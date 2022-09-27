Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Yahudi sermayesi göz kırptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde Yahudi cemaati ile kurduğu “üst düzey” teması çok yönlü okumak gerekecek.

Yahudi sermayesi öncü kuvvet olarak “Habadcıların” etnik ve dini lobi gücünü Türkiye'ye sürüyor.

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İstanbul'da toplanan İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı (ARIS) üyelerini, özel uçakla Beştepe'ye getirten Erdoğan, Türk Musevi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'i bu buluşmaya vesile olduğu için kutlamıştı.

Erdoğan'ın 22 Aralık 2021 günü yapılan bu ziyarette yaptığı bu vurgu önemliydi…

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2019 yılında kurulan ARIS'in Başkanı ve Yüksek Kaldırım Aşkenaz Sinogogu Hahamı Rabbi Mendy Chitrik, Chabad-Lubavitch (Habadcılar) olarak anılan Aşkenazların, Türkiye'de Yahudi örgütlenmesi için başlattığı misyonerlik faaliyetini 20 yıldır sürdürüyor.

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Mendy Türkiye'deki Aşkenaz varlığının, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edilen Sefaradlardan daha eski tarihlere gittiği iddiasını sürdürüyor.

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Mendy'nin, Müslüman ve Yahudi iş insanlarının Jak Kamhi başkanlığında kurduğu 500. Yıl Vakfı ve Türkiye Hahambaşılığı'ndan rol çaldığını düşünenler haksız sayılmazlar.

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Eski (1997-2001 yılları) Türk Musevi Cemaati Başkanı Av. Rıfat Saban'a; katı dinsel ritüelleri savunan Mendy, Türkiye'deki Musevi cemaatinin yeni hahambaşısı olabilir mi diye soruyorum.

“İstanbul'da Lubavitch nüfus yok. Türkiye'de tek bir hahambaşılık bulunuyor” yanıtını veriyor.

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Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, Rockefeller Center Plaza'da düzenlenen yemekte Amerikan Yahudi Cemaati liderlerine seslenişi, Mendy'in Ankara'daki temaslarının bir devamıydı.

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Erdoğan bu yemekte Türk Musevi Cemaati Eş Başkanı Erol Kohen ve İbrahimzadeh'e “teşekkür plaketi” vererek; hem İsrail'e beyaz mendil salladı, hem de Musevilik içindeki dini ve etnik ayrılıklara karşı “tarafsız” kaldığı algısı yaratmaya çalıştı.

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ARIS hahamları Erdoğan'ı New York'taki Türkevi'nde de ziyaret etti.

Bu iki temasta da 2002 yılından beri görevde olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın yer almaması dikkat çekiciydi.

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Bana göre daha dikkat çekici olan Erdoğan'ın Türkevi'nde Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ve kozmetik devi Ronald Lauder ile yaptığı baş başa görüşmeydi.

2000'lerin başında satışa çıkarılan TGRT ve Kanal 6 TV'ya Lauder'in kurucusu olduğu Orta Avrupa Medya Grubu (CME) da talip olmuştu.

Türkiye'ye geleceği rivayet edilen 50 milyar dolar Yahudi yatırımı içinde, Lauder'in bir medya grubu satın alma projesi de var mıdır?

Zor soru; yanıtı iki kişi biliyor.

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Saban'a Türk Yahudi Cemaati'nin merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile yapılan ziyaretleri hatırlattığımda, “Yahudi cemaati her zaman Türk devletinin yanında yer alır. Kimi zaman kendimiz, kimi zaman da devlet adamları ile Türkiye'nin Ermeni tezlerine Amerika'da destek bulmak için ziyaretler yaptık” diyor.

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Erdoğan'ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olması New York'ta yapılan organizasyonu parti/siyaset ile ilişkilendirmeyi kolaylaştırıyor.

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Erdoğan onuruna düzenlenen yemeğin ana sponsorları, 2016 yılında Amerika'da kurulan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) kuruluşlarıydı.

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Her iki kuruluşun da AKP'yle yakınlığı sır değil.

Öyle ki TASC'nin geçtiğimiz haziran ayına kadar başkanlığını Erdoğan'ın kuzeni ve TÜRKEN Vakfı eski Başkanı Halil Mutlu yürütüyordu.

Mutlu'nun yerine Amerika'da inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı Melih Bektaş geçti.