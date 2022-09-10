PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yasalar yürürlük tarihinden sonra hüküm iade eder

22 Temmuz 2022 tarihinde yaş haddinden re'sen emekli oldum. Bu nedenle size üç farklı sorum olacak.

1- 3.600 ek göstergeden doğacak olan emekli ikramiyesi farkını yılbaşından sonra alacak mıyım?

2- 3.600 ek gösterge 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğine göre, ben Temmuz 2022'de yaş haddinden emekli olduğum için temmuz-ocak arası maaşıma 3.600 ek göstergenin katkısı olacak mı?

3- Uzman öğretmen olarak görev yapmaktaydım. Öğretmenlik meslek kanunu Şubat 2022'de çıktığı halde yürürlük tarihi 15 Ocak 2023'e ertelendiği için mağdur edildim. Uzman öğretmenlik maaş farkı geçmişe dönük bana yansıyacak mı? Ömer A.

1- 22 Temmuz 2022 tarihinde yaş haddinden emekli olduğunuzdan, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesi hükmüne göre, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeniden belirlenecek olan memur maaş katsayılarına ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge artışına bağlı olarak ikramiye farkı alacaksınız.

2- Ek gösterge artışı, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten sonra emekli aylığınıza yansıyacak. Temmuz 2022-Ocak 2023 dönemi için geçmişe dönük fark ödenmeyecek.

3- Her yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmez. Yasal düzenlemeler, ilgili yasal düzenlemede belirtilen yürürlük tarihinde yürürlüğe girer ve yürürlük tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Belirlenen yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin hak doğurmaz.

Bağ-Kur sigortanız iki yıl erken emekli olmanızı sağlar

01.01.1966 doğumluyum. 15.02.1993-15.12.1993 arası Bağ-Kur sigortalılığım var. 27.08.2009 tarihinde sözleşmeli (4/B'li) olarak devlet kurumunda çalışmaya başladım. 27.08.2011 tarihinden itibaren kadrolu memur olarak çalışmaya devam ediyorum. 63 yaşında, yaştan dolayı emekli olabilir miyim? İkramiye alabilir miyim? Hizmet birleştirmesi yaptırmamın bana herhangi bir faydası olur mu? Erhan A.

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağ-Kur kapsamında sigortalılığınız olduğundan, 15 yıl fiili hizmet süresiyle 61 yaşınızı doldurduğunuzda da 4/c statüsünden emekli olabilirsiniz. 63 yaşınızı beklemeniz gerekmez.

4/c statüsünden emekli olduğunuzda emekli ikramiyesi de alabilirsiniz.

Hizmet birleştirmesini SGK zaten re'sen yapıyor. Bağ-Kur prim günü sayınız aylık bağlama oranınızı artırır. Ayrıca 63 yerine 61 yaşında emekli olabilmenizi, 8 Eylül 1999

tarihinden önce başlayan Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılığınız sağlıyor.

Ek göstergeniz 4.200 olur

Emekli ziraat yüksek mühendisiyim. Emeklik tarihim 1989. Maaş kadrom 1/1 ve 3.600 ek göstergem var. Yeni çıkan 3.600 ek gösterge yasasından yararlanabilecek miyim? Ya da yararlanmak için ne yapmam gerek? Yalçın D.

Kamuoyunda 3.600 ek gösterge yasası olarak ifade edilen 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli ek gösterge cetvellerinde yapılan değişiklikle, 3.600 olan mevcut ek gösterge cetvellerinde, 15 Ocak 2023 tarihinde değişikliğin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden 4.200 olacak. Bunun için herhangi bir şey yapmanız gerekmeyecek.