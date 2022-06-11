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Zamlı aylık için emeklilik başvuru tarihi önemli mi?

Eşim 4 Temmuz 1974 doğumlu. 16 Temmuz 1991'de ilk prim ödemesi başlamış. 7.844 prim günü var ve 2 yıldır çalışmıyor. Sistem “48 yaşını dolduracağınız 4 Temmuz 2022 tarihinde emekli olabilirsiniz” diyor. 4 Temmuz 2022 günü başvurmak mı avantajlı olur yoksa temmuz sonunu veya 1 Ağustos'u bekleyerek, enflasyon farkı yansımasını beklemek gerekir mi? Emeklilik için 1 ay kaldı, bu konuda hatalı hareket etmek istemiyoruz. Bize yol gösterirseniz seviniriz. Eren K.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Bu bağlamda 4-31 Temmuz aralığında başvurduğunuzda emekli aylığı 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bağlanacaktır. Ağustos ayında başvurursanız, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere bağlanacağından 1 ay eksik maaş alacaktır. Eşiniz çalışmadığına göre temmuz ayı sonuna kadar başvurmanız menfaatinize olacaktır.

Enflasyon farkı açısından ise temmuz ayında da başvursanız, ağustos ayında da başvursanız enflasyon farkı emekli aylığına yansır. Zira emekli aylıkları, emeklilik başvurusunun yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Yılın ilk altı aylık döneminde bağlanan aylıklara bir önceki yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon oranında yapılan ocak ayı zammı, yılın ikinci altı aylık döneminde bağlanan aylıklara önce ocak ayı zammı, sonra ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon oranında yapılan temmuz zammı ilave ediliyor.

FHSZ emeklilik yaşımı geri çeker mi?

06.10.1977 doğumlu, 01.08.1994 SSK girişliyim. 15.12.2001 sınıf okulu, 15.04.2002 yedek subay başlangıç, 15.04.2003 terhis. 90 günlük FHSZ'den kaynaklı ilk giriş tarihim 24.05.1994 öncesine gideceğinden dolayı emeklilik yaşım 54'e iner mi? Yoksa ilk girişim 17 yaş olduğu için giriş tarihim 18 yaştan itibaren mi sayılır? SGK'dan net bir cevap alamadım. Sizin yazılarınızda yedek subaylıkla ilgili durumları aydınlatıcı açıklamalar var ancak 18 yaşla ilgili bir yazınızı bulamadım. Fatih A.

4/a (SSK) statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde, 18 yaşından önce olsa da ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih sigorta başlangıç tarihi kabul ediliyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga 32. maddesine tabi fiili hizmet süresi zamlarının (FHSZ) bulunması halinde, öncelikle 8.9.1999 ve/veya 23.5.2002 tarihindeki sigortalılık süreleri tespit ediliyor ve bu tarihlere kadar hak kazanılan FHSZ'ler anılan tarihler itibarıyla tespit edilen sigortalılık süresine ilave edilerek ya da sigorta başlangıç tarihi 8.9.1999 ve/veya 23.5.2002 tarihi itibarıyla hak kazanılan FHSZ kadar farazi olarak geri çekilerek emeklilik koşulları tespit ediliyor.

Bu bağlamda, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla FHSZ'ye tabi hizmet süreniz 60 gün, karşılığında hak kazandığınız FHSZ ise 15 gün olur. Diğer bir deyişle toplamda 90 gün olan FHSZ'nin, 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 15 gününe hak kazanıyorsunuz. Buna göre de 01.08.1994 olan sigorta başlangıç tarihiniz, emeklilik şartlarınızın tespiti açısından 15 gün geri gelir ve 15.07.1994 olur. 24.05.1994 tarihi öncesine gelmediğinden emeklilik yaşınız 54'e inmez.

3.600 günüm dolduğunda emekli olabilir miyim?

1 Temmuz 1964 doğumluyum. İlk sigorta girişim 21 Kasım 1988'de olup, 104 gün sigortam yatmış gözüküyor. Daha sonra 4/a'lı olarak toplam 3.009 gün primim yatmış durumda. 3.600 gün sonra emekli olabilir miyim? Emine A.

4/a (SSK) statüsünden yaştan emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3.600 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabisiniz. Sigortalılık süreniz dolmuş. 58 yaşınız 1 Temmuz 2022'de doluyor. 3.600 prim gününü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.