PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Engelli emekliliği için başvurma hakkım var mı?

2005 yılında 5434 sayılı Kanun'a tabi muvazzaf astsubay olarak göreve başladım. İlk işe giriş tarihim 20 Nisan 2004. Göreve başladık-tan 14 yıl sonra aldığım yüzde 42 oranında engelli raporum var. Vergi indirimine de baş-vurdum ve onaylandı. Engelli emekliliği için başvurma hakkım var mı? SGK'ya başvurdum ama hâlâ sonuçlanma-dı. Prim ödeme gün sayım 7700 ve sigortalılık sürem 18 yıl. Memurlarda çalışma ya da sigortalılık süresi aranıyor mu? Utku K. 2008 Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi çalışmaya başla-yan memurların engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekliliklerinde sigortalılık süresi aranmıyor. Sadece çalışma gücü kaybı oranına göre belirlenen prim günü koşulu aranıyor. O da çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 40 ila 49 arasında olanlar için 6480 gün. Raporunuzu memuriyete başladıktan sonra aldığınızdan, SGK Sağlık Kurulunca, çalışma gücündeki kayıp oranınızın yüzde 40 ila 49 arasında olduğu kabul edilirse, prim gününüz 6480 günden fazla olduğun-dan, emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilik ve emekli ikramiyesi şartlarım nedir?

27.03.1975 doğumluyum. 06.05.1996 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım, daha öncesinde sigortalılığım yok. 28.05.2020 tarihinde açığa alındım, 11.04.2022 tarihinde memuriyetten çıkarıldım. 1998-2000 yıllarında 18 ay askerlik yaptım ve 521 gün olarak borçlandım. Hİ- TAP hizmet dökümünde fiili hizmet 22 yıl 7 ay, FHSZ 5 yıl 10 ay 15 gün, toplam hizmet 29 yıl 10 ay 26 gün gözüküyor. Emeklilik ve emekli ikramiyesi şartlarım nedir? İlkay E. 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik için 53 yaş koşuluna tabisiniz. 53 yaşından 5 yıl 10 ay 15 gün fiili hizmet süresi zam-mı (FHSZ/yıpranma) süreniz düşüldüğünde, emeklilik yaşınız 47 yıl 1 ay 15 gün olur. 12 Mayıs itibarıyla yaş koşulunu sağlamış durumdasınız. Hizmet süreniz de 25 yıldan fazla olduğundan istediğiniz zaman emeklilik başvurusunda bulunabilir-siniz. Mayıs sonuna kadar başvurmanız durumunda 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere emekli aylığınız bağlanır. Emekliliğe esas hizmet sürenizin tama-mı 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olduğundan, emekli aylığınız bağlandığında emekli ikramiyeniz de ödenir.

Yazlık evim için emlak vergisi ödeyecek miyim?

Devlet memuru emeklisiyim. Annemden kalan evin 1/3 hissesine sahibim. Tapusu bana ait bir de yazlığım var. Yazlığım için emlak vergisi ödeyecek miyim? Merih B. Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık, bağ ya da yayla evi, devre mülk türü konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulanmıyor. Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların meskenlerine de indirimli vergi oranı uygulanmıyor. Bu bağlamda, hem yazlık eviniz için hem de anneniz-den kalma evdeki hisseniz için muafiyetten yararlanamazsınız. Yazlık eviniz ve annenizden kalan ev için hisseniz oranında emlak vergisi ödemeniz gerekiyor.