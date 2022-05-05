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Babam üzerinden sağlık yardımı alabilir miyim?

13.08.1983 doğumluyum ve bekârım. SGK girişim 09.11.2005, prim gün sayım 168. Sonrasında iş bulamadığım için 04.01.2012 tarihinde isteğe bağlı Bağ-Kur'lu oldum. Bağ-Kur gün sayım ise 3.568. Halen ödemeye devam ediyorum, ancak ödemelerimde zorluk çekiyorum. Bu nedenle prim günüm dolunca ödememi sonlandırmak ve yaşımı beklemek istiyorum. Kaç yaşında ve kaç prim günü ile emekli olabilirim? Bağ-Kur ödemelerimi ne zaman sonlandırmalıyım? Babam 5434 sayılı yasaya tabi Emekli Sandığı emeklisi. Bağ-Kur ödememi durdurunca babam üzerinden sağlık yardımı alabilir miyim? D.Ş.

4/b (Bağ-Kur) statüsünden, 5.400 prim günüyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız. 60 yaşınız, 2043 yılında doluyor. 1.664 gün daha prim ödeyerek 5.400 günü tamamladıktan sonra prim ödemeyi sonlandırıp, yaşınızın dolmasını bekleyebileceğiniz gibi, prim ödemenizi şimdi sonlandırıp 2043 yılına kadar ekonomik durumunuz elverdikçe ara ara prim ödeyerek de prim gününüzü tamamlayabilirsiniz.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (2008 Ekim ayı başı) ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor. Kız çocuklarının sigortalı olarak çalışmaya başlamaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ya da evlenmeleri gibi durum değişikliği halinde sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun'a göre yeniden belirleniyor. Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü sona erdiren durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde, yeniden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.

Siz de 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başı itibarıyla babanızın bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak babanız üzerinizden sağlık yardımı aldığından, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığınızı durdurduğunuzda yeniden babanızın bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak babanız üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

Banka emekli sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Babam Akbank'tan müdür olarak emekli oldu ve 2013 yılında vefat etti. Ben SSK emeklisi bir bayanım. 2020'de eşim vefat etti. Bana babamın maaşı bağlanabilir mi? Çünkü onların ayrı bir sandıkları var oradan maaş alıyorlarmış. B.A.

Banka emekli sandıkları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre kurulmuş emekli sandıklar olup, vakıf senetlerinde farklı bir hüküm yoksa, sigortalı ve hak sahipleri hakkında, 4/a (SSK) sigortalıları ve bunların hak sahiplerine ilişkin hükümler uygulanıyor. Bu bağlamda, kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için bekâr veya dul olmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almıyor olması gerekiyor. Kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan, maalesef babanızdan aylık bağlanmaz.