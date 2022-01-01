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Yılın en iyileri

Sevgili okuyucularım, pandemi ve yoğun vakalar gölgesinde bir yılı daha geride bırakmış olduk. 2021 de 2020 yılı gibi geçtiği maalesef pandemi yılı oldu. Hâlâ günlük vakaların 40 bine yakın olduğunu düşünecek olursak kolay kolay pandeminin bitmeyeceğini de görebiliriz.

2021 yılının ilk 5 ayında TV izlenme oranı sokağa çıkma yasaklarından dolayı bir hayli fazlaydı. Sonra period birkaç ay düştü. Şimdilerde soğuk hava ve ekonomik göstergelerinden dolayı yine toplam seyircide artış oldu. 2021'in en iyi dizisi bana göre ‘Sadakatsiz' oldu. Kanal D ekranında yayınlanan dizi çok ilgi çekti.

Yılın en başarılı oyuncusu Cansu Dere olurken, yılın en iyi haber merkezi Doğan Şentürk'ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı FOX Haber Merkezi oldu. Yıllardır ekranların çok sevilen ve yaptığı özel haberlerle çok konuşulan kadın haber spikeri aynı zamanda Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik yılın en iyi haber kadın spikerliğine yine her yıl olduğu gibi hak kazandı. Ekran haberlerinden gidecek olursak 26 yıldır sabah haberleri sunan Mesut Yar, 2 yıldır bir ilki gerçekleştirerek sabahları Star TV – NTV ortak haber yayını hazırlayıp sunup, mükemmel reytingleri alarak, yılın en iyi sabah haber programı sunucusu oldu. Müge Anlı yıllardır yaptığı programı ile kırdığı reyting rekorlarını, 2021 yılında sürdürüp yılın en iyi gündüz kuşağı programı oldu. Ekranların yıldızı ise 2021'de Masterchef'in ünlü ismi Mehmet Yalçınkaya oldu. Ülkemizin en ünlü şefi programındaki üstün performansı ile halkımızın çok sevilen ismi oldu.

Ekranların aynı zamanda en büyük rakiplerinden biri de sosyal mecra platformudur. Herkesin elindeki akıllı telefonların 2021'de fazlasıyla çoğaldığını düşünecek olursak, hakikaten ne dediğim daha iyi anlaşılacaktır. Uykunun haricinde çok fazla cep telefonları sosyal mecrada kullanılıyor. Ülkemizin en iyi göz doktoralarından olan, Operatör Doktor Tuncay Sezgin'i ekranda dinlerken gençlerimizin telefonlara bakarken ne kadar çok görme kaybına uğradıklarını dinleyince gerçekten de telefonların sağlık acısından zararlarını görmüş oldum. Tuncay hoca gözü korumanın da metotlarını verirken, ben de kendisini izleyip dinlerken söylediklerini not aldım. Gözümüz gibi yaşama da bakmamız lazım. Sevinci üzüntüsü ile bir yılı daha geride bıraktık. Misafir olduğumuz bu dünyada, sayılı yıllar ve saatlerimizin olduğunu unutmayalım. Hoş bir seda bırakmak güzel yaşamımızdaki en büyük çabamız olmalı. Nice sağlıklı mutlu bir yıl diliyorum…