Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Patronlardan ‘erken uyarı’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Eskişehir Sanayi Kongresi'nde yaptığı konuşma, son iki günlük Ankara ziyaretinin başlıklarını verir nitelikteydi.

Enflasyon baskısını ortadan kaldıracak yapısal önlemlerin alınması için çalmadık kapı bırakmadılar.

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Turan, alım gücünün hızla düştüğünü vurguladığı Eskişehir'den iktidara önemli mesajlar vermişti.

Turan'ın, “İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de politika adımlarını cesaretlendirebilecek adımları atabilmeliyiz” cümlesinin de altını çizelim.

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Turan'ın “Çalkantılı bir döneme yüksek kur, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı sarmalında giriyoruz” değerlendirmesi, malumun ilanından başka bir şey değildi.

2022 yılı içinde dolar kuru ilk kez dün serbest piyasada 17 TL'nin üzerini gördü.

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2021 Eylül'ünden bu yana uygulanan iktisadi politikalar çerçevesinde, enflasyonun öngörülebilirliğinin son derece zorlaştığı vurgusu yapan Turan, “patronların” tutumları hakkında da bilgi veriyor:

“Geçtiğimiz yıl özel sektörde pek çok şirket çalışanını enflasyondan korumak için inisiyatif aldı.”

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Türkiye'de insan kaynakları yönetimi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Mercer ve PERYÖN iş birliğinde yapılan “Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi”ne göre 2022 yılında firmaların yüzde 63.9'u ek ücret artışı gerçekleştirecek.

Toplam 16 sektörden 464 firmanın katıldığı anketin sonuçlarına göre; yabancı sermayeli şirketlerde bu oran yüzde 70.7, yerli şirketlerde yüzde 53.3 olarak öngörülüyor.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Araştırma Merkezi (KAMU-AR) mayıs ayı verisine göre, 2022'de 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıda harcaması miktarı (açlık sınırı) 6 bin 465 liraya yükseldi. Gıda dışı harcama için yapılması gereken harcama tutarı ise mayısta 12 bin 941 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da 930 lira daha artarak 19 bin 406 liraya yükseldi.

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Türkiye'de toplam ülke gelirinden ücretlilerin aldığı pay 2019 yılında yüzde 31.7 olurken, 2021'de bu oran yüzde 27'ye düşerken; şirketlerin payı yüzde 42.9'dan 47'ye yükselmiş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı “Bu sistemde dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kâr ediyor” saptaması ile bu verileri doğruluyor.

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Yıl başında 4.250 TL'ye yükseltilen asgari ücretin açlık sınırının bile altında kaldığı bir ekonomide; rekabetçiliğin ve verimliliğin artmasından, kalkınmadan söz edilemez.

Şirketler tam da bu nedenlerle olsa gerek haziran ayına “ek ücret artışıyla” girdiler.

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Türkiye'nin en büyük şirketlerinin üye olduğu TÜSİAD, 7-8 Haziran'da Ankara'daydı.

Patronların Ankara ziyareti, “enflasyon ve kur” sarmalına seyirci kalmadığını gösteren “pasif bir eylemsellik” içeriyor.

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Turan, başkanlığındaki TÜSİAD yönetim kurulu 7 Haziran'da; AKP hükümetlerinde uzun yıllar Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığı yapan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuş DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

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Dün de muhalefet partilerine şu sırayla konuk oldular:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

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Turan, Ankara temasları sırasında Atatürk'ün huzuruna çıkan TÜSİAD heyeti adına “Anıtkabir Özel Defteri”ne şöyle yazmış:

“Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir ülke olma hayaline katkı yapmaya; bizlere miras bıraktığınız muasır medeniyet hedefini Cumhuriyet değerlerimizi, laik, demokratik hukuk devleti anlayışını gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Asgari ücrete ek zammı savunmakla “kararlılıklarını” ispata başlayabilirler…