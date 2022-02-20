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Bağış paralarınıza itina ile el konulur

30 Mart 2020… Ekrem İmamoğlu koronavirüs salgınında zarar görenler için seferberlik başlattıklarını açıklayıp, IBAN numaraları verdi. Kısa sürede 6.2 milyon lira toplandı.

Fakat…

Erdoğan Trabya Huber Köşkü'nde AKP il başkanları ile video konferans yaptı. Konuyu CHP'li belediyelerin kampanyasına getirip, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur” dedi. Deyince önce kampanya durduruldu, ardından paralar bloke edildi!

17 Şubat'ta da Fatih Kaymakamı'nın talimatı ile paralar İstanbul Defterdarlığı'nın hesabına aktarıldı! Yani, devlet paraya el koydu!

Millet çok şaşırdı, olamaz falan dedi! Hatta hukukçular, ‘bağış yapan parasını geri isteyebilir' bile dedi.

Şaşıranlara şaşırarak söyleyelim; paralar gitti! Geri gelmez!

Bu hep böyle oldu, hem de gözünüzün önünde… Ne ara unuttunuz?

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15 Temmuz 2016. Hainler darbe yapmaya kalktı. Millet direndi. Yüzlerce şehit, binlerce yaralı… 10 geçti son başbakan, “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlattı, IBAN numaraları verildi.

Zaman hızla geçti şehit yakınları, yaralılar kuruş alamadı. 2017 yılında hesaplarda 309 milyon lira (eski para ile 309 trilyon) toplandığı, yardımların kurulacak bir vakıf aracılığı ile ‘değerlendirileceği' duyuruldu.

2021 yılına gelindi! Aile bakanı, “310 milyon 198 bin 40 lira toplandı. Kamu bankalarındaki hesaba aktarılarak nemalandırılıyor. Şehit yakınları ve gazilere ayda kişi başı 1.500 lira ve dini bayramlarda 1.100'er lira ödeme yapılıyor. 84 milyon 27 bin 443 lira ödeme yaptık” dedi. Kalan milyonlarla ilgili bir şey demedi!

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10 Aralık 2016. Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından hainler stadın çevresinde iki bombalı saldırı düzenledi. 40'ı polis, 7 sivil 47 canımız şehit düştü! Devletimiz anında IBAN numarası verdi! Millet IBAN'lara yağdırdı resmen 52 milyon lira toplandı toplanmasına da, paraların ne olduğu belli değildi! Misal, oradan geçerken şehit düşen Berkay Akbaş'ın anne babasına “121'er lira maaş bağlandığı” ortaya çıktı!

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2020'de koronavirüs yüzünden her yer kapalıydı, insanlar ne yapacağını bilemiyordu. Cumhurbaşkanı, “Biz bize yeteriz Türkiyem” dedi! Millet, zor durumda olanlar için yardım yapılacağını sandı ama IBAN numaraları verilmişti. Erdoğan, “Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Herkesten destek bekliyorum” dedi.

AKP'ye çok yakın bir köşe sahibi dönemin Aile bakanı ile bizzat konuşup, kampanyada toplanan paralara ne oldu diye sorduğunu şu yanıtı aldığını yazdı: “Rakam 1 milyar 800 milyonu geçti. Sosyal yardımların hangi fazında kullanacağımız Cumhurbaşkanımızla istişare ettikten sonra netleşecek. Ama şu anda bankada duruyor paralar!”

Nasıl oldu bilinmez sadece 6 ay sonra…

CHP ısrarla ‘paralara ne oldu' diye sorunca Cumhurbaşkanı yardımcısı istemeye istemeye yanıtladı: “2 milyar 80 milyon lira (eski para ile 2 katrilyon 80 trilyon) toplandı. Paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'na aktarıldı! Kaynağı hane başı 1000 lira tutarında olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık!”

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15 Temmuz bağışlarını ‘değerlendirmekle' görevli vakfın lüks bir mağazadan takım elbise, gömlek, ayakkabı, mont alındığı; 2021 yılının 5 ayında kiralanan araçlar için de 28 bin lira ödendiği ortaya çıktı!

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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı, ‘yangın ve sel felaketlerinden zarar gören yurttaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası' başlatıldı. IBAN numaraları verildi. Destek vermek isteyenler için ‘yangın' yaz, ‘sel' yaz şeklinde SMS kampanyaları açıldı. 1 SMS 10 liraydı!

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İşte böyle! Sayısı unutulan IBAN'lar, kampanya üstüne kampanya yapıp üstüne oturmalar! Kaç para toplandı, nasıl değerlendirildi, değerlendirildi mi? Rivayet muhtelif!

Hesabı tam olarak bilen var mı? Yok…

Fakat İstanbulluların topladığı, iktidarın da ‘CHP'li bunlar, devlet içinde devlet olmaz' diye el koyduğu 6.2 milyon liranın durumu diğerlerinden farklı!

Hiç olmazsa paranın miktarını ve ‘şimdilik' nerede olduğunu tam olarak biliyoruz… Diğer ‘sorma ver' trilyonların akıbetine bakınca bu bile büyük başarı valla!