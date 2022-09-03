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Borçlanma primleri yükseltilebilir mi?

Askerlik ve yurt dışı borçlanması yaptım. Bağlanacak emekli maaşımı arttırmak için geçmiş dönemde asgari kazanç üzerinden yapmış olduğum bu borçlanmaların primlerini yükseltebilir miyim? Örneğin, geçmişte yaptığım ödemeleri asgari ücretin 3 katına çıkarabilir miyim? Bünyamin G.

Bu mümkün olabilir. Önce, daha önce yaptığınız borçlanmaları iptal ettirip, sonra yeniden borçlanma başvurusunda bulunarak istediğiniz kazanç tutarını seçebilirsiniz.

Ancak daha önceki borçlanmalarınızı iptal ettirdiğinizde, ödediğiniz primler faizsiz olarak iade edilir. Borçlanma primlerinizin hesabında, yeni başvuru tarihinde geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınır. Örneğin 2019 yılında asgari ücret üzerinden bir günlük askerlik borçlanması karşılığı 27,29 TL ödediyseniz, bugün asgari ücretin üç katı üzerinden ödeyeceğiniz bir günlük borçlanma bedeli 207,07 TL olur.

Yurt dışı borçlanmasını 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yapmış ve borçlandığınız süreler 4/a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiş ise bu defa 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Borçlandığınız sürelerin maledildiği tarihlere göre de emeklilik statünüzün değişmesi söz konusu olabilir. Yurt dışı borçlanma tutarınız yüzde 32 yerine yüzde 45 oranı esas alınarak hesaplanır. Bu nedenle sonuçlarını iyi değerlendirip, ona göre karar vermek gerekir. Yoksa Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olunabilir.

Emeklilik tarihim doğru mu?

E-devlette emeklilik tarihimin 02.06.2030 olduğu yazmaktadır. Ancak bu tarihin yanlış hesaplandığı kanaatindeyim. SGK bilgilerim şu şekildedir; doğum tarihim 02.06.1970, ​04.07.1988 SSK ilk sigorta girişim (15 gün prim ödendi), 05.05.2000 SSK (57 gün prim ödendi), 18.12.2000 – 13.06.2006 Emekli Sandığı (memuriyete ilk giriş ve istifa ile ayrılış), 14.06.2006 – 16.10.2009 SSK, 18.10.2006 tekrar memuriyete giriş ve devam ediyor. İlker C.

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde, sigorta başlangıç tarihine göre 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık süresi değil, fiili prim gün sayısı/hizmet süresi esas alınıyor. Bu bağlamda, emeklilik koşullarınızın tespitinde 04.07.1988 olan ilk sigorta başlangıç tarihiniz değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan 4/a (SSK) kapsamındaki prim gün sayılarınız ile 4/c kapsamındaki hizmet sürenizin toplamı esas alınır.

Bu sürelerin toplamı 3 tam yıldan az olduğundan 4/c statüsünden emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş koşullarına tabisiniz. 02.06.2030 tarihi de 60 yaşınızı dolduracağınız tarih oluyor.

Aylık bağlanma oranım ne olmalı?

Ben SSK'dan emekliyim. Eşim Emekli Sandığı'ndan emekli idi. Vefat edince eşimden bana yüzde 50 oranında aylık bağladılar. Çevremdeki örneklere göre yüzde 75 olması lazımmış. Doğrusu nedir? Mehmet K.

Sizden başka eşinizden aylık alan yoksa yüzde 75 oranında aylık bağlanması gerekiyor. Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli aylığı alıyor olsaydınız ya da sizden başka eşinizden aylık alan iki çocuğunuzun olması durumunda sizin aylık bağlama oranınız yüzde 50, çocuklarınki yüzde 25'er olur.

SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurup, eşinizden bağlanan aylığın düzeltilmesini talep edebilirsiniz.