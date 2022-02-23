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İki kere iki yüzde beş üç katı yani

Zeynep'in matematik kitaplarının sayısı, Türkçe kitaplarının sayısından dört fazladır. Zeynep'in matematik ve Türkçe kitaplarının toplam sayısı 22 olduğuna göre, Türkçe kitaplarının sayısı kaçtır?

Zeynep, ilkokul üçüncü sınıf.

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“Fransa'da Almanya'da 150 euroya dolan poşet, bugün 750 euroya doluyor, enflasyon yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış, 150 euroyu yüzde 6'yla çarptığınızda bu rakamı alırsınız.”

Muhammet Emin, milletvekili, Akp grup başkanvekili.

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“Enflasyon Amerika'da sıfırdan yüzde 7'ye çıktı, bu ne demektir, 7 kat artış, bizde enflasyon yüzde 10'lardan 20'ye çıktı, 2 kat artış.”

Binali, milletvekili, bakan, başbakan, Tbmm başkanı.

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“Almanya'da enflasyon yüzde 2'den yüzde 5'e çıkmış, yani Almanya'da yüzde 150 enflasyon var.”

Resul, milletvekili.

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“Şu an 3 milyon devlet memuru var, 500 bine indirseniz, 500 bin devlet memuruyla da bu devleti yürütebilirsiniz, maaşlarını da yükseltebilirsiniz, ama geriye kalan 2.5 milyonu 5'le çarptığınız zaman 7.5 milyon insanı işsiz bırakmış olursunuz.”

Mehmet, milletvekili.

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“Benim dedem matematiği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan, Trump efendi New York'ta oturduğun yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel, o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin, Macron git şurdan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik, vallahi billahi hesabını çıkaramazdı… Roma rakamları var ya, bir kazık iki kazık, çarpı yanına kazık koy, bunlarla uğraşacaktık, benim dedem ona dedi ki, gerizekalı bak bu iş böyle olmaz, al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi hesap yapmayı öğren dedi.”

Ahmet Hamdi, milletvekili, Tbmm dışişleri komisyonu üyesi.

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“20 yıl önce Batman'a mitinge gelmiştim, bugün yaşım 67, demek o günlerde 30 yaşlarında bir genç olarak gelmiştim.”

Asrın liderimiz, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı.

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“Biz matematikte çığır açmış bir medeniyetin mirasçısıyız.”

Asrın liderimiz, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı.

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Bizim nesile müstahak ama…

Zeynep'e üzülüyor insan.