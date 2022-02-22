Geççek de ne Gelçek
Muhalefet cephesinde umut var:
Mevcut iktidarın gidişiyle birlikte ülke bahar bahçe olacak.
Diyelim ki: Haziran 2023'te seçimlerinde iktidar kaybetti, muhalefet kazandı.
Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı, yeni kabinesini açıkladı. Ardından, bürokratları çağırıp sordu; “devletin kasası ne durumda?”
-“Efendim devletin geliri 10 lira, gideri 35 lira!”
Yeni Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri düşünürler; “ne yapmak lazım?”
Bürokratlar, finansal hesaplar raporu gibi istatistikler-veriler ile dolu koca dosyaları masalara koyar ve önerilerini yaparlar:
-”Vergi almak zorundayız.”
-”Zam yapmak zorundayız.”
-”Borç bulmak zorundayız.”
-”Özelleştirmeye devam etmeliyiz.”
-”Halk kemer sıkmak zorunda!”
Ya iş-finans dünyası?
-”Efendim özel sektör batarsa normale dönmemiz imkânsız hale gelir, kaynakları iş dünyasına aktarmalıyız.”
Ardından eklerler:
-“Efendim halk sizi çok seviyor, devletin güçsüz durumu anlatınız. Milletimiz bu zor günlerde size güvenecektir. Hem zaten ‘kemer sıkma' bir seferlik olacak, sonra ekonomimiz şaha kalkacak.”
Yeni Cumhurbaşkanı ne karar verecek? Önceki hükümetler gibi yükü halkın sırtına mı yükleyecek? Yani:
Kırk yıllık ekonomik düzen/neoliberalizm devam mı edecek?
Evet, bu dönem “Geççek” de yerine ne “Gelçek”?
FARKINDALIK
Sevimli hamster fareleri bilirsiniz.
Koşma, tırmanma gibi bir takım ihtiyaçları olduğundan kafesleri öyle yapılır.
Hamster kafesteki koşu bandında koşar ama aslında hep aynı yerde olduğunun farkında olmaz.
İnsanı, hamsterlerden ayıran ‘aklı'dır.
Bu nedenle, homo faber, alet yapan insandır.
Bu nedenle insan, koşu bandında yürüdüğünün-koştuğunun farkındadır.
Keza: Hamsterler, uzağı da göremez. Peki, insan uzağı fiziki olarak ne kadar görür: 20 km'ye kadar… Ya “siyaseten uzağı” ne kadar görür?
Aristo'nun sözünü hatırlatmalıyım: “İnsan, doğası gereği politik hayvandır.” Yani diyor ki:
İnsan, sadece biyolojik ihtiyaçları peşinde koşmaz, sosyal varlıktır.
O halde insan, sosyal ve toplumsal hayatı düzenleme-yürütme ile ilgili fikir sahibidir. Bu sebeple söz sahibi olmak için siyasete katılım gösterir; bir partiye üye olur, sandık başına gider oy kullanır vs.
Oy verme işlemi, piyango çekilişi değildir; ya tutarsa olmaz! İnsan geleceğe/ileriye dönük olarak, partiye/adaya oyunu maksimum fayda için verir.
İktidar yirmi yılda başarısız oldu ve gidecek kuşkusuz fakat yerine ne gelecek? Değişim ne getirecek?
Bu soru, iktidara aday muhalefeti zorlayacaktır. Zorlasın. Program/proje göstermek zorunda kalsınlar.
Sorunlar büyüktür ve ülkenin ezberi bozacak köklü reformlara ihtiyacı vardır. Görün “heybelerinde” ne var?
FARKLI AĞIZLARDA AYNI NAKARAT
-Vergi getirmeliyiz…
-Zam yapmalıyız…
-Halka borcu dayamalıyız…
Bunlar aynı müfredatı okumuş “bürokrat kafaların” önerileridir.
Öncelikli mücadele bu sabit fikre/neoliberalizme karşı verilmelidir.
Askeri darbesi…
Özal liberalliği…
Demirel muhafazakârlığı…
Ecevit sosyal demokratlığı…
Bahçeli milliyetçiliği…
Erdoğan ılımlı İslamcılığı…
Sözlerini-vaatlerini farklı sözcüklerle ifade etseler de aslında benzerdi.
Yaptıkları hep aynı oldu; neoliberalizm programını uyguladılar! Kamunun piyasadan kovulması, tarımın yok edilmesi, özelleştirmeler, öğrenimin-insanın vasatlaştırılması gibi…
Farklı ağızlar aslında hep aynı nakaratı dillendirdi, yaptı.
Halkı hep korkuttular.
Halka hep “bu kez son” dediler.
Son kırk yılda ülkeye büyük kayıplar yaşattılar.
Bu sebeple ısrarla soracağım:
“Geççek” de yerine ne gelecek?
O, ezberletilen, dayatılan müfredat yırtılıp atılacak mı?
Yazdım burada:
Büyüme, masaldır.
Enflasyon, hikâyedir.
Refah aldatmacadır.
Sizlerin, anlayamadığınız dille/kavramlarla kafanızı karıştırıyorlar. Her daim yükün altına sizi sokuyorlar.
Rızanın imalatına kanmayınız: Herkes biliyor “Geççek” ama ne “Gelçek” bilmek- sorgulamak zorundasınız. Mesela:
Yaşanılan krizin tek sebebi, cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Salt “güçlendirilmiş parlamenter sistem” günümüz toplumsal sorunlarına çare olamaz.
Altı partinin yan yana gelmesi toplumda umut yarattı kuşkusuz. Ancak yeterli değildir; mutabakat metni ne olacaktır?
“Geççek” diye AKP'nin 2002-2015 iktidar programına/icraatına dönüşümü mü savunacaksınız?
Bu da… Sonu yine felaketle sonuçlanacak, yeni bir “yetmez ama evet” değil midir?