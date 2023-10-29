Coşkuyla yeniden doğacağız

Atatürk devrimleri ve cumhuriyet ışığında tüm ömrünü sanata adayan Evgin, “Cumhuriyet, tek bayrak altında vatanın her köşesinde birbirimize sıkı sarılmaktır” dedi.

Hande ZEYREK

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100.yıl coşkusunu yüreğinde hisseden sanatçı Erol Evgin, çocukluğunda yaşadığı coşkulu 29 Ekimler'den bugüne uzanan anılarını paylaştı. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine yürekten bağlı bir ailede büyüdüğünü anlatan sanatçı, “Bugün Umutsuzluk içinde olanlar Kurtuluş Savaşımıza ve bir milletin yeniden doğuşuna baksınlar” diyerek Atatürk ve cumhuriyet'e nelere borçlu olduğumuzu sıraladı…

CUMHURİYET BİLİNCİ

Erol Evgin şunları söyledi; “Yalnız ailem değil, öğretmenlerimiz, öğrenci kardeşlerim hepimiz cumhuriyet bilinci ve Atatürk sevgisiyle yetiştik. Atatürk' ü yakından görme şansına ulaşmış büyüklerimiz heyecan ve gururla anlatırlardı anılarını. Moda'da İstiklal Marşımızın bestekarı Osman Zeki Üngör ve Atatürk'ün yakını, gazeteci – yazar Falih Rıfkı Atay ve kızı Mina Urgan yaşardı. Onları da saygıyla izlerdik. Ailemizin bize anlattığı gibi, biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza; Cumhuriyet'e ve Atatürk'e çok şey borçlu olduğumuzu anlattık.

ÜMETTİK MİLLET OLDUK

Cumhuriyet'in özeti: ‘Ümmettik, millet olduk!' Bazı kesimler Bu sözden alınıyor. ‘Ümmet' derken, biz ‘Peygamberimizin ümmeti değiliz' demiyoruz. Padişahın ümmeti olmamaktan söz ediyoruz. Padişahın kuluyduk, Cumhuriyet'in vatandaşı olduk diyoruz. Cumhuriyet eşit vatandaşlığı getirdi bize. Hatırlayın, cumhuriyet “Çoban Sülü”den Cumhurbaşkanı çıkardı. Cumhuriyet, özgürlüktür. Azim, bilgi, cesaret ve inanç özgürlüğüdür. Eşit vatandaşlıktır, hukuktur, adalettir. Kadın haklarıdır, çağdaş eğitimdir. Cumhuriyet, tek bayrak altında vatanın her köşesinde birbirimize sımsıkı sarılmaktır. Cumhuriyet'in 100. yılında bilinç ve coşkuyla yeniden doğacağız.

VEFASIZLIĞI AKLIM ALMIYOR

Koca bir asır geçmişken hala Atatürk'e karşı insanların olmasına şaşırdığını söyleyen Evgin, “İnsan vatanını ve milletini düşmandan kurtarıp, yeni bir devlet kuran kahramanına böyle vefasızlık eder mi? Aklım almıyor. Atatürk Nutuk'ta ‘Dahili ve harici bedhahların olacaktır' der. Bugün Atatürk'e yapılan saygısızlıklar, milli mücadele ruhunun aynı coşkuyla sürmesi gerektiğini, Cumhuriyet'in erdemlerini yeni nesillere bıkmadan anlatmamız gerektiğini söylüyor bize” dedi.

Anıtkabir törenlerini radyodan dinlerdik

Moda İlkokulu sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim gören Erol Evgin o yıllarda, Cumhuriyet ve Atatürk'e verilen öneme dikkat çekti. Evgin, “Gündüz Fenerbahçe Stadı'nda okulların katıldığı törenler, akşam fener alayları olurdu. Televizyonun henüz hayatımıza girmediği yıllarda Anıtkabir törenlerini radyolardan dinlerdik. Cumhuriyet coşkusunun dolu dolu yaşandığı yıllardı. Kutlamalar aynı heyecanla sürmeli” dedi.

Nazım'ın dediği gibi “Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak”

“Benim için yaşamın anlamı; sevmek ve üretmektir” diyen Erol Evgin, “Nazım'ın dediği gibi ‘Yok öyle umudunu yitirip karanlıklara savrulmak, unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak…” sözleriyle gençlere umutsuzluk içinde olmamayı öğütledi. Evgin, “Yaradılış olarak iyimser bir insanım. Enseyi hiç karartmam. Umutsuzluk içinde olan insanlar kurtuluş savaşımıza ve bir milletin yeniden doğuşuna baksınlar. Güzel bir geleceğe inanan ve bu uğurda çalışan insanlar için her zaman bir çıkış yolu, bir gelecek vardır. Türkiye'nin en önemli sorunu çağdaş eğitim eksikliğidir. Eğitim olmadan, gerçek demokrasi bile olmaz” şeklinde konuştu.

100 yıla yakışan bir marş

Geçen yıldan beri 100. yıla özel bir marş bestelemeyi düşündüğünü aktaran Evgin, “100 Yılda Yüz Akıyla” 100. yılın coşkusuna yakışan bir marş oldu” dedi. Deprem felaketi, seçimler şimdi de savaş nedeniyle devlet televizyonu kutlamalarının ertelediğini aktaran Evgin, “Şehit ve gazilerin kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarını eğlence olarak algılamak nasıl bir anlayış? Çok yazık! Çocukluğumda resmi organizasyonlarla kutlanan Cumhuriyet'i bugün milyonlar; Anıtkabir'e akın ederek ve meydan konserleriyle, stadyumlarda coşkuyla kutluyor. Cumhuriyet haftasında her akşam konserim var. Antalya'da, Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da, 29 Ekim akşamı ise Büyükçekmece Kent Meydanı'nda olacağım” dedi.