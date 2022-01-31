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EYT’den faydalanabiliyor muyum?

7 Temmuz 1999 SSK girişim, 6000 gün primim var. 1983 doğum tarihim. EYT'den faydalanabiliyor muyum? İnan Çınar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma taslağı bile ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda da net bir veri yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışıldığından, EYT'lilerin ne şekilde emekli olabileceklerini söylemek mümkün değil. Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka emekli sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar açısından hizmet süresi koşulunu sağlamış olmak gerekecek.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak 25 yıllık hizmet süresini tamamlamamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz henüz oluşmamış. EYT yasası çıkarsa, 25 tam yıl hizmet süresini tamamlamak koşuluyla, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden faydalanmanız söz konusu olabilir.

Malullükte çalışma gücü kayıp oranına bakılıyor

Yüzde 82 engelli sürekli raporum olmasına rağmen malulen emekli olamıyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Sevilay Soyüt

Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim gününün yanı sıra malul sayılmak gerekiyor. Malul sayılabilmek için de engellilik oranına değil, çalışma gücündeki kayıp oranına bakılıyor ve SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının en az yüzde 60 olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Malul sayılmak için aranan çalışma gücündeki kayıp oranı ile engellilik oranının tespit usulü birbirinden farklı. Engellilik oranı “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenirken, malullük ve çalışma gücü kaybı tespiti “Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılıyor. Bu bağlamda bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon kaybından kaynaklı engellilik oranı ile aynı olguya bağlı çalışma gücü kayıp oranı farklı olabiliyor.