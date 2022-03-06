PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halay

Eminim hatırlarsınız, asrın liderimiz papa heykelinin önünde imza attı, “hamdolsun başardık, hedefimiz tam üyelikti, tam üyelik alındı, bize nasip oldu, bu başarımız ilerde romanlarda yazılacak” dedi, güpegündüz havayi fişekler fırlatıldı… Hakikaten Avrupa Birliği'ne girdiğimizi zanneden sayın ahalimiz davul zurnalarla halay çekti.

★

Yetmez ama evet referandumu vardı, hukuk devletini lağvetmeye çalışıyorlardı, bağımsız yargıyı bağımlı yargı haline getirmek istiyorlardı, aklı başında herkes sakın evet demeyin diye yalvardı, evet çıktı… Sayın ahalimiz sevinçle sokaklara döküldü, davul zurnalarla halay çekti.

★

Pkk'yla masaya oturdular, analar ağlamayacak dediler, itiraz edenlere iki cihanda lekeli dediler, milleti kafalamak için akiller heyeti kurdular… Sayın ahalimiz inandı, davul zurnalarla halay çekti.

★

“Sevgili kardeşlerim, zaman tünelinde geriye gidelim, ne yaptılar, içerde sanal tehditler, dışarda düşman ürettiler, endişelere maruz bıraktılar, milleti korkuttular, ne dediler, Türkiye'nin üç tarafı denizle, dört tarafı düşmanla çevrili dediler, biz ne yaptık, onlar gibi ufuksuz değiliz, onlar gibi vizyonsuz değiliz, biz geldik bu anlayışı yıktık, Esat kardeşimle oturduk, iki dost iki kardeş olduk, mayınları temizledik, kapılarımızı açtık, şimdi benim kardeşim istediği gibi Halep'e Şam'a gidiyor, Halep'teki Şam'daki Lazkiye'deki Hama'daki Humus'taki kardeşim de buraya geliyor, ne oldu, bütün o tehditlerin bütün o korkuların boş olduğu ortaya çıktı, kim kazandı, Türkiye kazandı, bu vizyonumuzun en canlı tanığı sizsiniz” dedi… Sayın ahalimiz vizyonun tanığı olarak davul zurnalarla halay çekti.

★

Rus uçağını vurduk.

Sevinçle halay çektiler.

S400 aldık.

Sevinçle halay çektiler.

★

Geçmediğimiz halde parasını ödediğimiz köprü açıldı, köprünün üstünde davul zurnayla halay çektiler, uçmadığımız halde parasını ödediğimiz havalimanı açıldı, apronunda halay çektiler.

★

Her seçim öncesinde “Trakya'da petrol bulduk” dediler, “padişah Abdülhamit'in 100 sene önce yaptırdığı petrol haritasını bulduk” dediler, “Cudi dağında petrol bulduk” dediler, hepsi en yüksek graviteliydi, “Tuz gölü'nde doğalgaz bulduk” dediler, “Karadeniz'de dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğalgaz bulduk” dediler, “derin deniz sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz'la Doğu Akdeniz'de sondaja başladık” dediler… Sayın ahalimiz sevinçle halay çekti.

★

Rejim referandumu vardı, cumhuriyetimiz tarihi kavşaktaydı, saraydan alınıp halka verilen egemenliği yeniden götürüp saraya vermeye çalışıyorlardı, halkın devleti şahsın devleti olacaktı, aklı başında herkes sakın evet demeyin diye yalvardı, evet çıktı… Sayın ahalimiz sevinçle sokaklara döküldü, davul zurnayla halay çekti.

★

Tek adam seçimi vardı, Türkiye köprüden önce son çıkıştaydı, “bu kardeşinize yetkiyi verin, dövizle faizle enflasyonla nasıl uğraşılır görün” dedi… Sayın ahalimiz yetkiyi verdi, davul zurnayla halay çekti.

★

“Faiz sebep enflasyon neticedir” dediler, “bakın doları bir gecede nasıl düşürdük” dediler… Sayın ahalimiz davul zurnayla halay çekti.

★

Enflasyon patladı, mazot 20 lira oldu, şehirlerine bomba yağan Ukrayna'nın para birimi bile Türk Lirası'na karşı değer kazanıyor, ayçiçek yağı anca bardakla alınıyor, millet karda kışta ucuz ekmek kuyruğunda titreşiyor, elektrik faturasını gördüğümüzde parmağımızı prize sokmuş gibi oluyoruz.

★

Kurban olayım halaya biraz ara verin.