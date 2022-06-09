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AKP’nin hedefi Etiyopya olmalı!

Gece, bugünün yazısı için ön çalışma yaparken baktım; asgari ücretle çalışan sayısı 10 milyon, asgarinin altında çalışan 3 milyon 400 bin, 1500 lira ve altına maaşla çalışanlar ise bir milyon 700 bin kadardı! Emeklilerin yüzde 70'i asgari ücretin altında, 2 milyonu da 2500 lira maaşla idare ediyordu!

Hesaba katılmayanlarla birlikte memlekette 30 milyon insan, onların aileleri asgari ve asgarinin çok altında gelirle hayatta kalmaya çalışıyor!

Notlar alırken dolar 16 lira 72 kuruş, euro da 17 lira 88 kuruştu… Hesapladım, 4 bin 253 lira olan asgari ücret 254 dolara ve 237 euroya denk geldi.

Sabah yazıya devam etmek için oturdum bir baktım, dolar 17 lira 09, euro 18 lira 33 kuruşa çıkmış! Üstelik çıkış durmuyor!

Yeniden hesap yaptım. Asgari ücret 254'ten 248 dolara, 237'den 232 euroya düştü! Dokuz saatlik kayıp 4 dolar, 5 euro…

Dar gelirliden darlanıp sadece zenginlere bakan Dr. Nebati, ‘4 doların, 5 euronun hesabını mı yapacaksın' diyebilir, yaparım arkadaş! Çünkü 4 dolar dediğin halk ekmekten 34, 5 euro dediğin 45 ekmek alıyor.

Konuya döndüm sonra…

Avrupa'da asgari ücretler şöyleydi. 2021 yılının son günlerinde hazırlanan liste uzun, aradan seçtim… Lüksemburg 2 bin 201 euro ile birinciydi. İrlanda'da bin 723, Almanya'da bin 585, Slovenya'da bin 24, Malta'da 784, Yunanistan'da 755, Polonya'da 619, Letonya'da 500, Bulgaristan'da 332, Karadağ'da 351 ve sonuncu Arnavutluk'ta 247 euroydu…

Türkiye 282 euro ile 26 ülkeli bu listeye 25. olarak girerken tuhaf bir durum vardı… Bizim 282 euroluk asgari ücret yüzde 50 zamla 2022 yılına, Avrupa'da Arnavutluk dahil tüm ülkelerin asgari ücretleri ise 2021 yılına aitti!

Euro cinsinden bakılırsa şimdi asgari ücretimiz ne kadar? 232 euro! Avrupa sonuncusu Arnavutluk'un 2021 asgari ücreti peki? 247 euro!

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Şöyle dediler hep; Çin'de işçiler köle gibi üç otuza çalıştırılır, bu yüzden dünyanın süper gücü oldular. Çin'i köle düzeninde Tayland, Filipinler, Malezya ve Endonezya takip eder!

Bak bakalım öyle mi?

Çin'de, misal Pekin'de en az ücret 360, Tayland'da 334, Filipinler'de 330, Malezya'da 297, Endonezya'da ise 296 dolar. Bu rakamlar geçen yıla ait hem de!

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İnsanların ‘köle gibi çalıştırıldığı' Çin'de geçen yıl bir işçi bir saat çalışınca eline 1.5 dolar geçerken, ‘biz milletimiz için varız' denilen Türkiye'de asgari ücret alanlar bir saat çalışınca anca 1 dolar kazanıyor… ONE dolar be!

Çaya çorbaya limon gibi, asgari ücret deniyor. Ama kardeşim herkes asgariden mi alıyor maaşı? 2500 lira alan 2 milyon emekli mesela, onların maaşı dolara vurunca 146 dolar. Bölüyorsun 30'a günlük 4 dolar 8 cent! DİSK açıkladı işte, en az bir milyon 700 bin vatan evladı bir ay çalışıp 1500 lira ve altında, yani 87 dolar kazanıyor! Böl 30'a günlük 3 dolar, 8 saat çalışsa saati 37 cent falan!

Ne demişti Nebati Bakan: Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim ve ihracat!

Ağzından çıkan her lafı eleştiriyorlar! Adamcağız çatır çatır doğruları söylüyor, daha ne yapsın?

Arnavutluk'un, Çin'in, Filipinler'in altına çekilmese maaşlar, köle düzeni kurulmasa; patronlar yatırımı, üretimi nasıl yapacak, o mallar ucuzun ucuzu iş gücü olmasa dünya ile nasıl rekabet edecek?

AKP'nin ekonomi sorumluları ücretlerde 2023 hedefini Çin ya da Arnavutluk'a göre değil Etiyopya'ya göre koymalı! Şu anda dünyada en düşük maaşla çalışan işçiler orada çünkü, aylık 26 dolar! Az kaldı, bu gidişle seneye ulaşırsınız hedefe!

Anlayana not: 10 çalışandan birinin asgari ücret aldığı Avrupa Birliği'nde, “Yeni asgari ücret kuralları emeğin onurunu koruyacak ve işin karşılığının alınmasını garantileyecek” şeklinde bir karar alındı. Karar üzerine Hollandalı AP üyesi Agnes Jongerius şunu dedi: Asgari ücretli insanlar yeni kıyafetler alabilmeli, bir spor kulübüne üye olabilmeli ve hafta sonları tatile gidebilmeli!