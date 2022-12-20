Camide düğün
Ve, camiyi düğün salonuna çevirdiler.
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Eminim ibretle izlemişsinizdir…
Mihrabın önüne çiçeklerle süslü masa koydular, dilek ağacı koydular, imama nikah kıydırıp, pasta kestiler, davetlilere hediyeler dağıttılar, romantik müzik eşliğinde sosyal medyada yayınladılar.
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Ascot yarışlarındaki düşeslere baroneslere özenip, türbanın üstüne tüylü cafcaflı şapka takarak, kristallerle süslü altın varaklı saraylarda mevlit yapıyorlardı… Şimdi artık kilise merasimlerine özenip, Allah'a secde edilen yerde makyajlı aşkitolu düğün yapmaya başladılar.
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Minarelerden dombıra çaldılar.
Gaziantep'te caminin içinde futbol oynadılar, çift kale maç yaptılar.
Muğla'da caminin içine file kurdular, badmington turnuvası düzenlediler.
Antalya'da mihrabın önüne file kurdular, tenis oynadılar, voleybol oynadılar, müftü bile oynadı.
Adana'da caminin içinde karate kursu açtılar, antrenman yaptılar.
İskenderun'da caminin içinde aerobik kursu açtılar.
Akpli belediyeler cami sattı.
Akpli belediye Hollandalı firmaya arazi sattı, avm yapılacak olan arazide cami vardı, dozerle yıkıldı.
Akp döneminde haczedilen, icra iflas müdürlüğü tarafından açık arttırmayla satışa konulan cami var.
Camide miting yaptılar, mihrapta seçim konuşması yaptılar.
Ramazan ayında mahyalara belediye başkanlarının ismini yazdılar.
Musalla başında oy istediler.
Kabe şeklinde pasta yapıp, yediler.
Kuran'ı Kerim şeklinde pasta yapıp, yediler.
“Hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, uyuşturucu parasıyla cami yaptırılır mı?” diye soruldu, caizdir dediler, “uyuşturucu baronunun yaptırdığı camide namaz kılınır mı?” diye soruldu, helaldir dediler.
İmam, kokain satarken yakalandı, “mesleğimi bu işe karıştırmayın, senelik izindeyim” dedi.
Manisa'da imam, polis tarafından, Suriyeli kadınla camide basıldı.
Karabük'te imam, eşi ve kaynanası tarafından, bir kadınla çıplak halde camide basıldı.
Miting uzadı, asrın liderimiz namaza geç kaldı, namaz kılacağı camide ezanı beklettiler, ezanı 50 dakika gecikmeli okuttular.
Mübarek diye Ayasofya'nın kapısını yediler.
İftar sofralarını şarkıcılarla türkücülerle gazinoya çevirdiler.
Akp gençlik kolları, lüks restoranda müzik grubu eşliğinde tefler çalarak, şarkılar söyleyerek, sahur ziyafeti organize etti.
Swarovski kristalleriyle süslü, altın varaklı Osmanlı köşkünde mevlit yapıp, kırk günlük bebeğe tek taş pırlanta yüzük taktılar.
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Maneviyattan maddiyata öylesine başdöndürücü hızla geçtiler ki, mutaasıp yaşam biçiminden şatafat tüketimine savruldular.
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E, olacağı buydu.
Camiyi düğün salonuna çevirdiler.
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Dindar nesillerle yeni Türkiye inşa edeceğiz diyorlardı.
Türkiye eskisi gibi yerinde duruyor ama, olan dinimize oldu.