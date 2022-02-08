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Dinozor

Varlığıyla onur duyduğumuz Mansur Yavaş, belediyenin internet sitesinde “israf sayfası” açtı, Ankapark denilen çakma Disneyland'a yapılan harcamaları kalem kalem açıkladı.

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Dinozor maketlerine 9 milyon dolar ödenmiş kardeşim.

Fıskiye, 15 milyon dolar.

Asrın liderimiz burasının açılışını bizzat yaparken “Türkiye'nin gururudur” demişti, sırf kapısına 14 milyon dolar harcamışlar, ne kadar gurur duysak az hakikaten.

Tren yapmışlar, 34 milyon dolar.

Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, görmediğimiz otoyola dolar bazında garantili para ödediğimizi biliyorduk, meğer biletini almadığımız hiçbir yere giden oyuncak trene de ödemişiz.

Uçan ada yapmışlar.

8 milyon dolarcık.

Ben en çok bunu beğendim.

Çünkü adı üstünde, uçmuş.

Trenin hiç olmazsa hurdasını kiloyla filan satabilirsin, ada yok.

“Çevre dostu proje” demişlerdi, plastik ağaç dikmişler.

16 milyon dolarcık.

Atatürk Orman Çiftliği zaten yürüyüş yoluydu, Atatürk Orman Çiftliği'ni bozup, bu kepazeliği oraya kondurup, zaten var olan yürüyüş yolunun yerine yürüyüş yolu yapmışlar, 18 milyon dolar!

E, kaldırımsız olmaz, kaldırım da yapmışlar, 3.5 milyon dolar.

Timsah maketi, Nuh'un gemisi maketi, fiberglastan fosil maketi, vahşi Batı dekoru, oyun çadırı, lazer sesi çıkaran robot, çarpışan arabalar, gondol filan almışlar, 45 milyon dolar!

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50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikamızı Katar'a verdiler.

Buraya teleferik yapmışlar, 50 milyon dolar ödemişler!

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Ankapark'a saçıp döktükleri toplam para, 801 milyon dolar!

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Aynı dönemden birkaç örnek vermek gerekirse…

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Tekel'in alkollü içecekler bölümünü 292 milyon dolara sattılar.

Eti Bakır'ı 33 milyon dolara sattılar.

Eti Gümüş'ü 41 milyon dolara sattılar.

Eti Krom'u 58 milyon dolara sattılar.

Kütahya şeker fabrikasını 23 milyon dolara sattılar.

Adapazarı şeker fabrikasını 45 milyon dolara sattılar.

Antalya Limanı'nı 140 milyon dolara sattılar.

Türk Hava Yolları'nın yüzde 20'sini 175 milyon dolara sattılar.

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Ne etti?

807 milyon dolar.

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Bunları sattılar.

Bu kadar paraya dinozor maketi aldılar.

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Eti Bakır'ı mesela… Kasasında nakit 10 milyon doları varken, 9 milyon dolar değerinde arazileri varken, depolarında hemen nakde çevrilebilir 7 milyon dolar değerinde bakır varken, 240 milyon dolar değerinde bilinen rezervi varken, sadece 33 milyon dolara sattılar.

Bir defa bile kullanılmayan oyuncak trene 34 milyon dolar ödemişler!

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Şeker fabrikası satın almaya yeten parayla fıskiye almışlar.

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250 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını satıyorlar.

Aldıkları plastik ağaç bile daha pahalı.

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E hâlâ merak ediliyor…

Merkez bankasının kasası nasıl boşaldı, enflasyon niye patladı, elektrik faturaları neden böyle oldu, market etiketlerinde niye yangın var, patlıcanı niye anca taneyle alabiliyoruz, niye yoksullaştık?