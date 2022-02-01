Yoruldum…
İnsanı hayat yormuyor.
İnsanı, insanlar yoruyor.
35 yıldır gazeteciyim…
Polis görmekten, karakola, savcıya, duruşmaya gitmekten, haksızlık görmekten yorgun düştüm.
Mesleğim yüzünden başıma gelmeyen kalmadı; akla hayale gelmeyecek cezalarla karşılaştım, işkence gördüm, hapis yattım, işsiz bırakıldım, ölüm tehditleri aldım, işitmediğim küfür hakaret kalmadı. Evime barkıma-özel hayatıma girdiler. Yetmedi. Sahibi olduğum Odatv kapatıldı…
Söyler misiniz; ben ne yaptım?
Hırsızlık yapmadım. Ahlâksızlık yapmadım…
Sadece haber yaptım. Ne yazdım ise, hayat hep doğruladı. 15 kitabım, binlerce makalem, belgesellerim var…
Namusumla onurumla yaşadım. Şöhrete yenik düşmedim. Mesleğime, ülkeme aşkla bağlı kaldım.
Peki: Bu kadar kin niye? Bu derece düşmanlık niye? Bitmez tükenmez tehditler niye? Bu katmerli cezalar niye?
Geçen sabah bunları düşündüm: Bu derece zorluklar ile hayatı kaç kişi yaşadı/yaşıyor? Ölüm dışında sınanmadığım ne kaldı?
Pes etmek amacıyla yazmıyorum bu satırları. Merhamet dilenecek de değilim. Bilirim, ıstırap hakikatin yolu…
Ama istiyorum ki; on yıl, yüz yıl sonra yaşadıklarım/hangi zorluklar altında gazetecilik yaptığım bilinsin…
Bilinsin: Adalet yok ülkemizde. Hukuk yok. Mahkeme yok. Siyasi çıkarların celladı yapıldı yargı…
Namuslu gazeteciliğin tek ödülü var: Sadece acı.
Bunları şundan yazdım:
DÜNKÜ KARAR
Yaklaşık iki yıl önceydi: Libya'da MİT görevlisi şehit oldu.
Şehit olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
Şehit olduğunu TBMM'de basın toplantısı yapan milletvekili açıkladı.
Şehidin arkadaşları, akrabaları, hemşehrileri fotoğrafını koyarak açıkladı.
Şehidin şehrinde, ilçesinde, köyünde cenazeye katılım için tüm siyasi partilere çağrı yapıldı. Hiçbir şey gizli saklı değildi; MİT Müsteşarı çelenk bile gönderdi.
Şehidin toprağa verildiğini Odatv haber yaptı. Bunun üzerine sosyal medyada hakkımızda linç kampanyası başlatıldı.
Gece yarısı Odatv sorumlu yazı işleri müdürü Barış Terkoğlu evi basılarak gözaltına alındı. Tutuklandı.
Haberi yapan yerel muhabir Hülya Kılınç gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Tutuklandı.
Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan gözaltına alındı. Tutuklandı.
Odatv kapatıldı.
Sözde gerekçe, MİT görevlilerini ve ailelerini hedef haline getirmek! Oysa… Haberde, şehidin ismi ve ailesinin kimliğinden hiç bahsedilmedi, görevi belli edilmedi. Şehit haberi yapıldı sadece…
Yayının niyeti açıkça belli olmasına rağmen yargı, arkadaşlarımızın hapse atılmasına, 19 yıl cezayla yargılanmasına ve salt ilgili haberin kaldırılması değil, Odatv'nin tamamen kapatılmasına karar verdi…
Bitmedi:
BUGÜNKÜ KARAR
Geçen hafta…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısının yakalandığını açıkladı.
Sabah gazetesi, katil zanlısıyla yaptığı röportajı manşetinden yayınladı. Haberde önemli ayrıntı vardı:
MİT görevlisi A.T.M.'nin adı açık yazıldı. Üstelik, üst düzey MİT görevlisi A.T.M.'nin adı ve soyadı on kez tekrarlandı.
Peki: İki yıl önce Odatv'yi kapatan yasa nerede?
Odatv'yi kapatan, şehit haberini yazan muhabiri, sorumlu yazı işleri müdürünü ve genel yayın yönetmenini hapse atan yasa nerede? Halen mevcut…
Kanun; MİT görevlisinin adını açıkça yazan Sabah gazetesine, haberi yapan muhabire, sorumlu yazı işleri müdürüne ve genel yayın yönetmenine niçin uygulanmıyor?
Ki bu yeni değil; Sabah gazetesi bazı MİT görevlilerinin ismini daha önce de yazdı. Yine yargının kılı kıpırdamadı!
Evet: Bir yasa var ve çifte standart uygulanıyor. Adaletin/hukukun geldiği dip burası maalesef, ötesi yok!
Sabah gazetesinin ya da haberi yapan gazetecilerin başlarına bir şey gelmesini istemem. Sadece sorguladığım, bu çifte standart neden var? Odatv, iki yıldır neden ısrarla kapalı tutuluyor?
Mahkemenin kararını ancak Anayasa Mahkemesi'ne götürebiliyorsunuz. Ne yazık ki bu yüksek mahkeme de iki yıldır dosyayı gündemine almıyor; bize yapılan hak ihlalini seyrediyor.
Tüm bunlar hukuki mi, siyasi mi? Kâinatın vicdanı tarih karar verecek elbet buna!
Sevgili okur… İşte bu bitip tükenmez ikiyüzlü adaletsizlik yoruyor insanı.
Gün geliyor yorgunluklar geçip gidiyor; geride kırgınlık ve kızgınlık baki kalıyor.