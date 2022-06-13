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25 yıl için prim ödemez 60 yaşı beklersiniz

1 Nisan 2005 tarihinde ilk sigorta başlangıcım, toplam 5.090 gün sigorta primim var. Eylül 2019'da son çalıştığım şirketten ayrıldım, o tarihten bu yana işsizim. E-devlet üzerinden baktığımda iki farklı durumda emekliliğe hak kazanacağım bilgisi yer alıyor. Birinci durumda; emeklilik için yaş koşulu 60, prim gün sayısı 7.000 olarak belirtilmiş. İkinci durumda ise yaş koşulu 60, prim gün sayısı 4.500 ve sigortalılık süresi 25 yıl olarak belirtilmiş. İkinci koşula göre 4.500 prim gününü doldurmuş olduğumdan emekliliğe hak kazanmak ve emekli ikramiyesi alabilmek için 60 yaşıma kadar beklemem mi gerekiyor? Ayrıca, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak, için eksik sigorta süresi için para yatırmam mı gerekiyor? Kahraman Yıldırım

Emekliliğe hak kazanabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve prim günü olmak üzere aranan tüm koşulları sağlamış olmak gerekiyor. Bu bağlamda belirttiğiniz ikinci koşula göre 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş koşullarıyla emekli olabilmeniz için prim gününün yanı sıra 25 yıl sigortalılık süresi ile 60 yaşınızı da doldurmuş olmanız gerekiyor.

4/a (SSK) kapsamında emeklilik açısından sigortalılık süresi, ilk defa sigortalı olunan tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında geçen süredir. Bu sürenin hesabında prim ödenmemiş süreler de dikkate alınır. Bu bağlamda 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak için prim ödemeniz gerekmiyor.

Prim gününüz 4500 günden fazla. 25 yıllık sigortalılık süreniz 1 Nisan 2030 tarihinde doluyor. Bundan sonra prim ödemseniz de 60 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız. Ancak 4/a sigortalılarına emekli olduklarında ikramiye ödenmiyor. İş sözleşmesinin, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması durumunda kıdem tazminatı ödeniyor.

Geçmişe dönük aylık ve ikramiye farkı

Bir devlet okulunda öğretmenim. 7 Haziran 2022 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldım. 3.600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye ve maaş farklarını Ocak 2023 tarihinde geçmişe dönük alabilecek miyim? Feza A.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödeniyor, emekli aylığı farkı ödenmiyor.

Bu bağlamda, 3.600 ek göstergeye bağlı olarak geçmişe dönük emekli aylığı farkı alamazsınız. 3.600 ek gösterge, yürürlüğe gireceği 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren emekli aylığınıza yansır. 15 Ocak 2023'te 3.600 ek göstergeye göre ikramiye farkı alırsınız.

Annemin maaşını alabilir miyim?

2011 yılından Bağ-Kur emeklisiyim. Annem sigorta emeklisi, vefat etti. Annemin maaşını alabilir miyim? Gülseren U.

Vefat eden 4/a (SSK) sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, Türkiye'de ve yurtdışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almıyor olması koşulu aranıyor. Kendi çalışmanız nedeniyle Bağ-Kur emekli aylığı aldığınızdan, maalesef annenizden yetim aylığı alamazsınız.