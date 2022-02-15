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Timiniz…

Banka soygunu, terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan birimin adı Özel Harekat Başkanlığı'dır. Spor ve bedeni geliştirme çalışmalarına yatkın, fiziki güce, soğukkanlılığa, hızlı reaksiyona sahip, azimli, dayanıklı olanlar içinden seçilenler 16 haftalık zorlu eğitimden geçip ‘Özel Tim' olma hakkı kazanır.

Özel Kuvvetler Komutanlığı var. Çok iyi yetişmiş, göreve adanmış ve uzmanlaşmış nitelikli personeli parmakla gösterilir. Eğitimleri 47 haftadır! Dünyanın en saygın ve zorlu kursudur. Örneğin, 2021 yılında sadece 173 çok özel asker Türk Ordusu'nun ‘Özel Tim'lerine katılma hakkı kazandı!

17 Ağustos 1999 depreminin ardından Genelkurmay tarafından ‘Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı' kuruldu. Her türlü koşulda arama ve kurtarma görevi üstlenecek personel çok zorlu eğitimlerden geçerek ‘Özel Tim'lere katılıyor.

Jandarma Komutanlığı'nın Sualtı Timleri, Atlı Timleri, Bot Timleri, Köpek Timleri, Motosiklet Timleri ve Operasyon Timleri vardır…

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetlileridir savaşçı pilotları. Bazen düşman sahasına atlamak zorunda kalabilirler. Bu tür durumlar için sayıca az askerden oluşan timler, onları bulundukları yerden sessizce alıp vatan toprağına getirir. Eğitimleri bile gizlidir, bir yıl sürer.

Kimi açık, kimi gizli sayısız timimiz var. Hepsi uzun araştırmalar, çalışmalar sonucu geliştirilen taktiklere göre ister doğa koşulları, ister düşman her an göreve hazırdır.

Emir alırlar, düşman Fizan'da olsa bulup getirirler!

Emir alırlar, düşmanın inine girerler!

Emir alırlar, soyguncuyu kalabalık banka şubesinden kimsenin burnu kanamadan söker alırlar!

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Erdoğan yeni bir tim daha kurulduğunu açıkladı geçen hafta!

Enflasyon Timi…

Koltuğa oturur oturmaz, ‘20 yıllık iktidar köyüne yeni ekonomi modeli' getirdiğini söyleyen Hazine bakanı da yeni timle ilgili bilgi verdi.

Tam adı ‘Enflasyonla Mücadele Timi'ydi. Görevi, fahiş fiyatlarla savaşmaktı! Timler, vergi denetim kurulu ile gelir idaresindeki müfettişlerden oluşacaktı. Bakanın dediğine bakılırsa timler dosta güven ‘yanlış yapanlara' korku salacak, ‘fahiş fiyatlara' kılıç kalkan girişecekti!

Nebati, enflasyon timlerinin yanı sıra yurttaşlardan oluşacak ‘gönüllü enflasyon timleri' kurulacağını da müjdeledi… Birlikten Berekete Gönüllü Timleri!

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Herşey şahane planlanmış, enflasyon canavarı fareye döndürülmüş kaçacak delik arıyordu da, ortada tuhaf bir durum vardı!

Hükümetin Enflasyon Timleri ve yurttaşların Birliklikten Berekete Gönüllü Timleri kimlere operasyon düzenleyecek, baskın verecek, inine girecek, kimleri yakalayacak, yüce adalet sistemimize teslim edecekti?

Benzin ve motorinin dolardan, eurodan pahalıya pompalanmasına yol vereni mi?

Vergilere, harçlara yüzde 36 zam yapanı mı?

Elektriğe yüzde 127 zam bindirilirken havaya bakıp ıslık çalanları mı?

Doğalgazı, doğalgazığa döndürenleri mi?

Simit fiyatının 3.5 liraya tırmanması karşısında dumur olanları mı?

Yap-işlet-bir ara devredersin modelli otoyol ve köprü geçiş ücretlerini lebalep dolara, euroya bağlayanları mı?

Gübrenin yüzde 200 zamlanmasını izleyenleri mi?

Çiftçiyi plansız, programsız yapayalnız bırakanları mı?

Milletin kefen parası, kar ve ihtiyat akçesindeki milyarlarla kara delik kapatmaya çalışanları mı?

Hazine'deki 128 milyar doları, döviz oyununa kaptıranları mı?

Gözlerinizin içi parlayarak anlattığınız enflasyon timleriniz, bırakın bir ara düşman ilan ettiğiniz zincir marketleri, Şen Manav'ın tezgahına bile baskın veremez!

Çünkü adı Şen, ama asfalyası çoktan atmış manav gelenlere kendini tutup kibar kibar, “Kıymetli timimiz hoşgeldiniz de; portakalı ben mi soydum, pırasayı ben mi 10 lira yaptım, patlıcanı 32 liraya, karnabaharı kış günü ben mi 15 liraya çıkarttım, maydanozun demedini ben mi 5 liraya fırlattım, turbun büyüğünü heybeye koyan ben miyim” diye sorarsa ne diyecek timiniz?

Bakkala, manava ceza mı kesecek?

Soruların yanıtlarını hazırlayıp ellerine vermediyseniz, hır çıkabilir! Enflasyon timinizin yanında ‘asayiş timi' de gönderseniz iyi edersiniz!