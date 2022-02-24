Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Sanat neden alkışlanıyor?

Madrid merkezli Callia Vakfı tarafından İspanya ve Güney Amerika'nın önde gelen sanat destekçilerine verilen ödül, bu yıl ilk kez uluslararası bir isme takdim edildi.

O isim, “sanatın” üzerini şal gibi örten yoksulluk ve yoksunluk sarmalındaki Türkiye'den biri: Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi –SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı'ydı…

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Eczacıbaşı “Uluslararası Sanata Destek” ödülünü geçtiğimiz akşam Madrid'de Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen törende İspanya Kralı 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sofia'nın elinden aldı.

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Ödül, “SAHA'nın sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi modeli yarattığı” gerekçesiyle verilmiş.

2011 yılında kurulan SAHA milyon dolarlık bütçelere sahip değildi, sanatta “değerler zinciri” oluşturmayı becerdi.

Türkiye'den 400'ün üzerinde sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifinin projesini, 43 ülkeye taşıdı.

Kâr amacı gütmeyen 170 müze, bienal ve sanat kurumunun Türkiye'den seçtiği sanatçılara, kaynak sağladı.

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Callia Vakfı, “İspanyol Destekçi” ödülünü çocuklar ve engelliler ile ilgili projeler yürüten Maria Jose Jove Vakfı Başkanı Felipa Jove'a verdi.

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“Latin Amerikalı Destekçi” ödülünü ABD'deki koleksiyon ve aile vakıflarıyla bilinen Jorge & Darlene Pérez çifti aldı.

The Related Group Başkanı Jorge Perez, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın da ortağı bir emlak kralı.

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Aralık 2011'de Miami Sanat Müzesi binasının inşası için 35 milyon dolar ve sanat eserleri bağışlamış. Müze Perez'in adıyla anılıyor.

Müze, Perez'in 2016'da yaptığı 15 milyon dolar bağışın, 5 milyon dolarını Küba çağdaş sanatını fonlamaya ayırmış.

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Perez ayrıca geçtiğimiz yıl kentin sanat yaşamını destelemek üzere kurulan Miami Vakfı'na 33 milyon dolar bağışlamış.

Perez bu kaynağı “Villa Cristina” olarak bilinen Miami'deki birincil aile mülkünün satışından elde etmiş.

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Aklıma merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın Emirgan'daki muhteşem aile konutu Atlı Köşk'ü müze olarak İstanbullulara armağan etmesi gelmedi değil.

Koç Ailesi'nin, Türkiye'nin birçok yerinde İstanbul'a kazandırdığı müze binaları…

Yapılara, sergiledikleri sanat eserleri ve etkinliklerinin hayat verebildiğini unutmadan ilerleyelim…

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İstanbul'a köprüler, yollar, tüneller inşa eden müteahhitlerin birleşip bir “İstanbul Vakfı” kurduklarını hayal ettim.

TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Vakfı vs. gibi iktidara yakın vakıfları desteklerler, İslam ve Osmanlı eserlerine düşkündürler; o başka…

Özgür ve özgün çağdaş sanatta neredeler?

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Aydın Doğan dönemi Milliyet'ten meslektaşım Ayça Atikoğlu'nun, T24'te yayımlanan 14 Şubat 2022 tarihli yazısı, İstanbul'un sanat evreninin nasıl piyasalaştığını çok güzel aktarıyor.

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Yazı; Füsun Eczacıbaşı'nın kayınpederi merhum sanayici Nejat Eczacıbaşı önderliğinde, 17 iş insanının finansal desteğiyle 1972 yılında kurulan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)'nın bugünü irdeliyor.

İKSV'nin kurucu beyni ve opera sanatçısı Aydın Gün'ün (1974-1991) “Sanatta en müstehcen sözcük yasaktır” çıkışını anımsatıyor.

Gün yalnızca İKSV ile anılmıyor; Türkiye'de operanın kurucusu olarak da bilinen bir sanatçı…

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Atikoğlu, köşe komşusu Ali Artun'un 20 Eylül 2021 tarihli yazısından, “İKSV artık yurt içinde ve dışında bienal ve festivallerle yetkilendirilen devletin taşeronu” cümlesini takdir etmiş…

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İKSV'nin Ağustos 2021'de yapılan son genel kurulunda oluşan yeni yönetim kurulunda Google'dan, McKinsey & Company'e özel sektörün önde gelen gruplarının temsilcileri yer alırken, sanat dünyasından kimsenin olmamasını eleştiyor.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “aşkı ile ünlü” iş insanı Ethem Sancak da İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı şapkasına, İKSV'yi de eklemişti.

Son genel kurulda İKSV yönetim kurulundan mütevelli heyetine transfer olmuş.

Her iki kurumun da yönetim kurulu başkanlığını Eczacıbaşı Holding'in patronu Bülent Eczacıbaşı sürdürmeye devam ediyor.

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Şimdi şunu sorabilir miyim: Acaba “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” kategorisinde İngiltere'nin Oscar adayı gösterdiği “Ölümüne Boşanmak” filmini İKSV neden film programına almayı reddetti?

Kadın cinayetleri politiktir görüşü ile arasına mesafe koymak için mi?

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İktidar yanlısı sanat evreni inşa etmek için milyarlarda aynı etkiyi yaratamazsınız…

Dünya, insanlık alemiyle “gönlünü-aklını-yeteneğini” paylaşan sanatçıları alkışlar.

Uluslararası sergilerde eserleri baş tacı edilen SAHA'nın desteklediği Cevdet Erek, Banu Cennetoğlu, Güneş Terkoğlu, Hera Büyüktaşçıyan, Gülsüm Karamustafa, Ali Kazma, İnci Eviner'i ve nice yeteneklerimizi alkışladığı gibi…