada duyduklarımı aktardım” görüşünde.

SON DAMLASINA KADAR

Kavuncu, açıklamaları için “CHP'lileri üzmüş, kızdırmış olabilirim. Ama ben sahada duyduğumu söylüyorum. Benim ki niyet değildir. Bir çok insanın duyduğunu zikretmiş oldum” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

“6'lı masada hangi isimler gündeme gelirse gelsin, o masadan aday olarak kim gösterilirse, seçimde aynı özveriyle, kanımızın son damlasına kadar azimle, şevkle çalışacağız. Bunu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu için de yaptık.”

AKP'LİLERİ SORUYORLAR

Sahadaki izlenimlerini sorduğumda, “Umut verici gelişmeler var” diyor Buğra Kavuncu şöyle devam ediyor:

“AKP oylarında önemli bir düşüş olduğunu gözlüyoruz. İki yıl önce gittiğimiz mahallelere, şimdi gittiğimizde çok ciddi fark var. Esnafı geziyoruz. Birisinin işyerine girip, diğerine girmediğimizde tepki oluyor. Bize, ‘Ak Parti yöneticileri, milletvekilleri, il teşkilatı yöneticileri niye gelmiyor?' diye soruyorlar. Onlara söyleyecek sözlerinin olduğunu belirtiyorlar. Sahada çok iyiyiz. İvme devamlı yükselişte. Sahada ilgiyi gördükçe, bu durum teşkilatımızı da motive ediyor ve daha çok çalışıyoruz. Açıkçası saha çok iyi, bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”

Buğra Kavuncu'ya yönelik eleştiriler arasında 6'lı masada karışıklık çıkartmak olduğu öne sürülüyor. Bunu sorduğumda karşılığı şöyle oluyor: “Maksadım asla karışıklık çıkarmak değil. Böyle bir düşüncem de olamaz. Ben, saha izlenimlerimi söyledim. Bunu partime bildirmek de görevdir. 6'lı masanın vereceği karar ne olacaksa, o aday için canla başla çalışacağız.”

HAYRET ETTİĞİ KONU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, bir dönem İYİ Parti'nin milletvekili ve genel başkan yardımcısıydı. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu, “FETÖ'cü” olmakla suçlamıştı. Özdağ'ın da, Buğra Kavuncu'nun da Mansur Yavaş çizgisinde buluşup, barıştığı da söyleniyor. Buğra Kavuncu'yu dinliyorum:

“Ümit Özdağ'la aynı çizgide olmak, barışmak diye bir şey olamaz. Ümit Özdağ, bana iftira attığı gün o birliktelik bitmiştir. Ben iftira olduğunu genel başkanıma söylemiştim. Kendisi, bunu ilgili makamlardan soracağını söyledi. Askeri istihbarattan, MİT'ten, benim FETÖ'cü olup olmadığım soruldu. Olmadığım bildirildi. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Bunun üzerine, Ümit Özdağ'ın çıkıp ‘Hata ettiğini' söylemesi lazımdı. Bana iftira edildiğinde linç edildim. Ama iftira edenlere bir şey olmuyor. Buna da hayret ediyorum.”

Buğra Kavuncu, 6'lı masada rahatsızlık yaratacak açıklamaları yine yapar mı? Bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyebilirim.