PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sigortalıların hizmet birleştirmeye zorlanamayacağı

1963 yılı Temmuz doğumluyum. SSK sigorta başlangıcım Temmuz 1986. Askerliğimi 16 ay yedek subay olarak yaptım. 2015 yılında Emekli Sandığı'na geçiş yaptım. Halen 1. dereceli daire başkanı olarak çalışıyorum. SSK'dan emekliliği 2014 yılında hak ettim. Emekli Sandığı'ndan emekli olursam SSK'dan daha düşük emekli maaşı bağlanıyor. Hizmet birleştirmesi yapmadan SSK'dan emekli olma imkanı var mıdır? Haydar Akbulut

Hizmet süreleriniz birleştirilmeksizin sadece 4/a (SSK) kapsamındaki hizmet süreleriniz dikkate alınarak aylık bağlanmasını talep edip, talebinizin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanmaması üzerine yargı yoluna başvurabilirsiniz. Yargı kararı ile hizmet birleştirmesi yapmadan sadece 4/a hizmetlerinizle 4/a statüsünden emekli olmanız mümkün olabilir.

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun'un uygulanmasında, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olması halinde diğer kurumlarda geçen hizmetlerin de birleştirilmesinin zorunlu olup olmadığı noktasında yargının, 2829 sayılı Kanun'un amacının hiçbir kurumdaki hizmeti aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ve hak sahiplerine aylık bağlanmasını sağlamak ve değişik kurumlardaki hizmetler birleştirilerek ziyan olmasını önlemek olduğu, söz ve deyimlerin lafzi anlamına sıkı sıkıya bağlanarak, 2829 sayılı Kanun'dan yararlanabilmek için kişiyi tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini birleştirmeye zorlamanın sosyal güvenlik sistemi ve yasanın amacı ile bağdaşmayacağı, bu bağlamda sigortalının hizmet sürelerini birleştirmeye zorlanamayacağına ilişkin kararları var.

Esas alınacak kıdem tazminatı tavanı

Emekli olduktan sonra aralıksız 11 yıldır çalıştığım işyerinden 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kıdem ve ihbar tazminatımın ödenerek ilişkimin kesileceği bilgisi verildi. Benim sorum; tazminatın hesaplanmasında 2021 tavan ücreti mi yoksa 2022 için tespit edilecek tavan ücreti mi baz alınarak ödeme yapılacak? Mehmet Kaya

İş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatına hak kazanılmış oluyor. İş sözleşmeniz 30 Aralık 2021 tarihinde sona erip, kıdem tazminatına bu tarih itibarıyla hak kazanacağınızdan, kıdem tazminatınızın hesabında 2021 yılına ilişkin olarak halen geçerli olan kıdem tazminatı tavanı (8.284,51 TL) esas alınır.