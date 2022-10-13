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Teğmen

Teröristlerle çarpışırken omuriliğine isabet eden kurşunla felç kalan, tekerlekli sandalyeye mahkum olan, devlet övünç madalyası sahibiyken devlet düşmanlığıyla suçlanan, yandaş medyada türlü iftiralarla linç edilen, onuruna yediremeyerek, tabancasını kafasına dayayıp tetiği çeken, albay Abdülkerim Kırca'dan utanır insan.

Düzmece yalanlarla ailesinin namusuna saldırılmasına tahammül edemeyen albay Berk Erden'in, ömrü boyunca düşman istihbaratıyla mücadele edip, kendi vatanında düşman hukukuna maruz kalmayı hazmedemeyen albay Tarık Akça'nın, sırıta sırıta “mermiye kafa atmış” dedikleri yarbay Ali Tatar'ın aziz hatırasından utanır insan.

Demir parmaklıklar ardında şehit edilen albay Murat Özenalp'in, Mit subayı Kaşif Kozinoğlu'nun ruhunu incitmekten utanır insan.

Genelkurmay başkanına “terörist” diyen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürkçü subaylarına “vatan haini, millet düşmanı, din düşmanı, casus, tecavüzcü, kafatasçı” diyen, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diyen zihniyetle aynı çatı altında bulunmaktan utanır insan.

İlker Başbuğ, İbrahim Fırtına, Hurşit Tolon, Şükrü Sarıışık, Can Erenoğlu, Ali Deniz Kutluk, Deniz Cora, Semih Çetin, Berker Emre Tok, Yavuz Uras, Ender Kahya, Yasin Türker, Ali Türkşen, Mustafa Önsel, niceleri… Silivri, Maltepe, Hasdal, Hadımköy, Mamak, Sincan, Şirinyer'de ömürleri çalınan komutanlarından utanır insan.

Cem Aziz Çakmak'ın kabrinden utanır insan.

Vatana millete hayırlı evlat yetiştiren, o gurur duyduğu evladının hapse atılmasına yüreği dayanmayan, evladının kahrıyla hayatını kaybeden, Engin Alan'ın Kadir Sağdıç'ın Engin Baykal'ın Lütfi Sancar'ın Hulusi Gülbahar'ın annelerinin gözyaşlarından utanır insan.

“Maarif takvimine soyunarak poz versinler” dedikleri, subay eşlerinin yüzüne bakmaktan utanır insan.

Aralarında Çetin Doğan'ın Ahmet Çörekçi'nin İlhan Kılıç'ın da bulunduğu, 91 yaşında, 87 yaşında, en genci 75 yaşında olan, sondayla yaşayan, parkinson yüzünden kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, çorabını bile giyemeyen, yürüyemeyen, kanserle boğuşan, hapiste ölmeleri için sahte belgelerle yalancı tanıklarla “esir” tutulan, rütbeleri sökülen, uğradıkları bu korkunç haksızlığa/hukuksuzluğa rağmen, tek kelime şikayet etmeyen kahraman komutanlarımızın dimdik duruşundan utanır insan.

Ayaklarına pranga takılan, hapse tıkılmaya çalışılan, buna rağmen Türkiye'nin kırmızı çizgileri konusunda toplumu uyarmaya devam eden günümüzün Çaka Bey'i Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Vehbi Alpman, Türker Ertürk, Cem Gürdeniz gibi amirallerimizin liyakatından, örnek kişiliklerinden, karakterlerinden utanır insan.

Abdülhamid yapılan Gata'dan, kapısına kilit vurulan Kuleli'den Heybeliada Deniz Lisesi'nden utanır insan.

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Sekiz yıl önceydi, arkadaşlarım özgürlüklerine kavuşuyordu, onları karşılamak için Maltepe askeri cezaevine gitmiştim, tarihimizde ilk kez beş muvazzaf subay, hapishaneden üniformalarıyla çıktı.

Çakı gibi selam verirlerken, ellerinde bir pankart vardı, kumpas şehitlerinin fotoğrafları yeralıyordu, fotoğrafların altında “herkes bir gün ölür, kimisi toprağa, kimisi yüreklere gömülür” yazıyordu.

Varlığıyla onur duyduğum kardeşim, alçalmadan yükselen, hava kurmay albay İsmet Çıngı “aziz Türk milleti” diye başlayan tarihi bir konuşma yaptı.

“Aziz Türk milleti, sizlerin ve Atatürk'ün emaneti olan bu kutsal üniforma, tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz. Emanetinize hıyanet etmedik. Tutsak edildik ama, teslim olmadık. Türk subayı olduğumuzu, milletin ve Mustafa Kemal'in askeri olduğumuzu aklımızdan hiç çıkarmadık. Bu memleketin sizler gibi güzel insanlarına ve aydınlık yarınlarına olan inancımız hiç bitmedi. Yüreğimizdeki bu kara sevdanın gücüyle çıkıyoruz. Onurla çıkıyoruz.”

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Emanete hıyanet etmeyen Mustafa Kemal'in askerlerinden…

Atatürk'e lanet okunmasından utanır insan.

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Emanete hıyanet deyince aklıma geldi…

İzmirlilerin sana verdiği oy'dan utanır insan.