Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Bir Muhsin Bayrak profili

Kripto para borsasına hızlı bir dalış yapan ABStocks'un bağlı olduğu AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak'ın jet hızıyla “oligarklarla” pazarlığa oturacak kadar nasıl servet sahibi olduğunu anlamaya çalışalım…

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Muhsin Bayrak Bodrum Türkbükü'nde “malikane” olarak andığı 2 proje başlattı. 2 ile 7 milyon Euro arasında satıyor.

Tam Bodrum projeleri parlatılırken, ortaya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington DC'deki evini satın aldığı haberi yayıldı.

İkinci bombayı Rusya-Ukrayna savaşında patlattı. Rus oligarklardan Roman Abramoviç'in spor kulübü Chelsea'yi satın almak için 1 milyar pound (yaklaşık 20 milyar TL) teklif ettini söyledi.

Bayrak'ın avukatları Abramoviç'in ekbine mail göndermeyi unutmuşlar, satış yatmış.

Dert değil zaten İngiltere de bu arada Chelsea'nın satışını durdurdu.

ABSTOCKS'UN KÜNYESİ

Size başka bir isim vereceğim; Muhammed Agit Bayrak. ABStocks'un tek sahibi.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında ABStocks Teknoloji Hizmetleri Limited şirketine ait dört belgede şu değişiklikler oluyor:

İlki; 3 Mayıs 2021 tarihli genel kurul kararıyla şirketin merkezi Yeniköy Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi Bodrum/ Muğla adresinden Tahtakale Mahallesi Mahmur Çiçek Sokak Avcılar'a alınıyor.

İkincisi; 29 Temmuz 2021 tarihli genel kurulda ortaklık “pay devri” gerçekleşiyor.

Buna göre şirket ortaklarından Daron Dedeoğlu, Davut Çiftçi ve Murat Karası'nın 300 biner TL sermaye karşılığı 12 biner adet hissesi Muhammed A. Bayrak'a devrediliyor.

Tek ortaklı şirketin tek sahibi Muhammed A. Bayrak 3 milyon TL sermayeyi ödüyor.

Üçüncüsü; 12 Ekim 2021'de yapılan genel kurulda şirket sermayesi 50 milyon liraya çıkartılıyor.

Beheri 2 milyon adet karşılığı 50 milyon lira sermaye yine Muhammed A. Bayrak tarafından “muvazadan ari olarak” taahhüt ediliyor.

Nakden artırılan sermayenin 47 milyon sermayenin en geç 24 ay içinde ödenmesi taahhüt ediliyor.

Dördüncüsü; 6 Ocak 2022'de şirketin merkezi Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. Bakırköy oluyor.

ESER HOLDİNG NASIL İFLAS ETTİ?

Hürriyet'te Dinçer Gökçe imzasıyla 8 Ocak 2018 tarihinde “Eser Holding iflas etti” başlığı ile çıkan haberde; İNTES (İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Başkan Vekili İlhan Adiloğlu'nun iki oğlunun yönetimde olduğu Eser Holding hakkında iflas kararı verildiği yazıyor.

Suudi Arabistan'da, Türkmenistan'da, Kamerun'da, Nijerya'da, Azerbaycan'da bir çok alt ve üst payı projeleri üreten Eser Holding'in portföyünde, “Eyüp Esenpark Evleri” projeleri de yer alıyor.

24 Eylül 2018'de Eser Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Öz Bayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Bayrak, basına şu açıklamaları yapıyor:

“1990 yılarında Bitlis'ten İstanbul'a gelerek iş kolları gıda, otomotiv, inşaat ve tekstil kollarında tüm enerjisiyle Türkiye'min kalkınması ve ilerlemesi insana hizmet aşkıyla hep ileriyi gözetleyerek yoluna azim ile devam eden biri olarak çalıştım ve başardığımı düşünüyorum.”

AB GRUP HOLDİNG TANITIMI

Şirketin kendi web sayfasında yazılı basından çıkan haberlere geniş yer verilmiş. Muhsin Bayrak'la yapılan röportajda Eser Holding'in adına da rastlıyoruz.

Haber aynen şöyle başlıyor:

“AB Yaşam Evleri, Nişantaşı Bayrak Konakları, Eyüp Esenpark Evleri, Şirinevler Hürriyet Caddesi, Kocasinan 3 Evler, Beylikdüzü Beykent ve Göktürkevleri gibi önemli gayrimenkul projelerini hayata geçiren…” diye devam ediyor.

Şirket tanıtım yazıları Behçet ile Muhsin Bayrak'ın birbirine uzak düşmediklerini ortaya koyuyor.

45 KİŞİLİK ÇEKİRDEK AİLE GÖÇÜ

CNN-TÜRK'te 15 Ekim 2021'de yayımlanan “Başarı Öyküleri” progamı…

1975 Bitlis Mutki ilçesine bağlı bir köyde doğan ve 9 yaşında babasını kaybeden, 11 yaşında Türkçeyi öğrenen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, yaşam öyküsünü anlatıyor:

“45 kişilik çekirdek ailemizle İstanbul'a geldik. İnşaatlarda çalıştık. Birbirimize destek olduk, otomotiv, sanayi öbür sektörlere yatırım yaptık. 24 yıl önce bu şirketi ben kurdum. Yunanistan, İtalya, İspanya'da yatırım yaptık; İngiltere'de yurt yaptık. Pandemide Bodrum'a geldik. 70 bin lira maaşla yazılımcı bulamıyoruz. Teknoloji konusunda İran'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan Kore'den yazılımcı ithal ediyorum. Silikon Vadisi'ni Bodrum'a getireceğiz. 6 üniversite ile çalışacağız.”

SİLİKON VADİSİ BALONU

AB Grup Holding, yüzmüş yüzmüş pandemide Bodrum'da karaya çıkmış.

Bodrum Bitez'de ünlü Gözütok Ailesi'nin denize uzanan geniş arazisine talip olmuş.

Bodrum Belediyesi'nin kapsını çalmış.

Dubai projelerine öykünen bir Silikon Vadisi planı götürmüş. Belediye “Bu proje olmaz” demiş.

Gözütok Ailesi de arsayı Bayrak'a satmaktan vazgeçmiş. Bodrum Belediyesi'ne dün itibarıyla bir teknoloji üssü projesi ruhsat izin talebi ulaşmadı.

Bir de bakmışsınız belediyenin reddettiği projeye Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı izin vermiş; Hazine de arsa satmış…