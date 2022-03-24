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Siyasal açılım

-Devrim güneşi bulutsuzdur. –

Muhalefet partilerinin demokrasiyi gerçekleştirmek, siyasal yapıyı onarıp düzeltmek ve cumhuriyeti temeline uygun biçimde yükseltip yüceltmek için ortak çalışma başlatmaları umut verici bir gelişmedir. Amacı ve yöntemi sırıtmalarla belli olan iktidar cephesinin yarattığı karanlığı giderip yaraşır olduğumuz aydınlığı getirecek girişim beğenilerle karşılanmıştır. Lâik cumhuriyet karşıtlarını gocundurup korkutan birliktelik yarınlara yaklaşımın başlangıcı olmuştur. Bu yapı Atatürk güneşinin hiçbir zaman sönmeyeceğinin kanıtlarından biridir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın anlam ve değerini bilmeyenlerle bilmek istemeyenler, lâik cumhuriyeti benimsemeyenler kendi karanlıklarında yazgılarıyla baş başa kalarak dışlanacaklar. Yinelemekte yarar var, parlamenter sistem çalışmaları demokrasimizin nitelik ve içerik aşaması için ümit verici bir çalışma. Katılan muhalefet partilerinin birlikteliği de cumhuriyet ufkunun sonsuzluğunun yeni bir kanıtı, yararlı bir açılım.

Toplumsal barış her ülke için öncelikli yaşam sıcaklığıdır. Yurttaşların esenlik ve güvenlik içinde varlıklarını sürdürmeleri içtenlikli ve ağırlıklı amaçtır. Siyasal bencillikler, partizan yaklaşımlarla ve tutkularla toplumsal aydınlığı karartanların ülkeye ve yurttaşlara hiçbir yararı söz konusu olamaz. Kendilerinden başkasını düşünmeyenlerin sağlıklı kişiler olduğu söylenemez. Bencillik bireyler için sakıncalı bir durumdur.

Siyaset öncelikle toplum-halk-ulus yapısının ustalığıdır. Birleştirici, kaynaştırıcı etkisinin yararı tartışılamaz. İlkellik ve bağnazlıkla siyaseti birbirlerine karşı silâh gibi kullanan, saldırı aracı durumuna düşüren eylemler birer insanlık suçudur. Ülkenin aydınlığı, yurttaşların esenlik ve erinci için bir yöntem olan siyaseti karartanlar bağışlanamaz. Karşı partilere olan yaklaşım bozuklukları birer barbarlık taşkınlığıdır. Önemli olan, karşıtları bile düşünüp koruyan uygar yaklaşımdır. Yıkmak, yok etmek ve yaşamdan silmek için çalışmak en büyük kötülüktür. Demokrasi siyasetin güneşli alanıdır. Karalar, karanlıklar, yıkımlar, yangınlar demokrasiyle asla bağdaşmaz. Siyasal partililerin birbirlerinin yaşamını bile gözardı eden konuşmaları, tutumları yakışıksız ve sakıncalıdır. Amaç, ülkenin aydınlığı, esenliği, her yönden gelişmesi ve yurttaşların yaşam düzeyinin artırılması olduğuna göre siyasal çatışma ve çekişmenin yeğlenmesi büyük bir aykırılıktır. Siyasetçilerin yetişme, kişilik, terbiye, eğitim bozukluklarıyla amaç ölçüsüzlükleri, özetle doyumsuzlukları üzücü sonuçların başlıca nedenidir. Siyasal açılımların bile ölçülü olması insanlık gereğidir.