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Ne kalacak geriye sizden!

Şu anda bu yazıyı okumaya başlayan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak kaç yaşındasınız acaba?

Çalışmaya kaç yaşında başladınız peki?

Bilmem mümkün değil…

Fakat bildiklerim de var!

Örneğin, memleketimizde çalışmaya 15 yaşında başlayan kişilerin ortalama yaşam süreleri… Erkeklerde 62, kadınlarda 67.3 yıl…

TÜİK'in son çalışmasına göre Türkiye'de şu anda 30 yaşında olan bir insan, erkekse kalan yaşam süresi 47.6, kadınsa 52.5 yıl!

Yine bu çalışmaya bakılırsa kadınların ortalama yaşam süresi 81.3, erkeklerin ise 75.9 yıl…

Allah herkese uzuuun uzun, sağlıklı ömürler versin.

Pazar pazar nereden çıktı bu yaş ve yaşam süresi konusu peki?

Yaşlanıyoruz da oradan!

65 yaş ve üstü kişi sayısı 2015 yılında 6 milyon, 2020 yılında ise 8 milyon olmuş!

Şahsen ben bir süre öncesine kadar hapşıran birine alışkanlıkla, ‘çok yaşa' derdim. Epeydir, ‘ister kısa ister uzun ama iyi yaşa' diyorum…

Çile çeke çeke, gün yüzü görmeden, ekşimişlik yapışan bir suratla, ona buna höt zötle, küçükleri sevmemekle, büyükleri iplememekle 100'ü devirmiş, ne anladım ben o işten… Dünyada yer işgali!

Türkiye'de herşeyin ve AKP'nin başı Erdoğan 67, Bahçeli 74, Kılıçdaroğlu 73, Karamollaoğlu 80, Akşener 65, Davutoğlu 62, İnce 57, Destici 56, Babacan 54, hapse tıktığımız Demirtaş 48 yaşında.

Yani, seçimlerde en fazla oy alan siyasi partilerin çoğunun genel başkanı TÜİK'in açıkladığı o 65 yaş ve üstü 8 milyon arasında.

İnsanlar yaş aldıkça deneyimleri, bilgileri, görgüleri, sabır kat sayıları artar, eskisine göre daha oturaklı olurlar. Görmüş geçirmiş hale geldikleri için torunlarının büyük anneleri, dedeleri; kızları, oğulları yakınları, hatta konu komşu için dara düştükçe akıl danışılan ‘aile büyüğü' olurlar; olgun meyveler gibi tadından yenmez hale gelip işleri kolaylaştırırlar değil mi?

Olsa iyi olur da… Öyle olmuyor, evdeki olgunluk hesabı çarşıya uymuyor pek!

Bu topraklarda akıllara ziyanlık saymakla bitmez, fakat en son şöyle iki şey oldu yaş ortalaması büyüdükçe daha da oturaklı hale gelmesi gereken memlekette…

Bir… AKP'li Çorum Belediye Meclisi'ndeki CHP grubu, fakir fukaraya yapılan 170 liralık yardımların 500 liraya çıkarılmasını önerdi. Öneri AKP ve MHP'li üyelerin oyları ile reddedildi!

İki… İstanbul'daki Beylikdüzü belediyesi Gürpınar Mahallesi'nde ‘polis merkezi amirliği, Mevlana Camii, müftülük, Kur'an kursu, taziye evi' yaptırdı, milletin parası ile. Açılış günü geldi; devletin valisi, devletin il emniyet müdürü, devletin ilçe emniyet müdürü, devletin il müftüsü, devletin ilçe müftüsü kırmızı dipli mumla davet edildi. Ama hiçbiri gelmedi! Gelmedikleri gibi bu kompleksi teslim bile almadılar!

Neden?

Çünkü korktular!

Korktular çünkü, önergeyi verenler başka partidendi, belediye başkanı CHP'liydi! Ya biri bir şey derse, kızarsa, sizin ne işiniz var CHP'lilerin arasında, siz neden CHP'nin teklifi ile fakire para verdiniz der, hesap sorarsa!

Başka partili, sanki düşmandır…

***

Allah aşkına durun biraz, biz ne yapıyoruz böyle?

Kazık mı çakacağız dünyaya, yarına çıkmaya senedimiz mi var? TÜİK'in hesabına göre 60 yaşındaki bir Türk'ün şunun şurasında kalmış 15 yılı! Göz açıp kapayana dek geçiyor ömürler… Yokluğu, adaletsiz düzeni bırak, etrafta bin çeşit hastalık, koronavirüs cabası!

Yüreğini bir merhabaya bile kapatmak nasıl bir şey, bu düşmana bakarmış gibi bakışlar niye, bu gidiş nereye?

Ne kalacak geriye sizden?