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Dost gemisi güvencesi

-Aşk, kimi yürekte yangın, kimi yürekte gökkuşağıdır.-

Yaşam, insanlık tarihi, insanlık destanı, insanlık öyküsüdür. Aydınlık, alacakaranlık ve karanlık sayfaları içeren yaşam süreci ‘'Ömür'' olarak adlandırılmıştır. Dünya, gelişten gidişe değin nice olumlu ve olumsuz durumların ördüğü, dokuduğu bu süreç insanlar için benzeyen ve benzemeyen yanları içerir. Ailenin, eğitimin, askerliğin, ekonominin ve birçok koşulun ayrı ayrı ve birlikte yapılandırdığı ve yönlendirdiği yaşamımız, varlığımızın değişik evreleriyle sürer ve sona erer. Yaşamı renklendiren, çekilebilir kılan, sorunları, engelleri ve güçlükleri aşma istencine kan veren destekler unutulmaz. Anlayış, dayanışma, direnme, içtenlik, özveri, mutluluk ve esenlik paylaşımı yaşam güzelliklerinin kaynağı ve dayanağıdır. Zaman zaman yinelediğim “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, dost gemisi!'' sözü yakınlıkların yaşam gücünü dokuyup artırmasının anlatımıdır. Karşılık beklemeden, yürek sıcaklığı, güleryüz ve tatlı dille dokunan yakınlık güven ve inan örgüsüdür. Yaşamsal önemi ve değeri hiçbir şeyle ölçülmeyecek kadar üstündür.

Birlikteliğin ve dayanışmanın insana verdiği güç, artırdığı yaşam sevinci, katlanmanın esenliği, doyumsuz duygular ve kazanımlardır. Ölçülmesi değerbilirlikle olanaklı bu zenginlik yaşamın ödülüdür. YaInızlığın, kimsesizliğin, unutulmuşluğun ve kimi değişik sorunların ilâcı dostların ilgisi, katkısı ve sıcaklığıdır. Gerçek, örnek ve benzersiz zenginlik dost yumağıdır. Yakınlığı, ilgisi ve desteği ile özgün bir güç olan varlığı yaşamın önemli bir katkısıdır.

Kimi yakınlık ve desteğin yaşanmasından çok yaşanacağının, olacağının bilinmesi esenlik rüzgârıdır. İyi düşünce, olumlu yorum ve değerIendirmeler, yaşam gücünü artıran desteklerdir. Umutsuzluk ve yalnızlık karanlığa düşmektir. İnsanın iç güneşi yüreğinin saçtığı ışıklardır. Varlığın aydınlığı duygu ve düşünce kaynaklıdır. Kendini bırakmadan, sorunlarla savaş gücünü yitirmeden yarınlara koşmak en büyük mutluluktur. Bencillik, gösteri, çıkar düşkünlüğü bu koşunun engebeleridir. Kendinden başkasını düşünmeyen, ilişkilerini kazanımları koşuluna bağlayanlar, toplumsal dayanışmayı gözardı edenler yaşam karanlıklarından kurtulamazlar. Değerbilmezlik en önemli insanlık kusurlarından biridir. Akrabalık, arkadaşlık, dostluk bağları insan yaşamının güç dayanaklarıdır. Sorunların, güçlüklerin atlatılması, acıların ve üzüntülerin dindirilmesi, yakınlık ve dayanışma bağlarıyla kotarılır. İnsanların büyük kusurlarının başında yakınlık ve dostluk bağlarına aykırı tutum ve davranışlar gelir. İnsan değeri bilmeyenin hiçbir değeri yoktur.