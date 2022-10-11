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18 yaşından önce başlayan sigorta EYT’li yapar mı?

SGK girişim 1997 Aralık ayında. 1981 doğumluyum. Prim günüm doldu. 25 yıllık sigortalılık süresine 2 ayım kaldı ama 18 yaş baz alınarak hesaplanırsa daha 1.5 sene var. EYT'li sayılıyor muyum? 1.5 sene dolarsa emekli olabilir miyim? Enver Kayadibi

Sigorta başlangıcı 1 Nisan 1981 (dahil) tarihinden sonra olan 4/a (SSK) sigortalılarının emeklilik uygulamasında (örneğin 25 yıl sigortalılık süresinin hesabında), sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınmakla birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik koşullarının belirlenmesinde, 18 yaşından önce olsa da adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih sigorta başlangıç tarihi kabul ediliyor. Bu bağlamda, Aralık 1997 tarihindeki sigortanız staj sigortası değil ve adınıza uzun vadeli sigorta kollarına prim bildirimi yapılmış ise 18 yaşından önce olsa da 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan kademeli emeklilik şartlarına tabisiniz, dolayısıyla EYT kapsamında olduğunuzu değerlendiriyorum. Ancak emeklilik için gereken 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alındığından, siz de an itibarıyla 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz henüz oluşmamış. EYT yasası çıkarsa, 25 yıl sigortalılık süresini de tamamlamak koşuluyla yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

Doğum borçlanması sigorta başlangıcımı geri çeker mi?

Sigorta kartım 1992'de meslek lisesi stajı için çıkmıştı. İlk işe girişim 2000 yılında. 1999 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması yapsam 1999 yılı sigorta başlangıcı kabul edilir mi? S. Y.

Sigortalılığı ilk defa staj sigortası olarak başlayan kadın sigortalıların, staj sigortası ile uzun vadeli sigorta başlangıç tarihleri arasında gerçekleşen doğum nedeniyle borçlanmaları halinde, emeklilik açısından sigorta başlangıç tarihi, ilk defa uzun vadeli sigorta primi bildirilen tarihten borçlanılan süre kadar geri gidilerek tespit ediliyor. Doğum yaptığınız tarih ile 2000 yılında sigortalı çalışmaya başladığınız tarih arasındaki süreyi borçlandığınızda, sigorta başlangıç tarihiniz 1999 yılına geri gider.

Aylıktan çıkan kızımın payı bana bağlanır mı?

Ben Emekli Sandığı emeklisiyim. Eşim de Emekli Sandığı emeklisiydi, 2014 yılında rahmetli oldu. O zaman bana yüzde 50, kızıma yüzde 30 oranında aylık bağlandı. Kızım 2017 yılında evlenince aylığı kesildi. Benim sorum, kızımın aldığı aylık bana bağlanabilir mi, geçmişe dönük hakkım varsa talep edebilir miyim? Birçok kişi eşimden dolayı yüzde 75 almam gerektiğini söylüyor. Biraz kafa karışıklığı durumu söz konusu, aydınlatabilir misiniz? S. G.

Emekli Sandığı iştirakçisinin/emeklisinin vefatı halinde, aylığa müstahak tek hak sahibi olan eş Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi ise yüzde 50, değilse yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Siz de Emekli Sandığı'ndan emekli olduğunuzdan, eşinizden yüzde 50 oranında aylık bağlanması doğru. Aylık oranınızın yüzde 50 olması, kızınıza aylık bağlanmasından değil, Emekli Sandığı emeklisi olmanızdan kaynaklı olduğundan, kızınızın aylıktan çıkması aylık bağlama oranınızı değiştirmez.