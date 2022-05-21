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Memuriyet süresi için kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi

1993 Eylül ayında başladığım memuriyette, yaklaşık 12 yıl hizmet süresi sonrası 2005 Aralık ayında istifa ederek özel sektöre geçtim ve bu yılbaşında gerekli şartları sağlayarak 4/a statüsünden emekli oldum. Memuriyette geçen süreme ait kıdem tazminatını alabilmek için başvurduğum kurum bana olumsuz cevap verdi. Bu durum karşısında idari yargıya başvurmayı düşündüğümden, mevzuat açısından yapabileceğiniz herhangi bir değerlendirme ve/veya yararlanabileceğim emsal yargı kararı var mıdır? Ali C.

Memuriyette geçen hizmet süresi için kıdem tazminatı, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve SSK'ya tabi olarak aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle SSK statüsünden emekli aylığına hak kazanılması ve hizmetlerin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermesi halinde ödeniyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, diğer sigortalılık statülerinde de (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olan ve hizmet süreleri birleştirilerek emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara memuriyette geçen çalışmaları karşılığı emekli ikramiyesi ödenebilmesi için ise memuriyetlerinin 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Birleştirilen hizmetlerinizin tamamı kamu kuruluşlarında geçmediğinden kıdem tazminatına; memuriyetten ayrıldığınız tarih itibarıyla sigortalılık süreniz 15 yıldan az olup, kıdem tazminatına hak kazanma şartını sağlayamadığınızdan memuriyette geçen hizmet süreniz için ikramiyeye maalesef hak kazanamıyorsunuz.

EYT'den faydalanabiliyor muyum?

Sigorta başlangıcım 15 Ağustos 1999. Doğum tarihim 6 Aralık 1981. 7.200 prim gününü doldurdum. Sigorta başlangıç tarihimde 18 yaşımı doldurmamıştım. EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? Emekliliğim hangi şartlara göre hesaplanır? Nurcan M.

Emeklilik koşullarınızın tespitinde, 18 yaşından önce olsa da 15 Ağustos 1999 olan sigorta başlangıç tarihiniz esas alınır. Buna göre de 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 56 yaş koşullarına tabi olursunuz.

20 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında ise 18 yaşınızı doldurduğunuz 6 Aralık 1999 tarihi esas alınır. Buna göre de 6 Aralık 2019 tarihinde 20 yıllık sigortalılık sürenizi doldurmuş olursunuz. Prim gününüz de 5975 günden fazla olduğundan, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış durumdasınız. Yani EYT'li sayılırsınız. Ola ki iktidar EYT'lilerin sesine kulak verir ve taleplerini karşılarsa, çıkarılacak yasa ile belirlenecek koşullara bağlı olarak siz de yasa hükümlerinden yararlanırsınız.