Disney Türkiye 14 Haziran’da start veriyor

Sevgili okuyucularım, herkesin merakla beklediği ‘Disney Türkiye' 14 Haziran'da yayın hayatına merhaba diyecek. Merakla beklenilen kanalın yöneticileri Haliç'te, önemli bir davet verecekler. Bizim de hazır olacağımız gece çok renkli geçecektir. 14 Haziran günü akşamı Disney yöneticileri verecekleri davette Disney kanalını en ince ayrıntısına kadar barkovizyon gösterileri ile tanıtacaklar. FOX ile yazımıza devam ediyoruz. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ve ‘Mahkum' için başladıkları haftalar çok özel yazılar yazıp, bu dizilerin bir kaç bölüm sonrası zirveye oturacaklarını söylemiştim. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ise karşısında ‘Destan' ve son iki senenin ekran yıldızı ‘Masumlar Apartmanı' olmasına rağmen dediğimiz gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Cevdet Arıcılar, Sumru Yavrucuk gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor. Gökçe Bahadır bu dizide ekran yıldızı olduğunu bir kez daha tescilledi. Senaryo da kendine uygun olunca hakikaten muhteşem oyun gücü sergiliyor. Oyunculuk kariyerini 2 yıl önce ‘Ufak Tefek Cinayetler' dizisi ile götüren güzel yıldız şimdilerde ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Bu güzel diziyi birkaç yıl evvel başlayıp reyting rekorları kıran ‘Mucize Doktor' dizisin yapım şirketi olan Mf Yapım yapıyor. Özellikle yaşam tarlasının zorlaştığı şu günlerde her kemsin dizilerde kendinden bir şeyler çağrıştırdığını görünce diziye bağlanma enerjisi de çoğalıyor. İşte tam da bu noktada ‘Evlilik Hakkında Her Şey'in ekranda olması kadınların ilgisini fazla çekti. Son günlerin dijital platformunda ve müzik ekranlarının çok dinlenilen ismi, Alper Şahin İltimas isimli yeni single çalışmasıyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Sözleri, müziği ve düzenlemesi Alper Şahin'e ait olan İltimas oldukça hareketli, kıpır kıpır iddialı bir yaz şarkısı. İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünü mezunu olan Alper, sözleri ve müzikleri kendisine ait 12 şarkıdan oluşan ‘Aşk Dedikleri' adlı ilk pop müzik albümü ile müzik dünyasına merhaba demişti. ‘Aşk Dedikleri' albümünün ardından peş peşe Ada, Vedalarda Yalan, Boşver, Ayrılık, Güz, Aşkı Soğuttuk, Hayat, Yalnızlığın Son Demi, Labirent, Acı Kahve gibi single şarkılarını dijital platformdan yayımladı. Alper ayrıca genç isimlere verdiği şarkılarla da söz yazarı ve besteci olarak adından söz ettirdi. İnternet fenomeni Oğuzhan Uğur'un 2012 yılında seslendirdiği büyük beğeni toplayan Panpa ve Tın şarkılarının besteleri, yine Ferhat Başer'in albümünde yer alan Kalp Ağrısı, Boşver, Kağıttan Gemiler, Eskisi Gibi şarkıların sözleri ve müzikleri ve yine Survivor yarışmacısı Sema Aydemir ve şarkıcı Vural'ın 2020 yılında birlikte seslendirdikleri Susma şarkısının söz ve müziği Alper'e aittir. Özellikle emeğin rafa kalktığı bu günlerde Alper'i yani emekçiyi vitrine çıkarmak istedim. Sevgi ile kalın.