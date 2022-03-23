PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balkondaki o bayrak

Önceki gün…

Arkadaşımla Taksim/ Gümüşsuyu'nda yürür­ken dikkatimizi, Alman konsolosluğu balkonu­na asılı Ukrayna bayrağı çekti. İkimizde tarihi ana tanıklık ediyormuşuz gibi hissettik!

Demek Almanya, Ukray­na bayrağını asacak/göze sokacak kadar savaşta ta­rafını göstermek istedi. Oysa:

Almanya dış politikası­nın ana hattı barış odaklı değil miydi?

Dünya istikrarını sağla­mak değil miydi?

Benimsediği önleyici dış politika ile uzlaşma­cı arabuluculuk değil miydi?

Hele… Savaş/askeri güç kullanımı, Nazi geçmi­şi olan bu ülke için tabu değil miydi?

Almanya'yı ne olarak tanımlanırdı: Jeo-ekono­mik güç…

Almanya dış politikası demek ekonomi demekti!

O, 1,5 trilyon dolarlık ih­racat hacmiyle dev bir ti­caret devleti idi…

Evet, dış politikasının merkezinde de olan şuydu: Ulusal çıkarlarını ekono­mi yönünden tanımlamak. Öyle ki:

Dış politika oluşturul­masında ekonomik çıkarını demokrasi, insan hakları gibi değerlerden bile üstün tuttuğu hep eleştiri konusunu oldu. Rusya ve Çin ile ticari işbirliği müttefiklerinin itirazlarıyla karşılandı. Ör­neğin:

ABD'nin onca karşı çık­masına rağmen, telekomü­nikasyon sektörünün en önemli küresel aktörlerin­den Çin şirketi Huawei'ye hiçbir yaptırımda bulun­madı. ABD'yi karşısına alma pahasına bu şirkete yaptırım uygulanmasına da karşı çıktı.

Keza şunu da eklemeli­yim:

Hangi Almanya

ABD'nin yine onca karşı çıkmasına rağmen Almanya, St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga Limanı'ndan başlayarak Baltık Denizi üzerin­den Greifswald kenti­ne ulaşması planlanan 1230 km'lik doğal gaz boru hattı Kuzey Akım- 2 projesine onay verdi. Amerikan yönetimi Alman­ya'nın “Rusya'nın tutsağı” haline geldiğini söyledi.

ABD Senatosu gerçek­leşmemesi için projede yer alan şirketlere karşı yaptırım başlattı! Neler neler… Peki:

Almanya bugün, Rus­ya'dan ülkesine ulaşacak toplam doğal gaz miktarı­nı iki katına çıkaracak bu projeyi bile umursamayan tavır içine nasıl girdi?

Öyle bir Almanya ki, ABD'ye rağmen İran'la da ilişki kurmaktan geri dur­madı. Uluslararası yaptırım­ların kaldırılmasını öngören anlaşma yaptı. Merkel hükümeti bu anlaşmayı uluslararası prestij kayna­ğı olarak gördü.

O halde uluslarara­sı krizlerin çözümünde dün diyalogu öne çıkaran Almanya'nın bugün kon­solosluğuna bayrak asacak kadar “Ukraynacı” tavır içinde olması şaşırtıcı değil mi?

Soğuk Savaş döneminde olsa Almanya “kurucusu” ABD'nin gölgesinden çık­maz ve Ukrayna'yı destek­lemesi şaşırtıcı olmazdı. Ama “köprünün altından çok sular aktı” artık.

ABD'den bağımsız dış politika izlenmesi konu­sunda Almanların desteği bile son yıllarda olağanüstü yükseldi: Yüzde 72. Aynı şekilde Alman kamuoyunun sadece 5'te 1'i ABD'nin sağladığı güvenlik şem­siyesine bağlı kalmayı destekliyor.

Yani: Bayrağın konsolos balkonuna asılmasının sebe­bi ABD olamazdı. Neydi?

Kim sağcı, kim solcu

Almanya dışişleri bakan­lığı 152 yaşında…

Almanya için dışişleri her daim en önemli bakan­lık oldu. Çoğu, partisinin liderliğini de yapan Her­mann Müller, Kon­rad Adenauer, Willy Brandt, Walter Sche­el, Hans-Dietrich Gens­cher, Klaus Kinkel gibi yetenekli politikacılar bu koltuğa oturtuldu.

Bugün -ilk kadın- dışişleri bakanı Annalena Baer­bock.

Birlik 90/Yeşiller partisi­nin eş başkanı.

1980 doğumlu. ABD, İngiltere'de okudu. -Ül­kemizde etnik bölücülük konusunda hayli faal- He­inrich Böll Vakfı'n­dan bursluydu.

Dışişlerindeki deneyimi, Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan milletvekili Elisabeth Schroedter ve Yeşiller partisinin meclis grubunda toplam üç yıl danışman olarak çalış­mak.

Amerikalıların Alman Marshall Fonu ve İngiliz­lerin Stratejik Diyalog Enstitüsü, Rusların Baer­bock'un başbakan olma­sını engellediğini iddia etti. Niye acaba? Baerbock'ın dışişleri bakanlığına gelir gelmez NATO'nun doğu­ya doğru genişleme­si ve ABD ile işbirliğini desteklemesi bu soruya yanıt oluşturur mu?

Meselenin bam teli şu:

Yeşillerin önde gelen ismi ve yedi yıl dışişleri bakanlığı yapan Joschka Fischer de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya'nın aktif muharebe ve çatışmalara katılmasını destekledi: Ko­sova Savaşı.

Savaşa karşı olması gere­ken Yeşillerin bu tavırlarını nasıl açıklamak gerekiyor? NATO askeri hareketlerine karşı mücadele verenlerin kurduğu Yeşiller bu derece sağa nasıl savruldu? Afga­nistan'a asker gönderilme­sini bile desteklediler.

Bu gibi nedenler ile artık zenginlerin parti­si değiller mi?

Gerçekte kim “sağcı”, kim “solcu” insanların kafası karıştırıldı!