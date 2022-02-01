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Yoruldum…

İnsanı hayat yormuyor.

İnsanı, insanlar yoru­yor.

35 yıldır gazeteciyim…

Polis görmekten, kara­kola, savcıya, duruşmaya gitmekten, haksızlık gör­mekten yorgun düştüm.

Mesleğim yüzün­den başıma gelmeyen kalmadı; akla hayale gelmeyecek cezalarla karşılaştım, işkence gör­düm, hapis yattım, işsiz bırakıldım, ölüm tehditleri aldım, işitmediğim küfür hakaret kalmadı. Evime barkıma-özel hayatıma girdiler. Yetmedi. Sahibi olduğum Odatv kapatıldı…

Söyler misiniz; ben ne yaptım?

Hırsızlık yapmadım. Ahlâksızlık yapmadım…

Sadece haber yap­tım. Ne yazdım ise, hayat hep doğruladı. 15 kita­bım, binlerce makalem, belgesellerim var…

Namusumla onurumla yaşadım. Şöhrete yenik düşmedim. Mesleğime, ülkeme aşkla bağlı kaldım.

Peki: Bu kadar kin niye? Bu derece düşmanlık niye? Bitmez tükenmez tehditler niye? Bu katmer­li cezalar niye?

Geçen sabah bunları dü­şündüm: Bu derece zor­luklar ile hayatı kaç kişi yaşadı/yaşıyor? Ölüm dı­şında sınanmadığım ne kaldı?

Pes etmek amacıyla yazmıyorum bu satırları. Merhamet dilenecek de değilim. Bilirim, ıstı­rap hakikatin yolu…

Ama istiyorum ki; on yıl, yüz yıl sonra yaşa­dıklarım/hangi zorluklar altında gazetecilik yaptı­ğım bilinsin…

Bilinsin: Adalet yok ülkemizde. Hukuk yok. Mahkeme yok. Siyasi çıkarların celladı yapıldı yargı…

Namuslu gazeteciliğin tek ödülü var: Sadece acı.

Bunları şundan yazdım:

DÜNKÜ KARAR

Yaklaşık iki yıl önceydi: Libya'da MİT görevlisi şehit oldu.

Şehit olduğunu Cum­hurbaşkanı Erdo­ğan açıkladı.

Şehit olduğunu TBMM'de basın toplantısı yapan milletvekili açık­ladı.

Şehidin arkadaşları, akrabaları, hemşehrile­ri fotoğrafını koyarak açıkladı.

Şehidin şehrinde, ilçe­sinde, köyünde cenazeye katılım için tüm siyasi par­tilere çağrı yapıldı. Hiçbir şey gizli saklı değildi; MİT Müsteşarı çelenk bile gönderdi.

Şehidin toprağa veril­diğini Odatv haber yaptı. Bunun üzerine sosyal medyada hakkımızda linç kampanyası başlatıldı.

Gece yarısı Odatv sorumlu yazı işleri müdü­rü Barış Terkoğlu evi basılarak gözaltına alındı. Tutuklandı.

Haberi yapan yerel mu­habir Hülya Kılınç gö­zaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Tutuklandı.

Odatv genel yayın yö­netmeni Barış Pehlivan gözaltına alındı. Tutuk­landı.

Odatv kapatıldı.

Sözde gerekçe, MİT görevlilerini ve ailele­rini hedef haline getir­mek! Oysa… Haberde, şehidin ismi ve ailesinin kimliğinden hiç bahsedil­medi, görevi belli edilme­di. Şehit haberi yapıldı sadece…

Yayının niyeti açıkça belli olmasına rağmen yargı, arkadaşlarımızın hapse atılmasına, 19 yıl cezayla yargılanmasına ve salt ilgili haberin kal­dırılması değil, Odatv'nin tamamen kapatılmasına karar verdi…

Bitmedi:

BUGÜNKÜ KARAR

Geçen hafta…

Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, Necip Hablemi­toğlu'nun katil zanlısının yakalandığını açıkladı.

Sabah gazetesi, katil zanlısıyla yaptığı röportajı manşetinden yayınladı. Haberde önemli ayrıntı vardı:

MİT görevli­si A.T.M.'nin adı açık yazıldı. Üstelik, üst düzey MİT görevlisi A.T.M.'nin adı ve soya­dı on kez tekrarlandı.

Peki: İki yıl önce Odatv'yi kapatan yasa nerede?

Odatv'yi kapatan, şehit haberini yazan muhabiri, sorumlu yazı işleri müdürünü ve ge­nel yayın yönetmenini hapse atan yasa nere­de? Halen mevcut…

Kanun; MİT görevlisi­nin adını açıkça ya­zan Sabah gazetesine, haberi yapan muhabi­re, sorumlu yazı işleri müdürüne ve genel ya­yın yönetmenine niçin uygulanmıyor?

Ki bu yeni değil; Sa­bah gazetesi bazı MİT görevlilerinin ismini daha önce de yazdı. Yine yargının kılı kıpır­damadı!

Evet: Bir yasa var ve çifte standart uygu­lanıyor. Adaletin/huku­kun geldiği dip burası maalesef, ötesi yok!

Sabah gazetesinin ya da haberi yapan gaze­tecilerin başlarına bir şey gelmesini istemem. Sadece sorguladığım, bu çifte standart ne­den var? Odatv, iki yıldır neden ısrarla kapalı tutuluyor?

Mahkemenin kararını ancak Anayasa Mah­kemesi'ne götürebili­yorsunuz. Ne yazık ki bu yüksek mahkeme de iki yıldır dosyayı gündemine almıyor; bize yapılan hak ihlalini seyrediyor.

Tüm bunlar hukuki mi, siyasi mi? Kâina­tın vicdanı tarih karar verecek elbet buna!

Sevgili okur… İşte bu bitip tükenmez ikiyüzlü adaletsizlik yoruyor insanı.

Gün geliyor yorgun­luklar geçip gidiyor; geride kırgınlık ve kız­gınlık baki kalıyor.