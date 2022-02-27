Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Doğalgaz vanasını açabilecek miyiz?

Benzin 17 liraya dayandı; Ukrayna savaşı sürüyor…

Enerji mimarisini derinden etkileyecek bir sürece girildi.

Rusya'nın Donbass bölgesindeki cumhuriyetlerin Ukrayna'dan bağımsızlığını tanıdığını açıklamasından sonra, Ukrayna'ya askeri harekata başlaması Batı ülkelerinden bir dizi yaptırım açıklamasını da beraberinde getirdi.

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Almanya yılda 55 milyar metreküp Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattı projesini askıya aldı.

Amerika'nın ve müttefiklerinin karşı çıktığı 10 milyar dolarlık projenin tek ortağı Rus şirketi Gazprom değil; OMV, Shell, Engie, Uniper ve Wintershall da konsorsiyumun içinde.

Proje bitiş aşamasına gelmişken ne kadar “askıda” kalabilir ki?

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in, Rus ordularının Ukrayna'ya girdiği saatlerde yaptığı “Avrupa doğalgazı 2 bin Euro'dan almaya hazır olsun” açıklaması , gerçekçiliğini koruyor.

Dün de “Putin'in talepleri yerine gelene kadar askeri operasyon sürecek” diye ekledi.

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Rusya ile NATO arasındaki gerilimin Ukrayna'da ateş alması, savaşan ülkelerden sonra en çok Türkiye'yi etkileyecek.

Hem Ukrayna, hem de Rusya ile Türkiye'nin ekonomik bağları oldukça güçlü.

Yapılan swap anlaşmaları, tarımsal dış ticaret, turizm, enerji yatırımları…

Türkiye doğalgazda Rusya'ya yüzde 90'ların üzerinde bağımlı. Elektrik tüketimine yansıması yüzde 30-35'ler düzeyinde.

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Doğalgaz faturasındaki her yükseliş elektrik düğmelerine, pompalara yansıyor.

Amerika ve Avrupa'nın askeri gücü NATO'nun; Ukrayna ve Gürcistan'la “ortaklaşmasına”, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in sessiz kalması beklenmiyordu.

Putin'in 21 Şubat'taki konuşmasında belirttiği gibi “Batı'nın yaptırımları gelecekti…”

Putin de Merkez Bankası'nı, Hazinesi'ni doldurdu ve düğmeye bastı.

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Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan açıklaması ile Rusya ile bağlarını gevşetmiş mi oldu?

Şu anda çok da öyle görünmüyor olsa da doğalgaz tedariki açısından önlemlerini almak zorunda.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarından giriş yapan Kerkük-Yumurtalık hattı kapasitesi artabilir.

15 Şubat'ta Kuzey Irak Başbakanı Mesrur Barzani Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılanan Barzani'ye enerji, tarım, ticaret alanlarında işbirliği kapıları açıldı.

“Dostumun dostu dostumdur” dersek, Katar'ın Irak ile yakınlaşması Ankara'ya yarayabilir.

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Türkiye'nin Rusya'nın yanı sıra Azerbaycan ile de boru hattı bulunuyor.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesi, bu hattın kapasitesi hakkında merakımızı arttırıyor.

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Türkiye'nin, Amerika'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalinde de ön sıralarında. Katar'ın doğalgaz depolama tesisi yatırımlarına katılması ile Türkiye'ye LNG ihracat kapasitesini artırması planlar dahilinde.

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Doğalgaz ve petrol rezervleri bulunmuş olsa da KKTC ve Kıbrıs Rum Yönetim arasında süren yetki anlaşmazlıkları ve İsrail-Türkiye ilişkilerindeki mesafeli tutum Akdeniz'i henüz ticarileştiremedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart arasındaki Türkiye ziyareti bu durumu değiştirebilir.

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Doğalgaz tedarikinde sorunun miktardan çok “fiyat” olduğu bir döneme girdik.

Bir yıl önce bin metreküpü 300-400 dolar olan doğalgazın alış fiyatı 2 bin Euro'ya çıkarsa, alabilecek miyiz emin değilim…

Rusya tarihsel düzeltmeye soyundu

Mart sayısının kapağında, Ukrayna'yı işgale giden Rus tankını kullanan Amerikan Time dergisi “Tarihin dönüşü: Putin, Avrupa'nın hayallerini nasıl paramparça etti?” manşetiyle raflarda olacak.

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Time dergisinin haberinde, “Rusya lideri Vladimir Putin'in Perşembe sabahı erken saatlerde Ukrayna'ya savaş ilan ettiğinde aslında nihai hedef olarak ABD ve müttefiklerine odaklandı ve onları geceki işgali harekete geçiren bir konuşmanın merkezine yerleştirdi” ifadelerine yer verildi.

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Ukrayna kuşatmasının 4'üncü günündeyiz, eğer önümüzdeki saatlerde bir gelişme olmazsa.

Cumartesi gecesi “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky iktidardan ayrılacak” diye uykuya yattık, sabahına “Batılı güçler Ukrayna'ya askeri mali destekleri arttırdı” haberleriyle uyandık…

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Putin “yeni dünya düzenini” kurdu. Ve Ukrayna'dan geldiği gibi çıkmayacak.

Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya yanlısı tutum alması, 15 üye ülkeden 11'inin “Ukrayna işgalini kınama” tasarısına “evet” demesi, dünyanın “çok kutuplu” gidişatının altına atılan imzaydı.

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Putin'in 21 Şubat “Ulusa Sesleniş” konuşmasını salt “Çarlık Rusya'sı topraklarına dönüş özlemi” olarak yorumlayamayız.

Batı emperyalizminin sömürü düzenine yaptığı eleştiriler somut verilere dayanıyor ve özetle şunları söylüyordu:

“Rusya; SSCB'nin uluslararası piyasalara olan 100 milyar dolar borcu 1991 yılında bağımsızlıklarını alan ülkelere bölmedi. Hepsini 2017 yılına kadar ödedi. Jeopolitik biçimde Rusya'ya düşmanca davranan Ukrayna'nın ulusal egemenlik hakkını koruyarak 1999-2013 yılları arasında 250 milyar dolar destek verdi. Ukrayna nüfusunun yüzde 15'i iş bulmak için yurt dışına gitti. 6 bin doktor, sağlık elamanı ülkeyi terk etti. İnsanlar temel faturalarını ödeyemeyecek kadar yoksullaştı. 2021'de Nikolay'daki tersane kapandı, 2016'dan beri uçak üretilen fabrika çalışmıyor.

Ukrayna halkı soyuldu, Batı tercihinin sonucu bu mu? Rusya'dan kalan miras çalındı. NATO ‘Savaş Oyunları' tatbikatlarını bahane ederek Ukrayna'ya girdi. Sınırlarımıza yerleştirdikleri füzelerle boğazımıza bıçak dayadılar…”

Putin'in son sözü ne oldu?

“NATO'nun Doğu'ya genişlemesi durmalı, 1997 seviyesine çekilmeli. “

Peki 1999'da NATO'ya alınan Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti; en son 2020'de Kuzey Makedonya'nın katılımı ile üye sayısını 30'a çıkaran NATO bu taleple füzeleri valizine koyup masaya oturur mu?