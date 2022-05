PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van izlenimleri: Kılıçdaroğlu bizimle gözükünce vuruyorlar

Van caddelerindeki reklam panolarında CHP'nin dışında, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin “Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz, Erdoğan'ı yedirmeyiz” yazılı afişleri var. AKP İl Teşkilatı, CHP heyetlerinin kalacağı otellerin önündeki direklere parti bayrakları asmış. Otel lobilerinde, üzerlerinde ‘polis' yazılı iki memur bekliyor. Vanlılarda kentte yaşanan hareketliliğin sevinci var.

CHP her büyükşehir belediye başkanını Van'ın ilçelerinde görevlendirmiş. Onlara ilçe, belde, belediye başkanları eşlik ediyor. Vakit elverdiğinde her tarafa yetişmeye çalıştılar. Halk peşlerinden yürüdü. Her heyetin peşinde çevik kuvvet ekibi 50 metreden yakın takipte. Kimseyi rahatsız etmiyorlar. Vali ve İl Emniyet Müdürünü önlemlerinden dolayı kutlarız.

YAKIN GÖZÜKMESİN

Kılıçdaroğlu'nun Van gezisine katılan bir arkadaşımla, “Dağ muzu” diye bilinen ışkın satan, seçimlerde HDP' ye oy vermiş bir Vanlı arasında şu konuşma geçti:

– Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarının buraya gelmesi iyi oldu mu?

-Niye gelmesinler ki? Kılıçdaroğlu hemşerimiz sayılır, hoş gelmiş.

-Ne diyorsun, iktidar değişir mi?

-Burada verdiği sözlere uysunlar. Memleket barış, huzur görsün. Bizimle (HDP' yle) fazla yan yana görünmesinler; yoksa Kılıçdaroğlu'na vuruyorlar. Burada söylediklerini Ankara'da unutmasınlar yeter. Biz barış için, huzur için destek vereceğiz.

Arkadaşım yorulunca çay içmeye girdi. Kahvede herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Garson, “Selahattin Demirtaş'a haksızlık var. Adam öldürsen bu kadar içerde yatmazsın. Bu zorumuza gidiyor. Seçtiğimiz belediye başkanlarının görevlerinden sudan bahanelerle alınmasını kabul etmiyoruz. Zavallı Kılıçdaroğlu ne yapsın, adam kapı kapı geziyor. Korkarım onu da içeriye atarlar.”

CHP'Yİ İZLİYORLAR

Erdem Gül, Adalar Belediye Başkanlığı'ndan önce Ankara'nın nabzını en iyi tuttuğu bilinen siyasi muhabirlerindendi. Gevaş ve Bahçesaray ilçelerine giden Erdem Gül'e izlenimlerini sordum, şunları anlattı:

“Van'da büyük ve derin bir sessizlik gördüm. Bu sessizlik yıllardır çektikleri acıların üstüne şimdi de derin bir yoksulluğun eklenmesinden kaynaklanıyor. Sessizce izliyorlar. Bir kopuş içindeler. İktidarla bağları zayıflamış. Bir bıkkınlık, yorgunluk var. Her şeye rağmen iyi bir haber bekliyorlar. Bu yüzden CHP'yi ilk kez bu kadar yakından izlemeye aldıklarını gözledim. Eskiden merak etmedikleri CHP'yi ilgiyle izliyor ve umutlanmak için CHP'den güzel haberler bekliyorlar. CHP'nin Van'a ve bölgeye gelmek için geciktiğini söylüyorlar. Artık daha sık gelmemizi istiyorlar. Bize ‘AKP'den kopuyoruz ancak size gelmemiz için sizin buralara daha çok gelmeniz gerekir' mesajı veriyorlar. Genel Başkanımızın çabalarına büyük takdir var. İstedikleri; demokrasi, adalet ve yoksulluğun yenilmesi.”

DEĞİŞİM İSTİYORLAR

Ülkelerini, yaşadıkları coğrafyayı seven, onca sıkıntılarına rağmen buraları asla terk etmek istemeyen Vanlılarla ilgili izlenimlerini bu kez Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan dinliyorum:

“Gördük ki Vanlıların en önemli sorunu kimliklerinin tanınması. Geleceği, demokrasi içerisinde, adil ve eşit bir yaşamı birlikte inşa etmek istiyorlar. Buna dair umutları, inançları tam. Yaşanan sorunların birlikte aşılması gerektiğine inanıyorlar. Ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi burada da ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Dükkan kapatan, kapatma aşamasında olduğunu bildiren çokça esnaf olduğunu gördük. Bize, bölgeye geç gittiğimiz için sitemler oldu. Yaşadıklarından çok mutsuz olan ama geleceğe dair umutları yüksek, sıcak kanlı, misafirperver, değişimden ve CHP'den beklentileri yüksek bir kitle gördüm.”

TENCERE KONUŞULUYOR

Antalya'nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Şükrü Sözen (Manavgat), Semih Esen (Konyaaltı) Gevaş ilçesine gitti. İşsizliğin alabildiğine yüksek olduğunu gördüler. Gittikleri kahvede, çay-şeker fiyatlarındaki artış nedeniyle milletin çay içemez hale geldiğine tanık oldular. Çiftçiler, gübre, mazot ve ilaç fiyatlarında artışın bellerini büktüğünü anlattılar.

İstanbul'a kamyonla kurbanlık hayvan götürecek olan vatandaş, “Şimdilik kamyon için İstanbul'a 45 bin lira istediler. Satılamayan malın bir de geri getirilmesi var. Şimdiden kara kara düşünüyorum” dedi. Necati Topaloğlu, izlenimlerini “Herkes sıkıntılı. CHP'nin Van'a ve ilçelerine gitmesi onlar için umut oldu. Partimizden beklenti çok yüksek” diye özetledi.

UMUT SANDIKTA

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ercan Orhan (Borçka), Şerdil Dara Odabaşı (Kadıköy), Battal İlgezdi (Ataşehir) belediye başkanlarının bir durağı da Çaldıran ilçesiydi. Başkan Adil Kırgöz, şunları anlattı:

“Halk görüşünü söylemeye çekiniyor. Önce etrafına bakıyor, kendisi için zararsız gördüğü kişiler olursa ancak konuşuyor. Ekonomik sıkıntıları, alım güçlerinin kalmadığını, işsizliğin yüksek boyutta olduğunu, tarım ve hayvancılığı yüksek girdiler nedeniyle yapamaz hale geldiklerini belirttiler. Umut ve değişimin sandıkta olacağını söylediler.”

Açıkçası herkes karnını nasıl doyuracağının, tencereyi nasıl kaynatacağının telaşına düşmüş. Sandık onlar için de büyük bir umuda dönüşmüş.