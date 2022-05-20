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Paramız eridikçe kıymeti artıyor!

Bu yıl Mart ayında dolaşımdaki banknot sayısı şöyleydi: 200 lira, 537 milyon. 100 lira, 1 milyar 156 milyon. 50 lira, 415 milyon. 20 lira, 256 milyon. 10 lira, 303 milyon. 5 lira, 330 milyon 500 bin.

Bir ay sonra piyasadaki banknot sayısı şöyle oldu: 200 lira, 639 milyon. 100 lira, 1 milyar 321 milyon. 50 lira, 492 milyon. 20 lira, 288 milyon. 10 lira, 342 milyon. 5 lira, 359 milyon.

Bir ayda 102 milyon adet 200, 165 milyon adet 100, 77 milyon adet 50, 32 milyon adet 20, 39 milyon adet 10 ve 28 milyon adet 5 lira daha sokuldu dolaşıma!

Leyla'ya değil bas bas paraları enflasyona…

Ağzınız açık kaldıysa, bir yıl önceki 200 liralık banknot sayısını daha görmediniz.

373 milyon adet 200 liralık banknot varmış geçen yıl Mayıs'ta. Bir yılda pompalanan 200 liralık banknot 266 milyon adet! 373 milyondaaan, 639 milyona! Millet 200'lük banknotları serap gibi bir görüp anında kaybetse de, 200 liralıkları uç uca ekleyip aya varmıştır birileri!

İşin enteresanı, her fırsatta ‘biz halk için varız' diyen iktidarın en az bastığı banknot, Halk Ekmek'te ancak iki ekmeğe yeten 5 lira!

Tek adam yönetimi ‘büyük' düşünüyor…

50 liradan sonrası bozuk düzen içinde çırpınanlara ait. Adı üstünde, bozuk para!

Misal 50 lirayı cebine koy çık pazara, alabileceklerini gör! 20 liram var diye sevinme sakın, bir kilo kabak! 10 lira uzat, iki demet maydanoza yetmez!

İşin ‘bütün' kısmına, 200 mumluk ve belki biraz da 100 mumluk kısmına kafa yoruluyor tepelerde, bütünü görünce ışıldıyor gözler!

Bozuk bölümle emekliler, altı üstü asgariyle yaşamaya çalışan işçiçiler, memurlar, köylü ve öğrenciler ilgileniyor… 50, 20, 10 ve 5'likler en alttakiler ülkesinin para birimi neredeyse!

Dolaşımda güya 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş da var… Var diyorlar ama piyasada yok.

Dr. Nebati bakan geçenlerde, “Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” demişti, koltuğa oturduğundan beri ilk kez(!) fena yanıldı…

Çünkü, Türk lirasının bozukluk hali dolarla at başı yükseliyor!

Nasıl oldu peki?

Nikelin tonu 25 bindi 45 bin dolara, çinkonun tonu 3 bin 500'dü 4-5 bin dolara, bakırın tonu 9 bin 800'dü 10 bin 500 dolara çıktı ve çıkış devam ediyor da ondan!

Ne alakası var bizim kuruşumuzla nikelin, çinkonun, bakırın?

Bozuklukarımız bu alaşımlardan üretiliyor! Örneğin 2022 Mart ayında 50 kuruşumuzun üretim maliyeti bu madenler yüzünden 1 lira 47 kuruşa dayandı. 50 kuruş bugün Allah bilir 2 lira olmuştur!

Çok değerli(!) hale geldikleri için piyasada artık umumi tuvalete bile girilemeyen 1 lirayı bulmak zor, fi tarihinde sakız alınan 50 kuruş, para üstü olarak verilen 25, 10, 5 ve 1 kuruş ise ilaç için arasan yok. Nereye gitti o kadar bozukluk, çocuklar kumbaralarında mı biriktirdi acaba?

Geçenlerde polis Beyoğlu'nda bir hurdacıya operasyon yaptı. Ben buna, ‘Bozuk Düzen Operasyonu' diyorum! Bir çuval içinde 70 kilo bozuk para yakaladı. Hepsi de dolaşımdaki Türk kuruşlarıydı. Hurdacı ve paraları toplayıp satan yakalandı!

Hurdacı sorguda, bozuk paraları eriterek elde edilen nikel, çinko ve bakır için kilosuna 70 lira ödeyerek aldığını itiraf etti!

Anlayamadığım şey hurdacı ve paraları satan hakkında, ‘Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılması.

Yahu, iktidardakiler yıllardır bu kanuna muhalefet edip, paramızın kıymetini ne hale getirdi, tık yok! Adamlar, Türk kuruşlarının kıymetini bırak korumayı, piyasa değerinin çok üzerine çıkarmışlar!

Bence hurdacı ve paraları satan kişi gözaltına alınmayı değil, sarayda törenle takılacak madalyayı hak ediyor. Herkes onlar gibi yapsa, paramızın kıymeti ne biçim artar kim bilir(!)

Çuvalın içinde aslında kaç para vardı da kilosu 70 liraya gitmiş sorusunun yanıtını unuttuğumu sandınız? Sona sakladım… 345 adet 5 kuruş 1 kilograma denk geliyor. 1 kilo 5 kuruşun para olarak gerçek değeri ise 17 lira 25 kuruş!

Boşuna madalya verilsin demiyorum; hurdacı falan ama ekonomiden iyi anlıyorlar(!) 16 liranın 1 dolar ettiği düzeni tersine çevirmiş iki girişmci, 1 kilo Türk parası 4.3 dolar ediyor…