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Dar gelirliler hariç

Hazine bakanımız aslında gayet net izah etmişti.

“Sen en fazla neyini kaybedersin, en fazla enflasyonun altında ezilirsin, ama ben varlığımı kaybederim, ben babadan görme insanım, bunu göze alır mıyım” demişti, sayın ahalimiz pek anlamamıştı.

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Hazine bakanımız bakmıştı ki, sayın ahalimiz durum muhakemesi yapamıyor, mecburen daha açık izah etmek zorunda kalmıştı.

“Büyük finansörler bu işi bilir, dolar düşünce çarpılan kim oldu, küçük yatırımcılar çarpıldı, şimdi kara kara düşünüyorlar” demişti, kara kara düşünen sayın ahalimiz gene kavrayamamıştı.

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E, hazine bakanımız gördü ki, sayın ahalimiz bir türlü idrak edemiyor, çıkıp harbi harbi suratlarına söyledi, “bizim sistemimizde dar gelirliler hariç herkes kâr yapıyor” dedi.

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Dar gelirliler hariç…

Türkiye şahlanıyor yani.

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Mesela kişi başına düşen milli geliri hesap et, dar gelirliler hariç, Norveç'ten zenginiz.

Türkiye'nin kredi notunun Uganda/Ruanda seviyesinde olmasına bakmayın siz, dar gelirliler hariç, kredi notumuz Japonya/Kanada.

Dar gelirliler hariç, hamdolsun bolluk bereket var.

Dar gelirliler hariç, ucuz ekmek kuyruğuna gireni görmedim.

Dar gelirliler hariç, çıkma sebze alan var mı?

Dar gelirliler hariç, herkes kestane ballı manda yoğurdu yiyebiliyor.

Dar gelirliler hariç, çok şükür isteyen herkes kokain çekebiliyor.

Dar gelirliler hariç, kristallerle süslü Lale Devri saraylarındaki bebek mevlidinde kırk günlük bebeğe bile tek taş pırlanta takılıyor.

Dar gelirliler hariç, Türkiye'de hiç kiracı yok.

Dar gelirliler hariç, işsizlik yok.

Dar gelirliler hariç, herkes tatile gidebiliyor.

Fetonun bile borsası var, dar gelirliler hariç hapiste kalan yok.

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Öyle bir sistem kurdular ki kardeşim, servetinin kaynağı belirsiz oligarklar, küresel karaparacılar, uyuşturucu baronları, ithal mafyalar, kripto dolandırıcıları, casinocular, all inclusive… Dar gelirliler hariç!

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Dar gelirliler sadece Akp'ye oy verirken sisteme dahil… Akp verirken, dar gelirliler hariç.

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Dar gelirliler sebep, enflasyon neticedir bir nevi…

Mazot isterse 100 lira olsun, üst gelirlilere hikayedir.

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Dar gelirliler hariç, açlık sınırının altında kimse yok.

Dar gelirliler hariç, yoksulluk yok.

Türkiye'nin bütün ekonomi parametrelerini dar gelirliler bozuyor.

Her 10 kişiden 7'si fakirse, hazine bakanımız naapsın birader…

Dar gelirliler hariç, Almanya bizi kıskanıyor.