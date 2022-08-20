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Türkiye’nin Kamerunlu ilk genelkurmay başkanı karakol baskınında şehit

Asrın liderimiz, Amerika'yı müslümanların keşfettiğine inanıyorsa, Kristof Kolomb'un gemisiyle Amerika kıtasına geldiğinde Küba'da cami gördüğüne inanıyorsa… Melih Gökçek'in genelkurmay başkanı üniforması giydirilmiş Kamerunlu futbolcu Aboubakar'ın, Pkk'nın karakol baskınında şehit olduğuna inanması tuhaf mı?

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Aynı Melih Gökçek, altı milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğuna inanıyorsa… Rektörlük bile yapan Akp milletvekilinin, 15 Temmuz'da apartmanların 11'inci katına çıkan vatandaşların alçaktan uçan F16'lara kafa atarak şehit olduklarına inanması anormal mi?

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Akp'nin bakanı yedi liralık şarjla sekiz saat tarla sürecek olan elektrikli traktör icat edildiğine inanıyorsa… Akp gençlik kolları başkanının, dünyanın aslında düz olduğuna inanması, dünyanın yuvarlak olmasını masonların uydurduğuna inanması acayip mi?

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Maraş dondurmacıları gibi kafasında fesle dolaşan, “bilim insanı” sıfatıyla sarayda ağırlanan tımarhanelik herif, Shakespeare'in gizli müslüman olduğuna, asıl adının Şeyh Pir olduğuna inanmıyor muydu?

Bunların “bilim insanı” olarak Trt'ye çıkardığı arkadaş, nuh tufanı sırasında hazreti Nuh'un cep telefonu olduğuna, Nuh'un gemisinin nükleer enerjiyle çalıştığına, Nuh'un insansız hava aracı kullandığına inanmıyor mu?

Bunların “bilim insanı” olarak ekrana çıkardığı arkadaş, tapınak şövalyelerine ait gemilerin Büyükçekmece körfezinde kaybolduğuna, bu kayıp gemilerin hazine yüklü olduğuna, hazineyi Türkiye'ye kaptırmak istemeyen küresel güçlerin işte bu yüzden Tayyip Erdoğan'a Kanal İstanbul'u yaptırmak istemediğine inanmıyor mu?

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Asrın liderimiz, Marmaray'ın mimari projesini padişah Abdülmecid'in çizdiğine inanıyorsa… Akp profesörünün, Google'ı padişah Abdülhamid'in icat ettiğine inanması yadırgatıcı mı?

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Akp milletvekili, matematiği dedesinin icat ettiğine inanıyorsa, “sarhoş” Romalıların matematik bilimini dedesinin kütüphanesinden çaldığına inanıyorsa… Petrol bulduğumuza inanan Akp belediye başkanının, Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri nedeniyle bu petrolü çıkaramadığımıza inanması hayret verici mi?

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Nasıl inanıyorlar diye gülüyoruz eğleniyoruz ama… Asıl inanılması güç olan, bu zihniyetin 20 yıldır ülkeyi yönetiyor olması değil mi?

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Kendimizi çok zeki hissetmek için, gülünecek mevzu arıyorsak…

20 yıldır toplumu ikna edememiş olmamız, hâlâ ortak akıl üretememiş olmamız, ağlanacak derecede gülünç değil mi?